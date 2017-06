Rama, në vështirësi për njerëz  

Kryeministrit-dezhurn tani i ka rënë maska dhe s’po mundet të ruajë formën e një ekzekutivi që s’përzihet në fushatë. Dje Edi Rama dha kushtrimin për përdorimin e administratës, sipas planit paraprak të zgjedhjeve pa opozitë, pasi atij po i dështojnë edhe takimet e porositura, edhe skemat e sulmeve kundër kandidatëve të opozitës. Mungesa e njerëzve është tregues i panikut, prandaj kryeministri në ikje ka vendosur ta shkelë edhe formalisht Ligjin “Për Nëpunësin Civil”

Falimentimi i Edi Ramës po lexohet përditë. I zënë në panik nga humbja e thellë që do të pësoj më 25 Qershor, kryeministri ka hedhur tej standardet e vendosura në marrëveshjen e 18 Prillit. Inkuadrimi i administratës shtetërore në fushatën zgjedhore të Partisë Socialiste vijon të përbëjë një shqetësim madhor për opozitën edhe pas firmosjes së marrëveshjes mes dy palëve për të nxjerrë vendin nga kriza politike. Për çdo ditë ish kryeministri Berisha dhe opozita është shndërruar në denoncuesin më të madh të presioneve që i bëhen punonjësve të administratës për të bërë fushatë për kandidatët socialistë dhe për të votuar për ta. Fakti që Edi Rama po detyron përfaqësuesit kryesorë të partisë së tij në qarqe të ndryshme që nëpërmjet shantazhit dhe presionit të mbushin sheshet me punonjës të administratës tregon se kryeministri i trembet ndëshkimit me votë popullore më 25 qershor. Në vijim të turit të tij elektoral në Lezhë, Rama iu përgjigj denoncimeve të shumta të opozitës, për pjesëmarrje masive të punonjësve të administratës në fushatë. Kryeministri në ikje gjatë bashkëbisedimit me sipërmarrës theksoi se fenomene të tilla ekzistojnë dhe nuk duhet të trembemi nga kjo. Madje ai shkoi edhe më tej, kur theksoi se njerëzit kanë të drejtë të kenë opinionet e tyre, edhe ata që punojnë në shtet kanë të drejtë të besojnë dhe të bëjnë ç’të duan. “Ka fenomene të tilla, por te mos ekzagjerohet, se njerëzit kanë të drejtë të kenë opinionet e tyre. Edhe ata në shtet kanë të drejtë të bëjnë atë që ata si qytetarë duan për zgjedhjet. Mësuesit kanë të drejtë plotësisht të bëjnë apo të shkojnë në fushatë. Nuk duhet ekzagjeruar”. Në këtë deklaratë të kryeministrit shihet qartazi frika deri në palcë që e shoqëron Edvinin nga humbja e karriges së pushtetit. Kryeministri në ikje, duke parë fuqinë e bashkimit popullor rreth Republikës së Re të Lulzim Bashës po kërkon që të përdor administratën për të grumbulluar vota. Tashmë e dimë të gjithë se ëndrra e kryeministrit është të mbaj pushtetin dhe për këtë i duhen bandat dhe kriminelët, ashtu siç i duhen fort edhe votat e administratës. Por, në situatën ku gjendemi, Rama po e harxhon kohën duke thënë se do ta mbaj pushtetin, pasi shqiptarët nuk i harrojnë lehtë vuajtjet e katër viteve, ku si pasojë e këtij pushteti kriminal u detyruan të braktisin familje e shtëpi, në kërkim të një të ardhme më të mirë. Tashmë që gjithçka u përmbys dhe Basha realizoi marrëveshjen historike për hir të interesit të vendit, mbetet që qytetarët, ashtu siç u bën bashkë në protestat madhështore të Opozitës: më 18 Shkurt dhe 13 Maj, më 25 Qershor të vendosin pushtetin në duart e tyre, përmes votës. PD e Opozita së bashku, siç edhe kanë deklaruar, me platformat e tyre kërkojnë që pushtetin t’ia kthejnë qytetarëve dhe të jenë po ata që të vendosin për të ardhmen e tyre. Që e gjitha kjo të realizohet, që rrugëtimi heroik i PD-së dhe Bashës të mbyllet me sukses, duhet një bashkim i fuqishëm i qytetarëve, ku përmes votës t’i tregojnë vendin bandave që qeverisin në këto 4 vite.