Rama nuk është kryeministër, është kryefajtori  

I zënë ngushtë nga skandalet që po i plasin çdo ditë, Edi Rama si mjeshtër i manipulimit dhe propagandës e ka zhvendosur fokusin tek gjetja e fajtorit për krizën e madhe që ka kapur buxhetin e shtetit. Edhe në vitin e pestë të qeverisjes, Edi Rama po përpiqet të luajë të paditurin, duke kërkuar fajtorë lart e poshtë për çfarëdolloj krize që shtron rrënjët në vend.

Pasi e shndërroi Shqipërinë në plantacion kanabisi, pasi legalizoi bandat dhe krimin dhe pasi i nisi shqiptarët në arrati, kryeministri u kërkonte dje llogari ambasadorëve se pse s’po vinte asnjë investitor i huaj. Në fakt është e pamundur që Shqipërinë ta vizitojnë investitorë të huaj, qoftë edhe për të parë terrenin që ofron vendi për të zhvilluar biznesin. Kjo pasi, lajmi për terrorin që ushtron Qeveria e Edvinit karshi investitorëve të huaj, ka ‘marr dhenë’. Janë mjaft raste, kur biznesmenë të fuqishëm të huaj janë masakruar dhe detyruar të mbyllin aktivitetin e tyre me urdhër të bandës qeveri. Si përgjegjësi i vetëm për krizën e thellë që ka kapluar vendin, Rama, i pashpresë dhe pa pikën e përgjegjësisë kërkon të gjej përgjegjës për kushtet jo të favorshme që ofron Shqipëria. Në vendin tonë, prej katër vitesh nuk ka shkelur asnjë kompani e huaj, pasi tenderat dhe koncesionet janë adresuar të gjitha për klientët qeveritarë. Prej pothuajse katër vitesh, Shqipëria ka njohur vetëm rritje taksash dhe gjobash nga tatimorët e qeverisë, duke i’ ua bërë të pamundur qëndrimin në Shqipëri edhe atyre investitorëve që ishin qysh prej qeverisjes së Berishës. Gjatë qeverisjes së Ramës, në Shqipëri nuk erdhi asnjë investim serioz i huaj. Tashmë, me përfundimin e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik dhe Kaskadës së Devollit, një krizë e re po vjen për ekonominë, prandaj Kryeministri-Kryefajtor po përpiqet të zgjerojë listën e fajtorëve, sipas modelit bolshevik: “Unë jam kryeministër, por fajin ma kanë vartësit”. Helmi që kryeministri derdhi dje mbi ambasadorët, nuk ishte gjë tjetër veçse treguesi i rrënimit të kryeministrit. Me Ramën kryeministër, vendi do të njoh hapa pas. Nëse kryefajtori i Shqipërisë nuk largohet, ditët që do të pasojnë do të jenë rrënuese për qytetarët e bizneset e tyre. Për thithje investimesh të huaja, e pamundur të flasim sa kohë që Shqipëria cilësohet si Kolumbi e Europës në pothuajse çdo shtet të BE-së.

Tabaku: Sa kohë të kemi këtë qeveri, gjithnjë e më pak investitorë të tillë do të vijnë/Deputetja demokrate, Jorida Tabaku ka deklaruar se Qeveria Rama më në fund e pranon dështimin e investimeve të huaja. Në një postim në facebook, Tabaku thekson se ministria e Financave e pranoi që investimet e huaja pas viti 2013 janë në pikën zero, por si gjithmonë fajin e kanë të tjerët. Tabaku thotë se fajin për investimet e huaja e kanë taksat e larta, korrupsion fiskal, burimet e pandershme të financimit e paratë e drogës që financojnë ndërtimin dhe projekte 1 mld euro. Qeveria pranon dështimin me investimet e huaja! Më në fund, ministri i Financave e pranon që investimet e huaja pas 2013 janë në pikën 0. Por, si të gjithë fajtorët e paturp, ua hedh fajin të tjerëve, për atë që ka vetëm një fajtor. Qeverinë dhe Kryeministrin! Fajin për dështimin me investimet e huaja e e kanë taksat e larta, e kanë vendimet e qeverisë që promovojnë ulje taksash vetëm për një numër të limituar biznesesh të zgjedhura nga qeveria, e rritje taksash për të tjerët. Fajin e ka korrupsioni në sektorin fiskal. Fajin e kanë burimet e pandershme të financimit e paratë e drogës që financojnë ndërtimin dhe gjoja projekte 1 mld euro. Opozita ka ngritur këtë shqetësim prej kohësh dhe qeveria e ka mohuar. Ju keni mbyllur veshët e keni kënduar të njëjtën muzikë të përparimit. Prandaj ka vetëm një fajtor për këtë dështim, qeveria dhe mënyra se si keni zgjedhur të qeverisni. Taksat e ulëta, ndershmëria ndaj biznesit, angazhimi serioz për investime të huaja sollën si TAP edhe Starcraft që sot mbajnë në këmbë ekonominë. Për sa kohë te kemi ketë qeveri gjithnjë e më pak investitorë të tillë do të vijnë.