Rama, një rënie pa dinjitet

Një profesionist i politikës duket edhe në humbje, por Edi Rama po u vërteton shqiptarëve se s’ka qenë asnjëherë në lartësinë e postit që mban. Kreu i mazhorancës po regjistron një rënie pa dinjitet, po shfaqet si një politikan që e ka humbur lidhjen me realitetin dhe s’po kupton se duhet të përkrahë një zgjidhje, dhe jo të këmbëngulë në një pengmarrje të ardhmërisë së vendit. Rënia e kreut të PS-së po shfaqet si një rënie e padenjë dhe ka rrezik të prodhojë një debat të pashpresuar edhe për lidershipin e nesërm në opozitë

Në kulmin e krizës politike në Shqipëri, Edi Rama është shndërruar në personazhin që kërkon të destabilizojë vendin me bindjen që i imponohet nga bota e krimit dhe drogës për të refuzuar zgjidhjet konsensuale që do të pranoheshin nga të gjitha palët e do të çelnin rrugën e debatit konstruktiv në parlament e garantimin e një procesi të shëndetshëm zgjedhor më 18 qershor. Kryeministri i dështimeve te mëdha, përveçse heziton të marrë përsipër përgjegjësitë për dështimet në qeverisjen katërvjeçare, është kthyer dhe në pengesën kryesore për arritjen e një qeverie teknike, e cila do t’i garantonte vendit zgjedhje të lira e të ndershme. Pavarësisht se në Kuvend grupimi i tij kriminal me emrin ‘Rilindje’ gëzon tashmë vetëm 60 mandate, Edvini me kryeneçësinë e tij të sëmurë vazhdon të insistojë në ruajtjen e qeverisë së ‘Republikës së vjetër’ në mënyrë që të shkojë drejt 18 qershorit e të hedhë në zbatim skemën e blerjes së zgjedhjeve me 6 milionë euro para të pista që ka grumbulluar nga kanabisi. Qeveria e tij e krimit, turpit dhe korrupsionit masiv po bie dhe po humbet terren dita-ditës, por ai vazhdon të qëndrojë stohik në idenë e tij se Shqipëria meriton të vidhet edhe për katër vitet e ardhshme. Një rënie pa dinjitet e kushtëzuar nga parimet bazë të pluralizmit, që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme përbënte frikën më të madhe të Edvinit, por ja që rezistenca qytetare dhe bindja e opozitës për të mos lejuar pazare politike në kurriz të shqiptarëve po e kthen në realitet këtë fund politik të tijin. I rrethuar nga një klasë oligarkësh mediatikë, kriminelë dhe politikanë të korruptuar që duan të ruajnë status quo-në Edi Rama po vendos në krye të prioriteteve interesat financiare të kësaj kapo-bande e po mënjanon interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar, duke i mbyllur derën qeverisë së besimit dhe asaj teknike. Nëse dikur ai shprehej kundër frontit të së keqes, sot është ulur në karrigen nga ku jepen urdhrat për këtë grupim që për të ruajtur pozitat e veta synon të shkatërrojë të ardhmen e shqiptarëve. Rama pas Ilir Metës ka humbur ditën e djeshme edhe aleatin e tij më të vogël PDIU, të cilët janë deklaruar hapur se nuk do të bëhen pjesë e një farse elektorale, ku zgjedhjet të zhvillohen pa opozitën zyrtare, por gjithsesi nuk pranon rënien duke vulosur pikëpamjet e tij prej një diktatori, që synon të minojë institucionet demokratike që janë ndërtuar pas shuarjes së etërve të tij. Nga “Darka e Gabuar” ku priste të vuloste fatet e koalicionit të ri për të vazhduar politikën e vjedhjes së shqiptarëve nga ‘rilindasit’ e tij të ardhur prej botës së krimit, Rama ka përfunduar brenda dy ditësh tek skenari i “Dimrit i Vetmisë së Madhe” dhe nuk pranon të bjerë dakord me humbjen, por insiston të bëjë rolin e një të forti që i kanë rënë puplat. E vërteta e madhe është se herët ose vonë Edvini i frikësuar nga kriza politike, qeveria teknike dhe humbja e besimit tek populli do të pranojë ngritjen e një strukture sipas Kushtetutës, e cila do të nxjerrë jashtë loje krimin në pushtet dhe do të bëjë që shqiptarët ndryshe nga vullneti hajdut i Ramës të votojnë të lirë e sipas standardeve europiane më 18 qershor.