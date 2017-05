Rama nuk e fsheh dot më frikën nga Çadra

Kryeministrin e ka kapur paniku nga kolapsi që po i pëson skema e shpikjes së opozitës së emëruar. 17 pseudo-partitë e regjistruara ilegalisht në KQZ janë të gjitha anëtare të koalicionit qeverisës dhe mercenarë nga Evropa s’mjaftojnë më për të mbrojtur farsën e zgjedhjeve. Frika nga Çadra po e çekuilibron Edi Ramën, sa ai po kërkon shkas për të mbjellë destabilitet, pasi vetëm me makinën represive me vete, ndihet i sigurt

Duke parë qëndresën e opozitës dhe qytetarëve në mbrojtje të votës së lirë, Rama i frikësuar kërkon ta pasojë këtë krizë politike pikërisht tek ky grupim i madh i shqiptarëve. Me arrogancën që e karakterizon, kryeministri kërkon të shpëtojë ‘kokën’ e vet, ndërsa në sy të shqiptarëve dhe partnerëve të huaj do ta paraqesë opozitën si shkaktare të destabilitetit. Pasi ofroi shuma të majme për të emëruar opozitë, pasi kërcënoi me largime nga puna punonjësit e administratës nëse nuk siguronin firmat e nevojshme që partitë e vogla të koalicionit të vet të regjistroheshin në KQZ, tanimë po përdor mendimin e lirë që ekziston brenda PD-së, vetëm e vetëm të gjej fajtor. Ky kryeministër i çartur nuk u mjaftua nga milionat që ofroi për të blerë mendimin e disa eksponentëve sorosian se opozita mbolli krizë. Kur të gjitha këto më sipër i dështuan, sot ai shfaqet më i tmerruar se kurrë nga bashkimi i madh qytetar. Në fakt qëndresa e opozitës për të mos lejuar mbajtjen e zgjedhjeve të kapura nga krimi dhe droga është nevoja imediate që kërkon Shqipëria e Republikës së Re. Kjo Republikë e Vjetër me këtë kastë politike i është nënshtruar tërësisht korrupsionit dhe hajdutërisë së pasurive të shqiptarëve. Kriza është vetë Rama, pasi zgjedhjet e ardhshme janë totalisht të pamundura pa çmontuar rrezikun nga paratë e drogës dhe nga kriminelët e interesuar për ruajtjen e gjendjes së tanishme të kapjes së shtetit. Vetëm pastrimi i politikës nga krimi dhe lufta efikase kundër drogës dhe krimit përmes një qeverie teknike që do të krijojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme mund të garantojnë stabilitetin afatgjatë të Shqipërisë. Kreu Basha dhe koalicioni opozitar prej më tepër se dy muajsh e ka nënvizuar me të fortë se moslejimi i deformimit të vullnetit qytetar është detyrim i çdo klase politike ndaj qytetarëve të vet. Nëse vendi ynë kërkon të ec krah vendeve evropiane, së pari duhet të garantoj standardet dhe të mbrojë vlerat e demokracisë. Si mund të lejohet që në 2016-ën përmes milionave të drogës të blihet vota qytetare? Absolutisht, rezistenca më shumë se dy-mujore e Bashës dhe aleatëve, me mbështetjen e gjerë popullore e shpjegon më së miri nevojën e madhe që ka vendi ynë për t’u shkëputur njëherë e mirë nga krimi, korrupsioni, droga që ka mbërthyer vendin nga Konispoli ne Vermosh. Rama e ka të kotë që kërkon të gjejë fajtorë për këtë situatë krize. Kriza politike ku ne ndodhemi aktualisht është përgjegjësi e qeverisë së tij dështake dhe të korruptuar, ndaj njeriu që u zgjodh për të qeverisur këtë vend duhet të kuptojë se 1 milionë votat që e bënin të ndihej krenar janë transformuar në 1 milionë shuplaka për t’u përplasur në fytyrën e tij me synimin e vetëm rrëzimin e tij dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme. Rilindja e Ramës është e rrethuar nga një popullsi e dëshpëruar sepse dëshpërim mbollën me mbylljen e vendeve të punës, me çmimet e larta, faturat apo taksat e larta. Ndaj thirrja e vazhdueshme e kreut Basha dhe opozitës shqiptare është vendosja e pushtetit në duart e qytetarëve, pasi nuk mundet që në këto zgjedhje jetike për vendin të vendos droga dhe korrupsioni siç ndodhi në zgjedhjet e pak muajve më parë. Në këto vite me Ramën kryeministër, pushtetarët dhe kriminelët e lidhur me ta kanë vënë pasuri miliona euroshe mbi djersën e njerëzve të thjeshtë. Shqiptarët nuk mund të pranojnë të përfaqësohen më nga Rroshët, Prengët, Bushët dhe narkoman-ët. Nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me banda dhe kriminelë. Nuk do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme me të korruptuar, por do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme sepse shqiptarët nuk do të falin askënd që dëshiron të mbajë peng Shqipërinë duke mbajtur peng zgjedhjet.