Rama pazare të fshehta me HEC-et, 228 shkencëtarë evropianë e konsiderojnë tallës raportin e qeverisë për Vjosën  

PD denoncon Edi Ramën se po injoron thirrjen e 228 shkencëtarëve të Evropës lidhur me ndërtimin e HEC-eve në Vjosë. Këta shkencëtarë, sipas kreut të Departamentit të Mjedisit, Pyjeve dhe Turizmit në PD, Jamarbër Malltezi, njoftuan qeverinë se raporti i ekspertëve të saj është farsë, por shefi i ekzekutivit ende hesht

Partia Demokratike gjatë ditës së djeshme ka denoncuar marrëveshjet e fshehta që janë firmosur nga kryeministri Edi Rama me firmat, të cilat kanë fituar të drejtën për të ndërtuar përgjatë lumit Vjosë disa hidrocentrale duke dëmtuar faunën dhe florën e kësaj rrjedhe ujore që konsiderohet nga shkencëtarët evropianë si e fundit, e cila ka mbetur e paprekur dhe e pandikuar nga ndërtimet e HEC-eve në të gjithë Evropën. Nga ambientet e selisë blu ishte kreu i Departamentit të Mjedisit, Pyjeve dhe Turizmit në PD, Jamarbër Malltezi, i cili ka paraqitur për publikun dhjetëra dokumente që hedhin dritë mbi pazare të fshehta të kryeministrit me kontratat për ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhën e Vjosës. Malltezi deklaroi se këto pazare të fshehta në kurriz të ekosistemit të Vjosës po shqetësojnë shkencëtarët dhe zyrtarët evropianë dhe po prodhojnë lajme tallëse për Shqipërinë. Ai vijoi më tej akuzat ndaj kryeministrit Rama duke deklaruar se 228 shkencëtarë nga 33 vende të Evropës kërkojnë ruajtjen e Lumit Vjosa dhe mos ngritjen e digave derisa të shihen me kujdes ndikimet mjedisore. “Parlamenti Evropian vjet kritikoi Shqipërinë për vendim-marrjen e fshehtë që do cenojë ekosistemin e ndjeshëm të Vjosës dhe speciet e rralla dhe të kërcënuara të saj. Por mesa duket zarfi ishte tepër i madh saqë qeveria injoroi shkencëtarët evropianë me gjithë Parlamentin Evropian dhe angazhoi “ekspertët” e saj që të certifikonin ndërtimin e HEC Poçemit, që sipas tyre do ishte “pa ndikime në mjedis”. Raporti mjedisor i “ekspertëve” të qeverisë është bërë objekt tallje i shkencëtarëve evropianë, pasi nuk flet asnjë fjalë për florën dhe faunën ekzistuese në Vjosë, mbi 60% e raportit është kopjuar trashë “copy-paste” nga raporte të tjera në internet, dhe i referohet rajoneve gjeografike krejt të ndryshme!!!”, deklaroi Malltezi. Malltezi deklaroi se shkencëtarët evropianë kanë konfirmuar se vlerësimi mjedisor për HEC Poçemin në Vjosë nga ekspertët shqiptarë të Edi Ramës është totalisht një farsë. Kreu i Departamentit të Mjedisit, Pyjeve dhe Turizmit në PD vijoi më tej duke thënë se ndonëse ka mbi 1 muaj që qeveria ka marrë letrën e shkencëtarëve dhe talljen botërore me raportin e stisur, ajo bën sikur “nuk dëgjon, nuk shikon dhe nuk kupton.” Malltezi deklaroi se në një vend normal, kjo tallje do bënte që qeveria të tërhiqej, të kërkonte falje publike, të hiqej liçensa e atyre që bëjnë plagjiaturë raportesh, dhe të shkarkoheshin në mënyrë shembullore zyrtarët-sekserë të qeverisë që miratojnë paçavure si ky raport në dëm të lumit Vjosë.

“Në veçanti ata thonë se: Nuk janë shqyrtuar fare as flora dhe as fauna dhe nuk është mbedhur asnjë e dhënë mbi speciet e rralla. 60% e tekstit te VNM ishte thjesht “copy-paste” nga dokumente të tjera dhe i referohet rajoneve gjeografike krejt të ndryshme. Asnjë proces hidrologjik, morfologjik dhe ekologjik nuk është vlerësuar. Asnjë efekt i mundshëm afatgjatë nuk është diskutuar. Për turp të vet, qeveria e ka miratuar atë që e quan “Raport të Thelluar të Ndikimit në Mjedis” të hartuar nga “ekspertët” e qeverisë që na thonë se Vjosa nuk ka fare biodiversitet që mund të rrezikohet a thua se jemi në shkretëtirë. Këta janë “ekspertët” që qeveria i vlerëson për profesionistë ndërsa 228 shkencëtarët evropianë që guxojnë të mos kuptojnë vizionin e lart gjatësisë mesa duket etiketohen si ‘sharlatanë’”, u shpreh Malltezi. Duke u shprehur se në Shqipëri busulla morale ka humbur dhe ka kohë që është thyer, Malltezi akuzoi kryeministrin Rama si një ryshfetçi që e mban veten për lider global, i cili merr përsipër që të dalë dhe etiketojë se kush na është ekspert e kush sharlatan në këtë vend. Ai gjithashtu deklaroi se janë ryshfetet ato që i kanë bllokuar receptorët e mendjes kësaj qeverie, e cila është bërë për t’u hedhur në kosh si mbetje e pariciklueshme.