Rama, një gënjeshtar elektronik  

Përveç ushtrisë së baltosësve nëpër forumet online, të cilët paguhen me fondet e qeverisë, tani gënjeshtrat fizike të kryeministrit po shoqërohen edhe me infrastrukturë online. Tani në skenë Edi Rama ka nxjerrë “recetën elektronike” të ilaçeve, si një mënyrë për të shmangur mashtrimin e madh për shëndetësinë falas. Edvini është gati të pranojë çfarëdolloj mashtrimi online që i shkon për shtat, por jo votimin elektronik, skemën që e nxjerr atë nga politika

Edvin Rama prej ditësh, përmes ushtrisë së baltosësve në kryeministri po bën të mundur shpërndarjen e gënjeshtrës në lidhje me votimin elektronik, se është opozita ajo që kërkon të minojë procesin e zgjedhjeve. Po prej ditësh, Rama dhe organizata e tij po investojnë fuqishëm në bombardimin e opinionit publik për rrezikun që sjellë teknologjia në procesin e votimit. Në kushtet kur i duhet të shpëtoj kokën e tij dhe të mbaj karrigen e pushtetit ai arrin deri aty sa të zhvendos problemin dhe t’ia ngarkojë përfaqësisë ndërkombëtare. Arrijmë të kuptojmë se Rama është kundër votimit elektronik, pasi kërkon të shpëtojë prej mega-aferave, njëkohësisht t’i shërbejë edhe për një mandat interesave personale e klienteliste. Nuk kuptojmë sesi ky njeri një ditë del kundra teknologjisë dhe ditën tjetër kur i duhet të mbrojë mega-skandalet në shëndetësi flet për ‘receta elektronike’. Por ashtu si për shumicën e gjërave që ka bërë këtë mandat në pushtet, edhe për përdorimin e teknologjisë ai përdor dy standard. “Duke reformuar sistemin, ne po zmbrapsim korrupsionin dhe ryshfetin hap pas hapi. Tashmë, duke filluar nga muaji shkurt çdo recetë do jetë elektronike dhe nuk do ketë receta me dorë dhe çdo mall që shitet do regjistrohet”, tha dje Rama gjatë një show të radhës për të glorifikuar dështimin më të madh të Rilindjes, Reformën në Shëndetësi. Pra sipas Ramës, teknologjia është e mirë kur përdoret për faturat e ilaçeve të kompanive klienteliste të tijat dhe ministrit Beqaj, por kur vjen puna për implementimin e saj në pasurinë më të madhe që ka një vend demokratik, vota, ajo nuk bën. Kjo tregon që Edvini është gati të pranojë çfarëdolloj mashtrimi online që i shkon për shtat, por jo votimin elektronik, skemën që e nxjerr atë nga politika. Për pasionin e tij për të qeverisur me oligarkët edhe për katër vite në një Shqipëri të lënë mjerane e të varfër, Rama është i gatshëm të shkel mbi plagët e shqiptarëve. Për shqiptarët është i thjeshtë dhe mëse i kuptueshëm fakti se Edi Rama është kundër zgjedhjeve të lira dhe me standarde, dhe se në 18 qershor siç bëri në Dibër e Kolonjë, do të hedhë në terren të gjitha marionetat e tij për të blerë besimin e shqiptarëve dhe për ta vjedhur një mandat të dytë qeverisës. Është tashmë definitive se me miratimin e votimit elektronik vjen edhe fundi politik i Edi Ramës, pasi shuhet sindroma e vjetër e vjedhjes së votës dhe ai humbet lidhjet me botën e krimit dhe drogës. Votimi elektronik duket është mjeti i duhur. Kështu pra bindja e opozitës së vendit për të këmbëngulur në idenë e saj për t’i dhuruar vendit zgjedhje sipas standardeve europiane nëpërmjet futjes së teknologjisë, po e lë pagjumë Edvinin. Rama e di mirë se ato një milionë vota, me të cilat ai mburrej nëpër ekrane në 2013, janë shndërruar gjatë qeverisjes në një milion shuplaka për dështimet e qeverisë së tij dhe për varfërinë e papunësinë që iu bëri peshqesh shqiptarëve. Rama e ka frikë ndëshkimin me votë popullore po aq sa ka frikë humbjen e një mandati të dytë nga impakti i teknologjisë që do ta rikthente në realitetin e vështirë ku jetojnë shqiptarët e gjobitur, e taksuar agresivisht dhe të lënë në mjerim prej klikës së tij të të korruptuarve. Votimi elektronik ndoshta është gjetja e duhur dhe më efikase që opozita shqiptare, e drejtuar nga Lulzim Basha ka bërë dhe mjeti i duhur me të cilin duhet rrëzuar nga pushteti banda e hajdutëve të “Rilindjes”.