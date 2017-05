Rama në panik, hap thesin e premtimeve të reja  

Pa shpresa se mund të marrë mbështetjen e zgjedhësve, në përfundim të një 4-vjeçari qeverisës katastrofik, Edi Rama po merret vetëm me dy punë: po fut hundët në listën e kundërshtarëve, si dhe po fabrikon premtime të reja fantazmagorike. Paniku e ka dërguar kryeministrin në ikje të vërë në skenë një politikë-estradë nëpër rrethe, duke gajasur të pranishmit me barcaleta antisocialiste dhe antiopozitare, si dhe të shpallë një ulje të pabesueshme taksash, pasi falimentoi mijëra biznese dhe mijëra intelektualë në profesion të lirë

Teksa “Rilindja” mori goditjet bindëse falë qëndresës qytetare dhe tubimeve madhështore të 18 Shkurtit dhe 13 Majit, frika nga ndëshkimi popullor për të gjitha dështimet e qeverisjes katër vjeçare e ka tronditur maksimalisht Edi Ramën. Edvini dhe kapo-banda e oligarkisë dhe botës së krimit i trembet konstituimit të “Republikës së re”, e cila është produkt i vullnetit dhe bindjes së shqiptarëve për një ndryshim kursit dhe braktisjes së linjës kriminale, ku qeveria e drejtoi vendin prej 2013. Ditët e fundit, Edvini është shfaqur më në panik se kurrë gjatë takimeve për fushatën elektorale. Kryeministri në ikje, duke parë fuqinë e këtij bashkimi popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës është duke nxjerrë në skenë ripremtime, të cilat mbetën në harresë për plot katër vite. Duke ripërsëritur pamundësinë e kohës për të vënë në zbatim shumicën e premtimeve të bëra në vitin 2013, por sidomos duke sulmuar kandidatët dhe listat e PD-së, ai po përpiqet ta paraqesë veten si ‘e keqja më e vogël’ për vendin. Duke i sulmuar vazhdimisht dhe përmes makinerive mediatike, kandidatët e PD-së dhe po ashtu programin politik të saj, Edvini synon që fitoj popullaritet. Por, duke mos pasur ofertë që do t’i siguroj zgjidhje problemeve të qytetarëve dhe mbi të gjitha duke mos thënë asnjë fjalë për kandidatët për deputetë që do të përfaqësojnë popullin, kurrsesi nuk do t’i siguroj pushtet. Kjo fushatë negative që ka ndërmarrë, ku i braktisur si nga figurat më të mira që ka PS-ja, po aq edhe nga aleatët, ai po prezantohet pa asnjë alternativë apo një program që do t’i siguroj shqiptarëve shpresën për një të ardhme më të mirë. Në po këtë linjë, ditën e djeshme, Arben Ahmetaj në një takim me sipërmarrjen premtoi lehtësira dhe rritje ekonomike, ndërsa në këtë mandat rilindja ia doli që shumica e bizneseve t’i vinin drynin bizneseve, ndërsa sipërmarrësit e huaj të mos shkelnin më në vend. Ky katërvjeçar do të mbahet mend gjatë për braktisjen totale që shteti i bëri sipërmarrjes, ndërsa përmes taksave të larta dhe klimës jo të favorshme, u rëndua gjendja ekonomike e vendit, duke prekur greminën. Janë këto premtim-mashtrime të reja që po ndërmerr Edvini dhe çeta e tij, pasi jo vetëm është në panik nga bashkimi qytetar, por edhe i trembet programit mjaft të arrirë të PD-së, program ky që ka në qendër qytetarin dhe të ardhmen e tij. Tashmë, shqiptarët e kanë braktisur Ramën. Në vetëm katër vite ai ia doli të qeveriste me bandat dhe për bandat, duke braktisur dhe injoruar shqiptarët e ndershëm dhe në mjerim. Duke qeverisur me kriminelët, ai iu dha poste drejtuese, ndërsa çoi pas hekurave qytetarin e thjeshtë. Në katër vite shkatërroi ekonominë, minimizoi ndjeshëm vendet e punës. Po në katër vite, shëndetësia degradoi, ndërsa qytetarët vuajnë për një shërbim mjekësor të specializuar. Kjo Republikë e Vjetër që u kujdes vetëm për bandat dhe kriminelët, tashmë po organizon soj e soj skenarësh që të përdhos listën e Bashës. Por, shqiptarët e kërkuan me ngulm këtë ndryshim. Kjo listë e kandidatëve të PD, solli ndryshimin që shqiptarët e prisnin dhe e meritojnë.