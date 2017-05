Rama në Bruksel, me poture dhe pa turp

Pasi falimentoi shtetin shqiptar dhe e shndërroi vendin në plantacion të kanabisit, Edi Rama e eksportoi papërgjegjshmërinë e tij edhe në Bruksel. Ai skandalizoi kryeministrat e Ballkanit dhe mediat e BE-së, teksa u shfaq si karagjoz dhe me poturet që përdor sa herë do të tregojë se s’ka respekt për bashkëbiseduesit. I sigurt se do të shkatërrohet në zgjedhjet e 25 qershorit, Edi Rama tregoi dje në zyrat e Bashkimit Evropian se s’meriton respekt as si drejtues i ardhshëm i opozitës shqiptare

Papërgjegjshmëria dhe arroganca kanë qenë dy elementet kryesore që kanë karakterizuar qeverisjen 4-vjeçare të Edi Ramës, pasi kryeministri ka shmangur nga vetja çdo përgjegjësi që lidhet me kanabizimin e vendit, varfërinë, emigrimin masiv të shqiptarëve dhe reformat e dështuara. Por që një kryeministër, i cili krekoset në shfaqjet me regji të paguar si të ishte lider global, të shkonte e të paraqitej në Bruksel me një veshje aspak serioze ndoshta shqiptarët nuk e kishin menduar kurrë. Edi Rama ditën e djeshme eksportoi papërgjegjshmërinë e tij edhe në Bruksel teksa skandalizoi krerët e shteteve të Ballkanit dhe mediat e BE-së, me poturet e veshura që përveçse e tregonin karagjoz, formësojnë bindjen se ai s’meriton respekt as si drejtues i ardhshëm i opozitës shqiptare. Pasi e praktikoi të njëjtin akt papërgjegjshmëri edhe në seancën e jashtëzakonshme parlamentare, e cila ishte tepër e rëndësishme për fatet e vendit, Rama i shkoi edhe Mogherinit i veshur me stilin e tij rrugaçëror, por u kthye me të drejtë në subjekt ironie dhe batutash në mediat e BE-së dhe në rrjetet sociale. Përpjekja e radhës e kryeministrit për t’i treguar bashkëbiseduesve se i përçmon dhe dëshiron të tallet me ta duke shkelur kodin e veshjes këtë herë mori përgjigjen e duhur pasi dështoi me sukses në Bruksel, ku kultivohet serioziteti si në politika dhe në sjellje. Stili i veshjes së kryeministrit thyente çdo protokoll e rregull etike, ndërsa Edvini duket se ka vendosur të përdorë bluzat dhe poturet sa herë që do të tregojë se s’ka respekt për bashkëbiseduesit.

Berisha ironizon veshjen e Ramës në Bruksel, publikon foton e kryeministrit të veshur me bluzë me gjethen e kanabisit/ Një koment për stilin prej rrugaçi të veshjes së kryeministrit Edi Rama në Bruksel e ka dhënë ditën e djeshme edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Berisha ka publikuar në Facebook një foto ironizuese, ku Rama mban të veshur një bluzë me gjethen e kanabisit të stampuar në të, ndërsa ai sërish e cilëson kryeministrin si Noriega, duke i faturuar të gjithë përgjegjësinë për kanabizimin e vendit. Ndërkohë ish-kreu i ekzekutivit vijon më tej sulmin ironik duke shkruar “Krenar me Narko-Republikën”. Vlen të kujtojmë se veshja jo zyrtare e kreut të qeverisë gjatë takimit zyrtar me shefen për politikë të jashtme të BE-së Federica Mogherini është komentuar me nota ironizuese nga të gjitha mediat dhe gazetarët e huaj që gjendeshin në Bruksel.

Rama shkon i veshur me tuta në takimin me Mogherinin dhe liderët e Ballkanit

Përfaqësuesja e lartë e BE-së Federica Mogherini ka zhvilluar ditën e djeshme në Bruksel takimin jo zyrtar me krerët e qeverive të vendeve të Ballkanit, që ishte lajmëruar rreth një javë më parë. Ajo që ra në sy në fotot e publikuara pas takimit është veshja aspak serioze e kryeministrit Edi Rama, i cili ka shkuar në takim i veshur sportiv, me tuta dhe atlete. Teksa homologët e tij kanë respektuar kodin e etikës duke veshur kostum dhe kravatë, Rama duket se e ka keqpërdorur lajmërimin e Mogherinit se takimi do të ishte joformal dhe ka shkuar i veshur ekstravagant. Stilin sportiv të veshjes Rama e ka përdorur në takime me banorë në qytetet dhe fshatrat e Shqipërisë, e kjo mund të jetë deri diku e pranueshme, por sigurisht që është qesharake kur kryeministri e aplikon në takime të nivelit të lartë në selinë e BE-së në Bruksel. Të tillë veshje ai përdori edhe gjatë seancës së jashtëzakonshme parlamentare, ku u votua vettingu dhe ministrat teknikë, por u kritikua nga deputeti demokrat Astrit Patozi për shkelje të etikës së veshjes. Rama iu përgjigj kritikës së Patozit, duke thënë se “veshjet e tij bëhen modë”, por shkelja e protokollit të veshjes për evente të tilla në Bruksel më tepër mund të emërtohet si veprim i karakterizuar nga arroganca dhe budallalliku, që bëhet motiv për tallje masive në rrjetet sociale.

Deutsche Welle shkruan për veshjen joformale të Edi Ramës, komentohet me ironi edhe në rrjetet sociale/ Media më prestigjioze gjermane Deutsche Welle ka komentuar veshjen aspak serioze të kryeministri Edi Rama në takimin me Mogherinin dhe liderët e tjerë të vendeve të Ballkanit. Kjo media shkruan se veshja joformale e Ramës la përshtypje të madhe tek të gjithë gazetarët ishte ndër temat më të komentuara anësore në takimin përgatitor për samitin e Triestes. Teksa e vendos theksin tek informaliteti i një kryeministri, vendi i të cilit synon të bëhet anëtar i BE-së, Deutsche Welle shkruan se Rama pranoi në Bruksel se pas zgjedhjeve të 25 qershorit, qeveria dhe opozita do të kërkojnë me një zë hapjen e negociatave për anëtarësim. Veshja e Ramës ka ngjallur reagime edhe në rrjetet sociale, ku disa persona që komentojnë në foton e shpërndarë në Twitter nga Mogherini shkruajnë: “Kujt ja ke marrë borxh xhaketën, fotografit?’, pyet dikush retorikisht në Twitter. “Edi Rama punk, rock, hip hop, motha fucker style’”. Një komentues tjetër i drejton një pyetje ironike kryeministri teksa i thotë nëse ka humbur ose jo bagazhet.