Rama në Kavajë zgjedh “Rrosh 2-in”

Në kulmin e tensioneve që po shoqërojnë zgjedhjet që do të mbahen më 7 Maj në Kavajë, në të cilat opozita e vendit dhe aleati i Ramës LSI nuk do të marrë pjesë, kryeministri duket se ka zgjedhur pasuesin e kriminelit Elvis Rroshi, të cilin e mbrojti për shumë kohë nga impakti i ligjit të Dekriminalizmit. PS ka zgjedhur të hyjë në zgjedhjet, ku do të jetë forca e vetme politike që do të marrë pjesë me kandidat Klodian Shehin, nënkryetarin aktual të Bashkisë së Kavajës, i cili njihet si një nga bashkëpunëtorët më të afërt të ish-kryetarit Elvis Rroshi. Klodian Shehi është kandidati i dytë që PS-ja zgjedh për të ‘trashëguar’ pushtetin në bashkinë e Kavajës, pasi kandidatja paraprake Silvana Daja, që është bashkëshortja e kryetarit të dorëhequr të PS-së në këtë qytet, Gentian Dajës, u largua nga kandidimi pasi i shoqi u akuzua nga opozita si i përfshirë në trafik droge. Shehi do të garojë kështu për vendin e lënë bosh nga ish-shefi i tij Elvis Rroshi, të cilit iu hoq mandati pasi ishte subjekt i ligjit të dekriminalizimit dhe ishte dënuar në Italinë fqinje për pedofili dhe trafik droge. Në një proces zgjedhor ku Edi Rama do të hyjë siç bëri në Kurbin, porsi etërit në kohën e diktaturës, duket se zgjedhja e Shehit është konfirmim i trashëgimit të pushtetit brenda partisë që promovon figurat e botës së krimit dhe drogës, me synimin e vetëm vazhdimin e politikave të vjedhjes dhe grabitjes së taksave dhe pasurive të qytetarëve. Zgjedhjet e pjesshme në Kavajë gjithashtu do t’i shërbejnë opozitës për të rikonfirmuar me fakte dhe prova blerjen e votës me paratë e narko-trafikut të gjeneruar nga bandat e Edi Ramës, sipas të njëjtës skemë që “Rilindja” bleu pushtetin në Dibër e Kolonjë dhe që do të vazhdojë ta aplikojë edhe më 18 qershor, duke shpenzuar plot 6 milionë euro para të pista të drogës.

Bëmat e Rrosh2-it/Firma e kandidatit për kryetar Bashkie në Kavajë, Klodian Shehit prej dhjetorit ka bërë të ligjshme të gjitha pazaret e Rroshit që nga lejet e ndërtimit e deri tek tenderat e rrugëve. Ndërkohë nga Kavaja ka zëra se Shehi ishte pjesë e grupit Roshi-Daja, i cili për shkak të postit që mbante duhet të ketë gisht edhe në aferat e shumta korruptive të vulosura nga ish-kryetari i dënuar në Itali. Gjithashtu Klodian Shehi duhet t’i përgjigjet dhe pyetjes që ka të bëjë me ligjin e dekriminalizimit, të cilin duket se e ka fshehur në formularin që plotësohet për këtë qëllim, pasi dyshohet se ka qenë i dënuar me gjashtë muaj arrest shtëpie përpara 10-12 vitesh në shtetin italian për aktivitete të paligjshme. Teksa Prokuroria duhet të verifikojë se për çfarë aktiviteti të jashtëligjshëm bëhet fjalë, duket se njohjet e treshes Rroshi-Shehi-Daja janë të hershme dhe nuk përjashtohet aspak mundësia që të kenë qenë bashkëpunëtorë edhe në trafiqet e paligjshme në rininë e hershme të tyre. Zgjedhja e Shehit si kandidat zyrtar i PS-së në Kavajë tashmë shihet si nevojë e dyshes së krimit Rama-Roshi për të marrë me çdo kusht peng Bashkinë e Kavajës e për t’ia dhuruar pushtetin bandave.