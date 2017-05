Rama përpiqet të gënjejë të vetët  

Ëndrra e kryeministrit për t’i marrë të gjitha pushtetet dhe për të qeverisur pa opozitë është shndërruar këto ditë në makthin për të mbajtur të bashkuara, të gjitha narko-klanet që përbënin mazhorancën. Strukturat e PS kanë nuhatur se “anija” e kryeministrit po mbytet, prandaj kanë nisur të kërkojnë mbrojtje gjetkë, prandaj Edi Rama po e harxhon kohën duke thënë se lëshimet i ka të përkohshme e se pas zgjedhjeve, do t’i marrë të gjitha vetë, prandaj do të ketë plaçkë pëtë të gjithë

Edi Rama nuk heq dorë nga ideja e tij e krisur për ta pasur të gjithë pushtetin për vete. Videomonologu i djeshëm i kryeministrit u përqendrua pikërisht në marrëveshjen politike, ku mjaft i ‘karikuar’, Edvini nuk kurseu fyerjet për partitë e vogla duke i cilësuar aspak granate të demokracisë në vend. Kjo ‘luftë’ e re e Ramës, në fakt vërteton qartazi synimin e tij për të pasur një pushtet të pakufizuar. Partitë e vogla të majta në këtë mënyrë u njohën edhe njëherë me pabesinë e Ramës, ndërsa ky ndëshkim i kryeministrit karshi ‘të vegjëlve’ vërteton se për Ramën interesat personale dhe ato të çetës së tij politike janë mbi gjithçka. Pasi shpalli armiq artificial të gjithë zërat e pakënaqur nga kjo marrëveshje, Edvini vijoi monologun duke theksuar se plani i tij dhe i Rilindjes është sigurimi i 71 mandateve në zgjedhjet e 25 Qershorit. “Të gjitha partitë kanë interesat e tyre prandaj dhe jemi marrë vesh që të mos e prekim kodin zgjedhor, por të angazhohemi pas zgjedhjeve për të adresuar të gjitha meraket e vjetra të partive politike. Shkojmë në 25 qershor për të bërë më shumë. Me reformat tona kemi vënë bazat për shtetin. Na duhen 71 mandate për të vijuar rrugën që kemi nisur dhe për të mbajtur timonin e reformave shtetbërëse. Ne do luftojmë për ta çuar ekonominë në nivel të panjohur më parë”- tha Rama. Edhe pse në pikën më kritike, lidershipi i PD, z. Basha duke zhgënjyer edhe më pesimistin i dha një kthesë të papritur situatës politike në vend duke kërkuar aleancë me qytetarin e thjeshtë dhe duke mos lejuar mbajtjen e një palë zgjedhjeve me një rezultat në tavolinë, PS sërish kërkon një shumicë të cilësuar në Parlament, por këtë herë e vetme. I klasifikuar si politikani më i korruptuar i 27 viteve të fundit, kryeministri tashmë i është futur detit në këmbë dhe po kërkon pushtet i vetëm, kjo edhe si shenjë hakmarrje ndaj për të gjithë atyre që i prishën ëndrrën e qeverisjes pa opozitë. Edvini, baroni i krimit dhe drogës, u mundua mjaft që të shfaroste pluralizimin dhe të qeveriste Shqipërinë, njësoj si etërit e tij në diktaturë, me një opozitë fasadë të krijuar sipas dëshirave personale. Opozita nuk mund të lejonte që kjo të bëhej realitet. Ky njeri, prej muajsh doli kundër të gjithëve, madje edhe kundër ndërkombëtarëve që kanë këmbëngulur vazhdimisht që kryeministri të marrë përsipër përgjegjësinë për krizën, duke konfirmuar se ishte i vetmi, i cili kërkonte të nxirrte Shqipërinë nga rruga e së drejtës, kjo për t’i vendosur të gjitha pushtetet nën kontrollin e tij dhe oligarkisë së krimit dhe drogës. Tashmë që gjithçka u përmbys dhe Basha realizoi marrëveshjen historike për hir të interesit të vendit, mbetet që qytetarët, ashtu siç u bën bashkë në protestat madhështore të Opozitës: më 18 Shkurt dhe 13 Maj, më 25 Qershor të vendosin pushtetin në duart e tyre, përmes votës. PD e Opozita së bashku, siç edhe kanë deklaruar, me platformat e tyre kërkojnë që pushtetin t’ia kthejnë qytetarëve dhe të jenë po ata që të vendosin për të ardhmen e tyre. Që e gjitha kjo të realizohet, që rrugëtimi heroik i PD-së dhe Bashës të mbyllet me sukses, duhet një bashkim i fuqishëm i qytetarëve, ku përmes votës t’i tregojnë vendin bandave që qeverisin në këto 4 vite.