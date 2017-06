Rama urdhëron: Jemi keq, drogën ta kthejmë në vota

Ndëshkimi me votë për një kryeministër që prej 4 vjetësh po qeveris në ortakëri me klanet e kanabisit s’ndalet dot. Edi Ramën e ka zënë paniku dhe në javën e fundit të fushatës e ka hequr maskën dhe po synon ta ndryshojë të pashmangshmen – daljen në opozitë – me urdhrin “drogën ta kthejmë në vota”. Rastet e Felajt, Nasufit e Lelit, në Berat dhe Vlorë, kulmi i një sjellje antizgjedhore, që vetëm sa do ta rrisë shkallën e ndëshkimit me votë më 25 qershor

Duke parë refuzimin në masë të qytetarëve ndaj ‘Rilindjes’, kandidatët e kësaj të fundit janë vendosur në aksion për të mbledhur vota përmes ryshfetit. Paratë e siguruara nga droga që përmbysi vendin në këto 4 vite, po përdoren në masë nga Edi Rama dhe skuta e tij për të blerë vullnetin qytetar. Agjencitë ndërkombëtare të Antimafias e kanë certifikuar Shqipërinë si hambarin e dytë të kanabisit në botë. Kryeministri në katër vite ngriti kooperativën kanabiste. Gjithë ky investim i Ramës dhe paratë e siguruara nga kjo ‘industri vrasëse’ po vihen në shërbim të fushatës së kryebanditit për të ndrydhur votën e lirë qytetare. Ditën e djeshme, kandidati i PS-së në Berat, Fadil Nasufi në kuadër të fushatës për zgjedhjet e 25 Qershorit, i ka bërë vizitë në shtëpi një qytetari rom, ku i ka dhënë lekë në kuadër të votës. Më herët, kandidati i LSI-së në Berat, Nasip Naço ka denoncuar Ermonela Felajn për kërcënim ndaj banorëve të Kuçovës. Felaj ka dhënë urdhër që të mblidhen kartat e identitetit. Ministrja ka shkelur ligjin dhe ka konsumuar vepër penale që dënohet deri në 4 vite burgim. Raste të ngjashme po denoncohen çdo ditë. Edi Rama dhe ekipi i tij është duke prekur fundin. Që zgjedhjet janë në rrezik, e përforcon më së miri edhe ndryshimi i numëruesve. Kolegji Zgjedhor, ditën e djeshme e pranoi kërkesën e LSI për të pasur ajo numëruesin e tretë. Edi Rama duke mos pasur alternativë dhe program që do të përmirësojë jetën e shqiptarëve, po paraqitet në këtë fushatë elektorale si politikani më i dështuar në historinë 27 vjeçare të vendit tonë. Duke e ndierë fundin politik, i zënë në panik nga ndëshkimi me votë masive i qytetarëve, kryeministri në ikje, jo vetëm që nuk po prezanton program që do të nxjerrë shqiptarët prej varfërisë dhe mjerimit ekstrem, por po përsërit nga qyteti në qytet, nga mitingu në miting gënjeshtrat të ricikluara qysh prej 2013-ës. Veprimet inekstreme të Edvinit të ndërmarra në këto 4 vjet, kanë bindur edhe qytetarët e dyzuar për të mos votuar Ramën. Shqiptarët po e shprehin çdo ditë që nuk e duan më në krye të vendit. Thirrja dëshpëruese e tij për të marr pushtetin i vetëm, e ka nxjerrë atë nga binarët. Shqiptarët kanë përjetuar këto 4 vite mjerim dhe varfëri, ndërsa janë trajtuar nga qeveri bandë në mënyrë përbuzëse. Më 25 Qershor, përmes votës, shqiptarët do dërgojnë në shtëpi Edvinin.

Denoncimi/Kandidati i PS në Berat, Fadil Nasufi lekë me tabaka dhe zarf për zgjedhjet/Kandidati i Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, Fadil Nasufi, vetëm një ditë më parë postoi në Facebook një video ku shihej një kandidat i një tjetër force politike duke dhënë para, por sot ai ka bërë të njëjtin veprim, duke futur jo vetëm para në xhepat e qytetarëve, por duke i dhënë ato sheshit. Duke gjykuar nga fotoja e mëposhtme, duhet thënë se Nasufi është një nga zbatuesit më të mirë të thënies së 4 viteve më parë nga Eduart Shalsit kur deklaroi: Ne nuk do vjedhim si këta. E pra më ndryshe se kaq nuk mund të blihet vota.

Denoncimi i Naços: Ministrja Felaj kërcënon banorët e Kuçovës- Hiq dorë, rrezikon 4 vite burg/ Kandidati i LSI-së për deputet në Berat, Nasip Naço ka publikuar një foto të një SMS në rrjetet sociale, për të cilin shkuan se është dërguar nga Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin. Mesazhi duket se paralajmëron një militant që të mos mbledhë më karta identiteti. “Ushtrimin e vullnetit të lirë të qytetarëve për ta mbështetur LSI në formën që ata e cilësojnë më oportune, nuk mund ta frenojë askush. Edhe në rastin kur bëhet fjalë për plotësimin e një formulari që përfshin deklarimin pa asnjë detyrim të numrit të kartës së identitetit”, sqaron Naço, ish ministër i Drejtësisë. Naço shton se me këtë mesazh ministrja ka shkelur ligjin dhe ka konsumuar vepër penale që dënohet deri në 4 vite burgim. Ish ministri shprehet: Në Kodin Penal citoj parashikimin se: “Kërcënimi ose ngacmimi i personit me anën e veprimeve te përsëritura, me qëllimin për t’i shkaktuar një gjendje te vazhdueshme dhe te rende ankthi apo frike për sigurinë vetjake, te një te afërmi ose te një personi, me te cilin ka lidhje shpirtërore, apo për ta detyruar te ndryshoje mënyrën e tij te jetesës, dënohet me burgim nga gjashte muaj gjer ne katër vjet”. “Një veprim i tillë nuk përbën asnjë shkelje të ligjit, por përkundrazi guximi i tepruar i një Ministre Shteti në detyrë sikurse z. Ermonela Felaj që kërcënon votuesit, përveçse nuk ka asnjë moral, përbën edhe vepër penale. Znj. Ministreshë, formën po ta falim, (e kam fjalën për mungesën e njohurive të theksuara në drejtshkrim) por përmbajtjen është e patolerueshme të ta pranojmë. Për të gjithë të interesuarit, përmes kësaj fotoje (ku evidentohet numri i telefonit të Ministres Felaj) po mundësojmë përcjelljen e shqetësimit qytetar, si dhe pasojës ligjore që mbart ky komunikim sipas legjislacionit në fuqi. Në Kodin Penal citoj parashikimin se: “Kërcënimi ose ngacmimi i personit me anën e veprimeve te përsëritura, me qëllimin për t’i shkaktuar një gjendje te vazhdueshme dhe te rende ankthi apo frike për sigurinë vetjake, te një te afërmi ose te një personi, me te cilin ka lidhje shpirtërore, apo për ta detyruar te ndryshoje mënyrën e tij te jetesës, dënohet me burgim nga gjashte muaj gjer ne katër vjet”. E nderuara Ministreshë, të ftojmë të reflektosh lidhur me komunikimin aspak njerëzor që shfaq hapur, nga i cili nuk ke kursyer as bashkëpunëtorët e tu më të afërt… Ndërkohë, uroj të pranosh ftesën time publike për të qenë nesër e pranishme në mitingun përmbyllës në Kuçovë, i cili do të të ndihmojë shumë të ndërgjegjësohesh lidhur me vullnetin e vërtetë të popullit këtu”.