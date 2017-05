Rama njeh vetëm gjuhën e protestës dhe mosbindjes civile

Rruga drejt neodiktaturës s’mund të ndalet veçse me protestat masive dhe mosbindjen civile. Edi Rama po feston vetminë parazgjedhore, si një fëmijë që bërtet për t’i nxjerrë frikën vetes, prandaj negociatat politike janë një përpjekje e dështuar, sa kohë nuk shoqërohen me popullin që marshon poshtë zyrës që kryeministri i kanabisit ka marrë peng

Teksa vendi gjendet në krizë si pasojë e politikave të dështuara të Ramës dhe çetës së tij politike, me gjuhën e rrugës, kryeministri sulmon opozitën dhe kauzën e saj për mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Qeveria e mijëra dështimeve, pasi e shndërroi vendin në Kolumbinë e Evropës dhe u dha pushtet bandave më famëkeqe të vendit, po synon që pas 27 viteve rrugëtim në demokraci, të rikthejë kohën e etërve shpirtëror. Edhe ditën e djeshme, nga Durrësi i Vangjush Dakos, ku u mbajt teatri i hipokrizisë dhe mashtrimit, Rama e përdori të gjithë kohën e tij për të sulmuar Partinë Demokratike, duke i drejtuar gishtin asaj edhe për mega mashtrimet e këtij mandati të parë. Duke justifikuar se është duke bërë shtet dhe të bërit shtet kërkon kohë, Rama në grahmat e fundit të tij tentoi të paraqitej para shqiptarëve në mjerim si ‘spidermen’ që do t’i shpëtoj në mandatin e dytë. Po ashtu, duke u justifikuar se PD nuk u regjistrua në zgjedhje prej ‘inatit’, nuk e fshehu entuziazmin që pa PD-në nëpërkëmbë, do të ketë nën kontroll gjithçka, si dikur diktatori Hoxha. Por, teksa ndodhemi në një situatë kur kryeministri dëshiron të mbajë zgjedhje si etërit e tij në komunizëm dhe po refuzon një zgjidhje politike për krizën që ka mbërthyer vendin, duke vendosur si prioritare interesat personale dhe ato të oligarkisë, nuk mund të mohohen zërat se me narko-para, Rama është përpjekur të financojë një opozitë fasadë. Edi Rama fle dhe zgjohet çdo ditë në “Sarajet e Surrelit” me bindjen se një opozitë e shëndetshme do ta dëmtonte, ashtu siç po bën tashmë nën drejtimin e Bashës, ndaj përpjekje të tilla për të ngritur strukturat e një “Republike të Re” sipas kryeministrit duhen asgjësuar. Në situatën ku ndodhemi, në kushtet kur Rama e ka të pamundur të pranoj të distancohet nga krimi dhe droga, me të cilët ka nënshkruar fatin e tij politik, vetëm një bashkim i madh popullor do ta zmbrapste këtë maniak të karriges së pushtetit. Sikundër ndodhi në Kavajë (ku sovrani do të detyrohej nga arroganca e pushtetit që të zgjidhte si në kohën e diktaturës e t’ia dorëzonte bashkinë edhe njëherë kriminelëve që Edi Rama ka futur në gjirin e PS), kryeministri pranoi humbjen, duke e justifikuar këtë të fundit me një fjalim, ku nuk nguroi të shiste figurën e tij si “babai” i kombit. E vërteta e madhe është se i gjendur në tehun e thikës, pasi kishte kërcënuar pafund për përplasje me turmën në Kavajë dhe për përdorim të forcës policore, Rama reflektoi dhe e kuptoi se ai përbën figurën më antidemokratike në vend përderisa refuzon t’i japë popullit të drejtën pluraliste të të votuarit i lirë dhe sipas standardeve. Ndaj edhe më 13 Maj, ditë në të cilën bashkimi më i madh popullor do të rrëzoj Republikën e Vjetër do t’i tregoj vendin Ramës dhe arrogancës së tij. 13 maji do të jetë si një pikë kulmore e këtij bashkimi popullor dhe vazhdimi i përditshëm deri në fitoren totale. Ashtu siç deklaron kreu Basha, fitorja e zgjedhjeve të lira e të ndershme nuk është thjesht dhe vetëm një hap gjigant për lirinë e shqiptarëve, por është vetë hapja e derës drejt Republikës së Re. Është mbyllja e derës së republikës së vjetër, të padrejtësisë, arrogancës të krimit dhe drogës. Më 13 Maj vuloset fati i shqiptarëve të nëpërkëmbur e të marr peng nga banditët me pushtet.