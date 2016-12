Rama po përdor Ballën si digë që pengon të vërtetën për CEZ-in

Nënkryetari i Komisionit Hetimor për CEZ-in, Arben Ristani, i ka dërguar një letër kreut të Kuvendit, Ilir Meta, ku kërkohet shkarkimi i Taulant Ballës si kryetar komisioni për konflikt interesi, për shkak se ai është i dënuar për shpifje

Kërkesën që e bëri publikisht në mbledhjen e komisionit për përjashtimin e deputetit socialist Taulant Balla nga drejtimi i seancës dëgjimore me ish-kryeministrin Berisha, për çështjen hetimore të CEZ, demokrati Arben Ristani ia ka dërguar zyrtarisht edhe kreut të Kuvendit Ilir Meta. Në letrën zyrtare, Ristani sqaron se pse Taulant Balla nuk mund të drejtojë mbledhjen e seancës dëgjimore me ish-kryeministrin, duke përmendur këtu një dënim me gjobë që sipas tij është i formës së prerë.“Është fakt i njohur publik se kryetari i Komisionit Hetimor z.Balla është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për shpifje ndaj djalit të ish-kryeministrit Berisha dhe njëkohësisht është debitor ndaj tij në vlerën e 1 000 000 (një milion) lekë. Konkretisht, me vendimin nr.1419, datë 09.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë, është vendosur: ‘Lënia në fuqi e vendimit nr. 5245, datë 13.05.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me ndryshimin; detyrimin e palës së paditur Taulant Balla të dëmshpërblejë paditësin Shkëlzen Berisha me vlerën e 1 000 000 lekë për dënim jashtëkontraktor të shkaktuar”, thuhet në letrën e Ristanit.

Ky fakt publik-vijon nënkryetari i komisionit hetimor- provon se midis z.Balla dhe ish-kryeministrit z.Berisha dhe të afërmve të tij ekziston një mosmarrëveshje. Kjo mosmarrëveshjes sipas deputetit demokrat, përbën shkak serioz dhe të rëndësishëm për njëanshmëri, çka e bën të detyrueshëm përjashtimin e zt.Balla nga drejtimi i seancës dëgjimore.

Kronika/Komisioni Hetimor për “çështjen CEZ”, rinisi dje punimet me debate të ashpra mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe atyre të opozitës. Në fillim të takimit, nënkryetari i komisionit Arben Ristani, ashtu si në mbledhjet e mëparshme ka kërkuar largimin e kryetarit Taulant Balla, sepse sipas tij, ai ka konflikt interesi, pasi është një person i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata, për shpifje ndaj djalit të ish-kryeministrit Berisha, i cili është edhe një nga politikanët që është thirrur, për të dëshmuar në këtë hetim parlamentar. Nga ana e tij, Taulant Balla jo vetëm që nuk ka pranuar as të japë dorëheqjen, por përkundrazi ka vazhduar provokimet dhe kërcënimet duke deklaruar se ish-kryeministri i vendit Sali Berisha, do të merret me polici në këtë komision. Jo vetëm kaq, por Taulant Balla, arriti deri aty, sa që deklaroi se “kam inat personal me Sali Berishën”.