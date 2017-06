Rama nuk thotë asgjë

Me përfundimin e fushatës, i madh dhe i vogël po e shikon se Edi Rama ka qëndruar në pushtet vetëm për punët e tij private dhe s’ka asnjë projekt, propozim a vizion për Shqipërinë e 4 viteve të ardhshme. Ai nuk u thotë asgjë shqiptarëve, përveç ëndrrës së tij për ta marrë timonin dhe për të privatizuar buxhetin edhe për një mandat tjetër. Ai e ka mendjen vetëm tek tepsia, sahani, kusia e kazani i pushtetit personal, prandaj ai duhet ndëshkuar, me një votë masive që e largon një të papërgjegjshëm nga zyrat e shtetit

Fushata e Edi Ramës s’ka bilanc e program që do të mund të mundësoj daljen e vendit nga kriza. Në këtë fushatë, krye mashtruesi i shqiptarëve kërkon me dëshpërim një mandat të dytë për të mbajtur karrigen e pushtetit, ndërsa në këto katër vite i çoi shqiptarët drejt greminës. Në këtë fushatë kryeministri në ikje, në çdo takim tregon barcaleta me ëndrrën e tij se ‘sikur të kishte 71 mandate do ta lulëzonte Shqipërinë, por në fakt edhe ai vet po e ndien humbjen. Kryeministri i turpit duket se po kalon situatën më të vështirë në krye të PS, pasi përveçse aleatëve dhe miqve, prijësin e Surrelit e kanë braktisur në masë qytetarët. Kryetari i PS-së është kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe në çdo takim veçse rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike. Kështu, i gjendur para fundit të tij politik, Rama po kërkon me përgjërim një mandat të dytë, duke recituar barcaleta e duke premtuar gënjeshtra. Shqiptarët kanë marr frenat në dorë, duke braktisur çdo takim elektoral të Ramës, si shenjë hakmarrje ndaj katër viteve dëshpëruese që kaluan me të, kryeministër. Rama premtoji shumë në vitin 2013-ën, ndërsa në fund të këtij mandati, ai e ka mjaft të vështirë të bëj bilancet e punës së tij. S’ka bilanc, pasi investimi i vetëm i tij ishte kanabizimi i vendit, në mënyrë që paratë të përdoren në këtë fushatë elektorale. Edi Rama është i trembur, pasi populli është në këmbë, është i bashkuar dhe nuk do të lejoj që ky grup pushtetarësh të lidhur fort pas karriges së pushtetit të vrasin të ardhmen, ndaj do t’i jap vendin e merituar. Edi Rama qëkurse erdhi në pushtet aplikoi politikën e kërbaçit për shqiptarët. Sot, sikundër veproi për 4 vite, synon që përmes shantazhimit të blej votën e qytetarëve të pafajshëm. Edi Rama vjen pa asnjë bilanc. Premtoi 300 mijë vende pune, asnjë. Premtoi shëndetësi falas. Premtoi investime madhore, ndërsa u kujdes që të shtonte shpenzimet e luksit për vartësit e vet. Ky kryeministër i çartur është i humbur përballë vullnetit të popullit për t’i shpëtuar “kthetrave” të kriminelëve dhe të të korruptuarave, të cilët kanë për synim veçse të maksimizojnë vjedhjen e tenderave dhe koncesioneve. Shqiptarët e njohën Ramën në këto katër vite, ku investimi i vetëm i tij ishin plantacionet me kanabis të shtrirë në çdo cep të vendit. 25 qershori është dita finale, ku populli do të ngelë në klasë qeverinë e krimit dhe drogës, ndaj frikën e Ramës nuk po arrijnë ta sfumojnë më as gënjeshtrat elektorale që ai po risjell si alternativë për “shpëtimin” e Shqipërisë. Fundi politik i Edvinit është shkruar. Për Shqipërinë do të triumfojë bindja e mbarë qytetarëve se pa Ramën kryeministër, vendi do të jetë shumë herë më e mirë.