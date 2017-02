Rama po manipulon zgjedhjet, se PD rezulton fituese e tyre

Pyetjet se cilët do të ishin koalicionet e mundshme dhe rezultatet përkatëse të zgjedhjeve të ardhshme për PD, PS e LSI dhe disa nga aleatët e tyre do të mund të marrin përgjigje vetëm nëse zgjedhjet do të realizoheshin të lira e të ndershme. Ky objektiv madhor tanimë është në duart e qytetarëve në protestë që kanë arritur në përfundimin se nuk mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme me Ramën kryeministër. Çdo opsion tjetër duket i përjashtuar. Opozita është në ballë të kësaj beteje për zgjedhje të lira e të ndershme, që do të mundësonte ç’rrënjosjen e regjimit të korrupsionit, krimit dhe kanabisit. Besimi te zgjedhjet e lira e të ndershme do të ç’tensiononte shumë klimën zgjedhore dhe me shumë gjasa do nxiste të tre forcat kryesore, PD, PS e LSI të mos krijonin asnjë koalicion me njëra tjetrën dhe të konkurronin të vetme, eventualisht të mbështetura nga aleatët përkatës. Dhe të linin mundësinë e krijimit të maxhorancës qeverisëse, pas zgjedhjeve, në varësi të rezultatit zgjedhor.

Objektivi i PD: zgjedhje të lira e të ndershme…

PD dhe opozita janë të angazhuara fuqimisht dhe me prioritet për të realizuar zgjedhje të lira e të ndershme; e vetmja rrugë është ajo që kalon përmes protestave masive dhe të pandalshme qytetare që do të detyronin Ramën të jepte dorëheqje nga posti i kryeministrit. Asnjë opsion tjetër, me Ramën kryeministër, nuk do të siguronte zgjedhje të lira e të ndershme. Ka një mundësi teorike për të larguar Ramën nga posti i kryeministrit, përmes një mocioni të mosbesimit, që edhe mund të ndodhë realisht, por opozita është e përqendruar në opsionin e largimit të Ramës përmes protestave; dhe kjo duket një rrugë pa kthim.

Objektivi i LSI: të dalë e vetme në zgjedhje për të mbetur “king-maker”…

Në këtë rast, kur Rama do të largohej nga drejtimi i qeverisë, gjasat do të ishin që LSI të dilte në zgjedhje e vetme apo në një koalicion me aleatë të ndryshëm nga PS e PD. Synimi i LSI në këtë rast, duke besuar te mbështetja elektorale e zgjedhjeve të fundit, do të ishte të mbetej “king-maker”, ndonëse me një numër më të vogël mandatesh, gjë që nuk e shqetëson Metën. Sigurisht, realizimi i këtij objektivi do të kishte rreziqet përkatëse, por gjithnjë shumë më të vogla se në opsionin e daljes në një koalicion me PS, të cilin e kërkon me insistim Rama me shpresën e madhe për ta penguar LSI të jetë “king-maker”, natyrisht duke manipuluar votat e LSI.

Objektivi i PS: të manipulojë zgjedhjet, përndryshe e vetme kalon në opozitë…

PS është e bindur se mbështetja elektorale është ulur ndjeshëm krahasuar me 2009 dhe 2013 dhe se objektivi i ruajtjes së pushtetit do të realizohej vetëm duke blerë vota, kërcënuar votuesit dhe përdorur mekanizmin e kultivimit të kanabisit. PS gjykon se “fitorja përmes manipulimit” do të ishte shumë më e lehtë nëse do të bënte koalicion me LSI ndërkohë që për LSI ky opsion duket i rrezikshëm dhe për rrjedhojë i papranueshëm. Në rastin kur LSI do të dilte e vetme në zgjedhjet e ardhshme, dhe PD do të realizonte largimin e Ramës nga posti i kryeministrit, PS do të mund të siguronte një rezultat shumë më të dobët se në vitin 2009 apo 2013, Edhe sikur me PS të bashkoheshin në koalicion disa forca politike, që Rama i ka promovuar për të sfiduar LSI, mandatet e PS do të rrudheshin edhe krahasuar me 2009 apo 2013.

PD do të rezultonte nga zgjedhjet e lira e të ndershme, forca fituese…

Në këtë rast, pra në rastin kur qytetarët në protestë do të siguronin zhvillimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, me siguri të lartë mund të thuhet se koalicioni i PD do të rezultonte grupimi me numrin më të madh të mandateve, pra grupimi fitues i zgjedhjeve. Ndërkohë që mund të mospërjashtohej për PD opsioni i realizimit të një rezultati shumë pranë atij të arritur në vitin 2009, e ndoshta edhe përtej tij, pra i sigurimit të jo më pak se 70 mandate.