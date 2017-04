Rama: Po lashë qeverinë, zë qelinë!

Përpjekja e kryeministrit për të mbajtur peng mbajtjen e zgjedhjeve të lira, duke u endur nëpër rrënojat antike të vendit e duke porositur hallexhinj që ta ndihmojnë të takohet me liderin e opozitës, s’e shpëton dot PS-në nga fati i shkruar, nga dalja e saj prej zyrave të qeverisë. Pranimi i largimit nga zyrat është mënyra e vetme për garantimin e zgjedhjeve të lira, por Edi Rama e ka të vështirë të pranojë këtë zgjidhje, meqenëse ai e di se po la qeverinë, do zërë qelinë

Kryeministri në ikje Edi Rama, ditën e djeshme ka zhvilluar një vizitë në Cakran të Fierit, ku ka mbajtur edhe një takim për shpërndarjen e certifikatave të legalizimit, të cilat shefi i ekzekutivit duket se ia ka dhënë vetëm militantëve të PS dhe ortakëve në biznesin e drogës. Teksa stafi i tij është kujdesur që asnjë votues i kundërshtarëve politikë të mos merrte pjesë në takim, sepse mund të prishte rendin që do të ndiqte regjia e tij e paguar, kryeministri ka marrë në dorë situatën gjithë arrogancë duke përdorur një banor të Cakranit, të cilin e shiti tek shqiptarët si demokrat, për t’i bërë thirrje liderit opozitar Lulzim Basha për t’u ulur në tryezën e dialogut. Ende pa u prezantuar vetë kryeministri e shfaqi si demokrat banorin e identifikuar më vonë si Xhafo Shenaj, i cili vazhdoi humorin me urdhër paraprak të Ramës që shprehej se e njohu nga sytë blu që kishte. Kryeministri si gjithmonë e kishte kuruar gjithçka deri në detaje përderisa ishte një transmetim live dhe Xhafo Shenaj, që më vonë rezultoi të jetë një bashkë ortak në parcelat e kanabisit të kreut të Bashkisë Fier Armando Subashi, në krah të Ramës që po i jepte certifikatën e legalizimit, i kërkoi Bashës jo vetëm të ulet me Ramën, por edhe të takohet me banorët e Cakranit. Senaj vazhdoi t’i thurte elozhe Ramës gjatë fjalës së tij dhe ky ishte padyshim produkt i ideve arrogante të kryeministrit, i cili kërkon të manipulojë opinionin publik duke luajtur me bindjet partiake të atyre banorëve që i intereson të nxjerrë në ekranin tashmë të personalizuar. Kryeministri i dështimeve te mëdha, përveçse heziton të marrë përsipër përgjegjësitë për dështimet në qeverisjen katërvjeçare, është kthyer dhe në pengesën kryesore për arritjen e një qeverie teknike, e cila do t’i garantonte vendit zgjedhje të lira e të ndershme. Reagimet e tij për një dialogë fasadë bëhen vetëm sa për t’i hedhur hi syve shqiptarëve dhe për ta paraqitur veten si njeriu që primare ka interesat e shqiptarëve. Por, vetëm pranimi i largimit nga zyrat është mënyra e vetme për garantimin e zgjedhjeve të lira, por Edi Rama e ka të vështirë të pranojë këtë zgjidhje, meqenëse ai e di se po la qeverinë, do zërë qelinë. Pavarësisht se në Kuvend grupimi i tij kriminal me emrin ‘Rilindje’ gëzon tashmë vetëm 60 mandate, Edvini me kryeneçësinë e tij të sëmurë vazhdon të insistojë në ruajtjen e qeverisë së ‘Republikës së vjetër’ në mënyrë që të shkojë drejt 18 qershorit e të hedhë në zbatim skemën e blerjes së zgjedhjeve me 6 milionë euro para të pista që ka grumbulluar nga kanabisi. Qeveria e tij e krimit, turpit dhe korrupsionit masiv po bie dhe po humbet terren dita-ditës, por ai vazhdon të qëndrojë stoik në idenë e tij se Shqipëria meriton të vidhet edhe për katër vitet e ardhshme. I rrethuar nga një klasë oligarkësh, kriminelësh, Edi Rama po vendos në krye të prioriteteve, interesat financiare të kësaj kapo-bande e po mënjanon interesin e përgjithshëm të popullit shqiptar, duke i mbyllur derën qeverisë së besimit dhe asaj teknike. E vërteta e madhe është se herët ose vonë Edvini do të dorëzohet dhe do të jap dorëheqjen pasi kauza për qeveri teknike për zgjedhje të lira më së pari është një kauzë që e kërkojnë qytetarët e bashkuar.

Policia në Cakran rrëmben invalidin, e pengon t’i përplasë Ramës në fytyrë skandalin me legalizimet/ Kohët e fundit, ndikuar edhe nga situata e rënduar politike por edhe dështimet e reformave të mbrojtura nga Edi Rama, është bërë pothuajse trend që në çdo takim të kryeministrit të ketë përplasje verbale me të pranishëm apo kontestime të shumta nga qytetarët për dhjetëra problematika që i shqetësojnë. Ditën e djeshme kryeministri Rama ka qenë në Cakran të Fieri, ku do të shpërndante disa certifikata legalizimi për banorë të zonës, po takimi nuk u zhvillua aq i qetë sa u transmetua nga regjia e tij e paguar, pasi në prapaskenë ka ndodhur një akt i pa precedentë që prek kufijtë e një skandali. Stafi kryeministror e kishte përgatitur vizitën e Ramës deri në detaje dhe për të mos lindur skena që mund të prishnin rendin e takimit të liderit të gënjeshtrave, personat që do merrnin certifikatat e legalizimit para kamerave dhe që do të përshëndesnin kryeministrin, ishin përzgjedhur sipas bindjeve partiake. Ndërkohë ajo që përbën skandalin e vërtetë nuk është përzgjedhja e militantëve e bërë nga Rama, por fakti se banorë të tjerë të zonës, të njohur si kundërshtarë të Partisë Socialiste janë ndaluar të marrin pjesë në takim dhe në rastin më të rëndë njëri prej tyre është rrëmbyer nga policia vetëm e vetëm që të mos prishte fjalimin e Ramës. Kapo Tafilaj, 55-vjeçari invalid nga fshati Hambar, i njohur si demokrat në gjithë zonën e Cakranit ka denoncuar ditën e djeshme rrëmbimin nga policia, shoqërimin me makinë dhe lënien rreth 10 kilometër larg Cakranit, në rrugë nacionale. Për portalin DRONI.al ia ka treguar të gjitha detajet rreth këtij akti të paprecedentë dhe është shprehur se e kanë rrëmbyer 4 policë, të cilët më pas me makinë e kanë dërguar dhe lënë në Poçem, rreth 10 kilometër larg nga Cakrani.

Intervista telefonike:

Çfarë ju ka ndodhur sot z. Tafilaj?

Pasi mësova se në Cakran do të vinte kryeministri Edi Rama, u nisa të merrja pjesë edhe unë në takim, se kisha edhe disa gjëra për ti thënë. Rrugës, më dalin 4 persona civilë që mu prezantuan si policë. Pa më dhënë asnjë shpjegim, më futën në një makinë dhe dolëm në rrugën nacionale. Kur arritëm në Poçem, pasi morën një telefonatë, më lanë në anë të rrugës dhe u kthyen.

I njihni ju ata policë?

Si fytyrë po.

Si të trajtuan, të thanë ndonjë gjë rrugës?

Nuk më dhanë asnjë sqarim, vetëm më thanë “bëjmë detyrën”. Nuk më keqtrajtuan.

Ju i kërkuar sqarime se me urdhër të kujt po “e bënin këtë detyrë”?

I pyeta por nuk më dhanë sqarime, ndërsa në momenti që më rrëmbyen pashë dy policët të zonës, të plotfuqishmit, Gramozin dhe një tjetër, emri i të cilit nuk më kujtohet, që ju thanë 4 civilëve “merreni këtë”.

Tani ku ndodheni, u kthyet në shtëpi?

Po, po, u ktheva në këmbë.

Por çfarë do ti thoshit kryeministrit, për të cilin policët nuk ju lanë?

Do denoncoja “zaptimin” e fshatit Hambar, që nuk i ka mbetur asnjë metër tokë e lirë dhe se legalizimet që shpërndau sot i përfitojnë të fortët e militantët e PS-së. “Plaç të preftë. Burrë i poshtër. Ke 4 vjet që na gënjen”, do ti thosha.

Rama shtanget kur të rinjtë e Fierit ngrenë duart pro qeverisë së besimit/ Teksa Tirana zien nga kriza politike dhe mungesa e zgjidhjes së ngërçit si pasojë e kokfortësisë së Edi Ramës, kryeministri ditën e djeshme është gjendur në Fier, ku është përballur me një situatë vërtet të pakëndshme. “Këtu paska ende nevojë për sqarime” tha Rama kur pa se të rinjtë e Fierit që kishte mbledhur në Apolloni ngritën duart masivisht kur i përmendi qeverinë e besimit. Rama gjithë arrogancë zgjodhi të pyeste të rinjtë pjesëmarrës në një takim me të se kush donte qeverie teknike dhe qeveri besimi, duke kujtuar se do t’i begenisnin urdhëresave politike të stafit të tij, por ndodhi e kundërta dhe pyeti dhjetëra vetë ngritën duart lartë duke shprehur hapur dëshirën për një qeveri të besimit duke shtangur kryeministrin.