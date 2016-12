Rama, u siguron kishave, të varfër shtesë  

Mbyllja e 2016-s s’ofron asnjë perspektivë për t’u investuar në projekte shprese e ngadhënjimi. Ditën e Krishtlindjeve, e vetmja hipotekë e sigurt shqiptare, është ajo e numrit të të varfërve. Kishat, xhamitë dhe mensat e të vobektëve do të mbushen sërish me të pamundur gjatë vitit që vjen, pasi një qeveri që mendon për taksat, përjashtimin nga asistenca dhe burgu për ata që s’paguajnë ujin a energjinë, është garancia më e madhe se varfëria do gllabërojë të tjera familje, pavarësisht spektakleve me ekrane e efekte që do transmetojnë ekranet e qeverisë së Edi Ramës

Në të 25-ën ditë të dhjetorit, kur besimtarët e krishterë anembanë botës kremtojnë ditën më të rëndësishme për ta që përkon me lindjen e Krishtit, shqiptarëve iu desh edhe njëherë siç ka ndodhur në tre vitet e fundit që të festonin nën pushtetin e varfërisë, klithmat e skamjes dhe brengën e papunësisë. Tre komponentë të miksuar që e kanë deprimuar këtë popull dhe e kanë bërë të humbasë besimin tek aftësitë dhe forca për t’u ringritur janë gatuar aq bukur dhe në mënyrë të pashpirt nga qeveria e Edvin Ramës në tre vite ku ka përvetësuar pushtetin. Është e frikshme të shohësh që në vitin 2016 një popull i vendosur në territorin më të begatë të Evropës siç është Mesdheu të vuajë për të ardhurat minimale që sigurojnë mbijetesën, por ja që realiteti nuk e shmang aspak këtë paraqitje të zymtë. Shqipëria e Edi Ramës kryeministër përveçse ka humbur kredibilitetin që krijoi në sytë e të huajve gjatë 23 viteve, tashmë është përpirë nga llava e mijëra të papunëve dhe mijëra të tjerëve të gjendur të pashpresë për të dalë prej varfërisë. E gjithë kjo situatë e krijuar me këtë popull, i cili që në lashtësi është reklamuar si tepër produktiv, është e pjellë e një hajduti-mashtrues si Edi Rama, që erdhi në pushtet duke premtuar 300 mijë vende pune, rroga më të larta dhe shërbime publike falas. Fati i keq i këtij populli donte që asnjë prej qindra primitive të kryeministrit më dështak në historinë e shtetit shqiptar të mos mbahej dhe që shqiptarët të precipitonin deri tek grahmat e fundit, sepse po japin shpirt nga mosushqyerja. Kjo Krishtlindje e 26-të, e kremtuar në vitet e demokracisë, duhet medoemos të regjistrohet në librin e historisë si më e varfra dhe më e vobekta në mesin e shqiptarëve. Varfëria dhe ndjenja e pamundësisë që është kultivuar në mesin e shqiptarëve është produkt i fabrikuar drejtpërdrejtë nga duart dhe mendja e një të korruptuari të çartur si Edi Rama, që mendon se populli ushqehet me premtime boshe dhe nuk ka nevojë të punojë për të siguruar të ardhura. Shqiptarët e mashtruar prej “Rilindjes” së Edvinit, pas qershorit 2013 nuk panë asnjë vend pune të ri të hapur dhe asnjë mbështetje nga shteti për iniciativa private në biznes, por u njohën me dorën e një hajduti të pangopur. Një hajduti që bashkë me hienat e tij të shpërndara në postet më të rëndësishme të kabinetit qeveritar, e zaptuan Shqipërinë sikur ta kishin pronën e babës dhe zgjodhën alternativën e orientimit të ekonomisë së saj drejt mjerimit. I sollën kanabisin, ku fitojnë miliarda dollarë dhe i pastrojnë më pas me tendera si një mundësi punësimi, me qëllimin e vetëm që ta kthenin shoqërinë në kanabiste. E lanë këtë popull të varfër duke e gjobitur për hiçgjë, e duke i vendosur prangat e treguar dyert e qelisë me pseudo-reforma si ajo e Energjisë. Madje, madje shkuan deri atje sa hartuan dhjetëra taksa skandaloze të inkuadruara brenda sistemit fiskal në mënyra të fshehta vetëm e vetëm që të vjedhin sa më shumë miqtë dhe të afërmit e tyre, që janë dekoruar me karrige drejtorësh në administratë. Të ecurit nën idenë “Vjedhim sa nuk mbajnë më xhepat dhe llogaritë bankare” ka qenë në tre vite mendësia me të cilën janë ushqyer këta hajdutë të parasë publike që e vodhën popullin me çdo tender, konçension apo partneritet privat-publik, siç parapëlqejnë ta quajnë në mënyrë të moderuar. Edvini dhe klika e tij e oligarkisë dhe sahanlëpirësve e drejtoi Shqipërinë drejt ngrehinës fiskale dhe e “zhveshi” këtë popull duke i marrë edhe qindarkën e fundit, por në këmbim nuk i dha asnjë alternativë ku mund të punohet me ndershmëri për të nxjerrë të ardhura që mbajnë frymën gjallë. Ndaj kjo Krishtlindje e fundit për Edvini kryeministër, pasi shqiptarët zor se e votëbesojnë për një mandat të dytë, është më e gjymtuara dhe e trishta për popullin shqiptar.

F.Saliasi