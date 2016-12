Rama urdhëroi Gardën të rrihte qytetarin Niko Dinko, shprehu qëndrimin kundër kryeministrit  

Partia Demokratike ka dënuar ashpër dhunën e ushtruar nga Garda ndaj qytetarit Niko Dinko në Korçë. Përmes një reagimi për mediat, PD thotë se kjo është situata që ndodh kur Edi Ramës nuk i pëlqejnë fjalët kundër tij. Partia Demokratike ka bërë thirrje që Prokuroria të nisë hetimet për ngjarjen e rëndë dhe të dënohet fajtorët

Partia Demokratike ka dënuar ngjarjen e ndodhur në Korçë, ku një qytetar u dhunuar nga policia pasi shprehur qëndrim të kundërt ndaj Kryeministrit, Edi Rama. Sipas opozitës kreu i qeverisë edhe në vigjilje të Krishtlindjes, nuk është i aftë të përçoj mesazhe paqeje dhe bashkimit. Për këtë arsye Partia Demokratike ka kërkuar hetim të imtësishëm nga ana e prokurorisë, ku dhunuesi të marr ndëshkim e duhur. Partia Demokratike dënon me forcë dhunimin e qytetarit Niko Dinkos në Korçë i cili shprehu sot lirinë e mendimit në prani të Edi Ramës. Por fjalët nuk i pëlqyen kryeministrit, dhe për këtë qytetari u dhunua nga garda dhe policia. Është e trishtë se si me këtë sjellje të denjë vetëm për byroistët e dikurshëm, Edi Rama edhe në vigjilje të Krishtlindjes, nuk përçon mesazhin e paqes dhe bashkimit, por të dhunës, përçarjes dhe ndëshkimit të njerëzve për mendimet e tyre. Partia Demokratike kërkon hetim të plotë dhe angazhim serioz të prokurorisë për këtë ngjarje të rëndë, për të vënë para ligjit përgjegjësit e kësaj shkelje brutale dhe dhune ndaj një standardi të shenjtë siç është liria e mendimit.

Niko thërret “Poshtë Rama” – Policia e godet/ Ka shprehur publikisht mbështetjen për Ben Blushin, por ka përfunduar i dhunuar nga garda e Republikës dhe policia e Korçës. 53-vjeçari Niko Dinko, teksa ka parë kryeministrin Rama, i cili ndodhej në Korçë, e po shkonte drejt Muzeut të Artit Mesjetar, është afruar dhe ka hedhur parulla kundër qeverisjes së tij, duke shprehur mbështetje për Ben Blushin. Ka mjaftuar një fjali pakënaqësie ndaj kreut të shtetit që qytetari të dhunohet fizikisht nga policia dhe garda e të madhit. I mjeri Niko, këto festa të fundvitit do t’i kalojë me dhimbjet e dorës së policit, dhe izolimit të fjalës së lirë. “Poshtë Rama! Rroftë Ben Blushi! Ben Blushi, intelektuali i Korçës, do të ta hajë kokën ty”. Me këto fjalë i është drejtuar 53-vjeçari kryeministrit Rama, i cili sipas rrëfimit të tij, nuk ka reaguar. Ndërsa kryeministri ka vijuar i qetë rrugën, përfaqësuesit e gardës dhe policia e Korçës, e kane marre forcërisht 53-vjeçarin dhe pasi e kanë dhunuar, e kane futur forcërisht në një mjet policie. Pavarësisht kësaj, Dinko akuzon shefin e Rendit të Komisariatit të Korçës, Mariglen Jacellari, se e ka dhunuar dhe goditur pa asnjë shkak të ligjshëm. Pas ngjarjes së rëndë , 53-vjeçari është drejtuar për në spitalin e Korçës, ku i është nënshtruar disa kontrolleve të ekspertëve mjeko-ligjorë. Ngjarja e qytetarit të Korçës, kreu i qeverisë tregon se nëse ndokush guxon të fyejë atë do të përfundojë pikërisht si Dinko, i rrahur nga vetë shteti. Kjo lloj sjellje të kujton periudhën e diktaturës, ku për hir të frikës duhej të pranojë atë realitet që ata përshkruanin, i cili ishte krejt i ndryshëm nga ai i të përjetuarit. Mendimi ndryshe, sipas qeverisë aktuale është i pabazë e për qëllim ai duhet eliminuar, dhe si shuhen zërat e lirë? Ja, kështu me dhunë fizike. Kjo është taktika që di të përdorë vetëm kreu i shtetit demokratik.