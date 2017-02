Rama, politikani i lartë që vjedh zgjedhjet

Edhe SHBA, edhe BE, e kanë shpallur se zgjedhjet e 18 qershorit do të vidhen nga politikanë të lartë me pushtet dhe që janë të lidhur me kriminelë. Edhe dje ambasadori i SHBA, Donald Lu e shpalli perspektivën e zezë dhe bëri thirrje për rezistencë popullore. Opozita është në sinkron me këtë qëndrim dhe ka thirrur shqiptarët në një protestë masive me 18 shkurt

Ditën e djeshme, ambasadori amerikan, Donald Lu dha alarmin se zgjedhjet janë në rrezik prej bandave. Ky alarm vjen pas denoncimeve të njëpasnjëshme e ditëpasditshme të opozitës shqiptare, e cila me zë dhe figurë ka bërë publike fakte, sesi organizata kriminale që drejton Rama ka manipuluar vullnetin e qytetarëve. Me Edi Ramën në krye të vendit, cenimi i votës po kthehet në një problem serioz. Kjo bandë në pushtet përmes vetos që i vendosi votimit elektronik tregon qartazi se Rama me shokë nuk i do zgjedhjet e lira e të ndershme. Në zgjedhjet e kaluara ne kemi parë skema të ndryshme sesi detyroheshin qytetarët përmes kërcënimeve, thasëve me miell të jepnin votën për rilindjen. Duke shfrytëzuar në maksimum varfërinë ekstreme që ka mbjellë si një farë të keqe në të gjithë vendin, Rama do të manipulojë edhe zgjedhjet e 2017-ës. Alarmi i djeshëm që erdhi përmes faktorit ndërkombëtar ishte njëkohësisht edhe një formë apeli për shqiptarët, të cilët sot gjenden në varfëri e mjerim, qe të ngrihen në protesta për të mbrojtur vullnetin dhe njëkohësisht të ardhmen e tyre. Ndaj PD e kreu Basha bën thirrje që më 18 shkurt të bëhen të gjithë bashkë në një manifestim kundër padrejtësive dhe varfërisë, kundër shëndetësisë që lëngon dhe arsimit të shkatërruar, kundër drogës, krimit dhe kriminelëve në politikë. Rama dhe aleanca me bandat kanë rrethuar Shqipërinë tashmë në mjerim. Dyshja Rama-Tahiri ka siguruar që çdo fushë e kodër e vendit të mbillet me hashash, ndërsa paratë e këtij trafiku shkojnë tek krerët e mafies që hera-herës vënë në rrezik jetën e qytetarëve të pambrojtur. U bë pothuajse një mandat të kësaj qeverie dhe gjithçka është investuar është modernizimi i infrastrukturës së parcelave të hashashit. Kjo makineri kriminale ka kthyer vendin hapa mbrapshtë, ndërsa zero-perspektiva po i çon shqiptarët emigrantë. Edi Rama po investon vetëm tek fasada dhe nuk ka paraqitur asnjë projekton konkret për vendin. Përmes kësaj, shihet qartë se ky kryeministër flet sa për sy e faqe. Kriminalizimi i ngritur në sistem është vepra e tij më e zezë, ndërsa ngre në piedestal trafikantët. Mbrojtja që po i bën Eskobarit me shokë tregon se kjo qeveri ka ndezur motorët e vjedhjes së zgjedhjeve të Qershorit. Më 18 shkurt, qytetarët shqiptar të gjithë së bashku duhet të marrin pushtetin në duart e tyre, pasi nuk mundet që në këto zgjedhje jetike për vendin të vendos droga dhe korrupsioni. Edi Rama e ka ndarë mendjen që të sigurojë edhe një mandat në mënyrë që ta fundos vendin, këtë e tregoi edhe ditë më parë kur u prezantoi shqiptarëve projektin ‘one bilion’, përmes së cilit kërkon të lërë peng të ardhmen e shqiptarëve për hir të ëndrrave të tij. Ndaj zgjedhjet e lira janë edhe zëvendësimi i një qeveri të korruptuar dhe kontrolluar nga krimi, në një qeveri që i shërben interesave qytetare. Më 18 shkurt shqiptarët përmes protestave duhet të rrëzojnë kryebanditin e Shqipërisë, vetëm atëherë mund të mendojnë për zgjedhje të lira e të ndershme.