Rama propagandë para 15 vjeçarëve- testi PISA nuk është kulla e PISA-s

Kreu i Departamentit të Arsimit, Luçiano Boçi: “Reformat” e Ramës kanë “ngrirë” arsimin dhe xhepat e nxënësve e familjarët e tyre”

Luçiano Boçi për shfaqen e sotme të kryeministrit me nxënësit që kaluan suksesshëm testin e PISA-s, tha që kjo gjë nuk është meritë e kryeministrit Edi Rama, dhe as e ministres së arsimit Lindita Nikolla. Sipas Boçit ky është testi që mati një investim shumëvjeçarë arsimor e social. Çka do të thotë që mësimet e para këta nxënës i morën nga reforma e vjetarë arsimore, gjë e cila shumë herë ka dëshmuar se ka qenë e duhura për arsimin shqiptarë. Duke filluar që nga kurrikula e deri tek programet më të zgjeruara mësimore. Sipas deputetit të opozitës, reformat e arsimit të Ramës janë të dështuara, pasi ato nuk kanë sjellë gjë tjetër veçse zhvatje të parave, duke e kthyer arsimin në një institucion privat. Kështu me rritjen e tarifave shkollore dhe degradimin e sistemit arsimorë Rama është kujdesur për miqtë e tij, të cilët studentët i shohin si klientë të radhës. Kjo do të thotë të bësh Pazar me dijen dhe të ardhmen e këtij vendi. Po kjo reformë arsimorë gjithashtu ka ulur ndjeshëm reputacion e mësuesit, e cili ai duhet të respektohet dhe të shihet si dije dhënës nga ana e nxënësve. Ndër të tjera Boçi ka theksuar se kreu i qeverisë për asnjë moment nuk ka investuar në përmirësimin e infrastrukturës së shkollave të vendit, përkundra i ka lënë ato në mëshirë të fatit. Një gjë e tilla ka sjell edhe pezullimin një mujor të mësimit. Kreu i shtetit, i cili tashmë i etur për pak lëvdata mundohet të marrë meritat e 15-vjeçare, duke pretenduar se kështu mbërrihet tek maja e kullës të PISË-s. Etja e Ramës për punë të shëndosha tashmë dihet që është e madhe, pasi në këto tre vite qeverisja ai dështoi në të gjitha reformat që propozoi, madje mund të themi që ato qenë shkatërruese për shtetin. Duke filluar që nga reforma e arsimit, ku la mijëra të rinj jashtë dyerve të universitetit për të vazhduar më pas me shëndetësinë dhe rendin. Ky i fundit është bërë një me krimin. Më poshtë citojmë fjalën e plotë të deputetit Luçiano Boçi.“Kryeministri ynë ende nuk e ka kuptuar që testi PISA nuk është kulla e PISA-s, nga maja virtuale e së cilës ai të mund t’i përqeshë nxënësit, mësuesit, studentët, profesorët, siç bëri sot në takimin me 15 vjeçarët. PISA është testi që mat një investim shumëvjeçar arsimor e social. Merita e rezultateve të tyre, nuk i takon as Ramës, as Linditës. I takon aftësive personale dhe zgjidhjeve programore e lëndore të ndërtuara që nga 2007. “Reformat” e Ramës nuk kanë bërë gjë tjetër, veçse e kanë “ngrirë” arsimin dhe i kanë grirë nga xhepat nxënësit, studentët e familjarët e tyre. Kanë atrofizuar mësimdhënien dhe kanë ulur ndjeshëm cilësinë. Kanë degraduar deri në pamundësi kryerje të procesit mësimor, institucionet arsimore, duke mos bërë asnjë investim në këto vite.”Reforma” në Arsim e Ramës, ka prodhuar lumenj leku e interesi për klientelën e tij dhe lumenj tallje, përçmimi, arrogance zhvatje, për mësuesit, nxënësit, shkollat, pedagogët e Universitetet publike. Rama që i “ka vënë drynin” shkollave, me paaftësinë totale të qeverisjes së tij, kërkoi sot të shfaqej si “çliruesi” i mendjeve të nxënësve!? As më pak e as më shumë , nga gaztori i të rriturve, sot u bë dhe gaztori i fëmijëve në këto ditë pushimi të detyruar”-thekson deputeti i krahut të djathë, Luçiano Boçi.

Denoncimi/Për nxënësit mbyllen shkollat se nuk ka ngrohje, për zyrat e Linditës kryeministri shpenzon 1.5 miliardë lekë/ Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në profilin e tij në Facebook gjatë ditës së djeshme ka deklaruar se kryeministri Rama ka shpenzuar 1.5 miliardë lekë për rikonstruksionin e zyrave të ministres së Arsimit, Lindita Nikolla. Për ish-kryeministrin një fakt i tillë tregon se Edi Rama ka ngritur një shtet hajdut që plotëson luksin dhe qejfin e qeveritarëve,, ndërkohë që hiqet sikur nuk gjen dot fonde për ngrohjen e shkollave, duke i mbyllur ato dhe duke dëmtuar nxënësit. Sipas Berishës rikonstruksioni i ambienteve të Ministrisë së Arsimit është një super abuzim që kundërmon vjedhje dhe korrupsion, pasi me shumën prej 1.5 miliardë lekësh mund të ngriheshin nga themelet dy godina të njëjta me atë të ministrisë. Postimi i plotë i ish-kryeministrit Berisha në Facebook: “Të dashur miq, sot Edvin Kristaq Rama inaguroi rikonstruksionin e zyrave dhe mjediseve të Ministrisë së Linditës, për të cilën u shpenzuan rreth 1.5 miliardë lekë, një shumë kjo me të cilën mund të ndërtoheshin nga themelet dy ndërtesa të reja si ajo e Ministrisë së Arsimit. Këtë shpenzim për Linditën, një super abuzim që kundërmon vjedhje dhe korrupsion, Rama e argumentoi thjesht me kërkesën që gjërat duhet të jenë të bukura. Pra për Ramën dhe Linditën e tij rëndësi ka zbukurimi, luksi dhe rehatia e zyrave të kësaj të fundit. Ndërsa shkollat e nxënësve dhe të mësuesve të Tiranës dhe mbarë Shqipërisë duhet të mbyllen nga acari pasi ato nuk kanë ngrohje dhe as që kanë nevojë për të. Kjo është reforma Rama-Nikolla e sistemit arsimor?”