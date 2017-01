Rama, në aksion kundër presidentit Trump

Bashkëpunëtorët e Ramës janë hedhur në sulm kundër parashikimeve se ekipi i presidentit Trump mund të rrezikojë nomenklaturën e kryeministrit në Tiranë. Mungesa e urimit prej shefit të ekzekutivit shqiptar ka bërë shumë përshtypje, por tashmë në rend të ditës është sulmi i liliputëve të ekzekutivit tonë, kundër politikës së Uashingtonit. Në fillim ishin daljet publike “pro” protestave anti-Trump të Delina Ficos, ish-partneres së Edi Ramës dhe tani bashkëshorte e ministrit të pushtetit vendor, më pas ishte gjuha tallëse anti-Trump e ministrit të jashtëm Ditmir Bushatit dhe së fundi porosia e ministres Milva Konomi drejtuar vartësve, për të konspektuar fjalimin e presidentit kinez në Davos, pasi aty ishte e ardhmja e ekonomisë së shtetit shqiptar

Lindja e epokës së Donald Trump sjell shpresa të mëdha në një rajon që aktualisht është i mbërthyer nga tensionet politike e etnike. Presidenti Trump, duke u vendosur në krye të Shtëpisë së Bardhë, do të sjellë ndryshime pozitive, ndryshime të cilat pritet të prekin edhe klasën tonë politike të marrë peng nga krimi dhe korrupsioni. Vizioni i presidentit Trump lajmëron ardhjen e një ere të re që do t’i japë fund politikave të kalbura, ndërsa do të vendos në qendër qytetarin. Në këto kushte edhe zgjedhjet në Shqipëri nuk duhet të jenë thjeshtë për të sjellë në pushtet një parti apo për të larguar një parti tjetër, por e rëndësishme është që qeveria e ardhshme të jetë me të vërtetë qeveria e qytetarëve shqiptarë. Ndaj opozita vijon të këmbëngulë për një proces zgjedhor të ndershëm, megjithëse ka hasur veton e mazhorancës shqiptare. Më konkretisht, “Rilindja Rama” është kundër çdo procesi zgjedhor transparent, që do t’i jepte pushtet qytetarit, pasi ai i trembet ndryshimit dhe fuqisë së votës qytetare.

Qysh prej tre vitesh e ca, vendi ynë është mbërthyer nga korrupsioni, nepotizmi, varfëria, mjerimi. Edvini dhe organizata kriminale që ai drejton, i kanë dhënë shkelmë të fortë demokracisë së vendit, ndërsa po prej tre vitesh e pak janë lëkundur themelet e partneritetit me vendet e tjera. Në këtë klimë arrogance të servirur nga Edvin Rama janë përfshirë edhe marrëdhëniet e ngushta miqësore të vendit tonë me SHBA-të. Të gjithë i uruan mirëseardhjen, të gjithë zbatuan protokollin shtetëror të urimit. Nga Shqipëria akoma asnjë telegram apo letër urimi nga ana e kryeministrit Rama apo Qeverisë në drejtim të Shtëpisë së Bardhë. Kryeministri shqiptar vijon të qëndrojë “i vendosur” në mospëlqimin e tij ndaj Donald Trump, paçka se është duke lëkundur marrëdhëniet dypalëshe. Këtë klimë kundër presidentit të ri të SHBA-ve, Rama e ka shpërndarë edhe në radhët e të zgjedhurve të tij. Pas mungesës së një telegrami urimi, vjen deklarata publike nga ish-gruaja e tij, Delina Fico (aktualisht bashkëshortja e ministrit të Pushtetit Vendor), e cila doli në mbrojtje të protestueseve gra kundër Trump dhe bëri thirrje për intensifikimin e lëvizjes kundër kreut të Shtëpisë së Bardhë. “Protesta e grave është legjitime, një e drejtë e tyre për të ngritur zërin kundër një njeriu që është paraqitur me një gjuhë të ashpër ndaj gjinisë femërore”. Në të njëjtën linjë me sa më sipër, qëndroi ditën e djeshme në Parlament edhe ministri i Jashtëm Ditmir Bushati, i cili teksa replikonte me ish-kryeministrin Berisha foli me përbuzje për presidentin Trump. “Kjo qeveri ka vendosur një standard të ri etik. E para kjo qeveri nuk publikon as letrat që i vijnë as letrat që çon. Kush ka interes për të kuptuar ecurinë e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe SHBA apo vendet e tjera jemi të gatshëm t’ju vëmë në dispozicion dokumentacionin shkresor. T’ju them që KM ka marrë letër nga Presidenti i SHBA, unë kam marrë letër nga sekretarja e Shtetit, këtë doni? Dërgoni një shkresë dhe do t’jua vëmë në dispozicion”, ishin fjalët e Bushatit.

Pak ditë më parë mbylli punimet në Davo të Zvicrës Forumi Ekonomik (20 deri më 23 janar), një nga takimet me pjesëmarrje politikanësh, menaxherësh e shkencëtarësh ne nivel të lartë. Në këtë forum mbajti fjalën e tij edhe presidenti kinez Xi Jinping, ndërsa ministria e Ekonomisë, Milva Konomi porositi vartësit e saj që të konspektonin fjalimin e tij, pasi e ardhmja ekonomike e vendit varej prej “këtyre tezave”.

Gjithçka flet për një ndryshim kursi nga ana e Edi Ramës. Antipatia e kryeministrit shqiptar ndaj Trump është aq e madhe, saqë ky i fundit është i gatshëm të rikthehet me ish-miqtë e atit shpirtëror, duke shkelur marrëdhënien me miqtë e vjetër. Rama, ky kryeministër që para 3 vitesh e ca premtoi se do investonte në ruajtjen e një klime dhe partneriteti miqësor me vendet ‘afër nesh’, e tregoi me qëndrimin që po mban prej një të sëmuri psikik, karshi presidentit amerikan Trump. Kryeministri pak kohë më parë e cilësoi presidentin e sapozgjedhur Trump një të keqe të madhe, ndërsa tanimë me mungesën e një mesazhi urimi dhe ngritjen e kësaj klime armiqësore, po vë në rrezik marrëdhëniet miqësore me këtë vend të kudogjendur për shqiptarët. Në këto kushte, interesat kombëtare po merren peng nga interesat personale të Edi Ramës, që janë të lidhura ngushtë me krimin, drogën, korrupsionin. Përfundimisht, një qenie e paskrupullt që nuk njeh turpin e veprimeve të veta arrogante, po merr në qafë interesat tona kombëtare.