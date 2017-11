Rama, zhurmues me shpifje – hesht për faktet

Edi Rama ka nisur një agresion kundër institucionit të akuzës, për shkak se po i ngushtohet laku i lidhjes së tij me narkotrafikun. Me zhurmues parlamentarë, ai sulmon Prokurorinë dhe opozitën, duke kërkuar që me shpifje të shmangë vëmendjen e publikut, ndërkohë që hesht për faktet që dalin përditë dhe që e lidhin qeverinë me euro kesh, me përgjime për tonelata kanabisi dhe me patenta anijesh për transportim drogërash të forta. Zhurmuesit s’kanë shumë kohë, prandaj edhe hetimet e FBI-së pritet të regjistrojnë jo vetëm arrestime qeveritarësh, por edhe sqarimin e mjegullnajës që përhap “kryeministri me çitjane”

Kryeministri kryebandit e ka bërë të udhës që sa herë i duhet të fshehë gjurmët nga problemet e mëdha që kanë mbërthyer vendin, mbivendos problema të tjera ose nxjerr në publik marionetat e tij që të sfumojnë skandalet. Të vërtetat që dalin thuajse çdo ditë nga skutat e errëta të krimit të organizuar dhe nga përgjimet e Habilajve, e kanë tmerruar Edi Ramën dhe e kanë shtyrë që të nis fushatën e ‘pastrimit të territorit’ duke nxjerr në skenë zhurmues rilindas, në mënyrë që të heq nga vetja barrën e rëndë që mban, sidomos pas deklaratave të fundit të miqve dhe partnerëve ndërkombëtar se në Shqipëri është koha që të kapen peshqit e mëdhenj. Teksa e ka parë që laku po i ngushtohet dita-ditës për shkak të lidhjes së tij me narkotrafikun dhe banditët më në zë të vendit, prej ditësh me zhurmues parlamentarë, ai po sulmon Prokurorinë dhe opozitën, pse janë duke i shkuar deri në fund çështjes së implikimit të Tahirit në trafikun e drogës duke përdorur postin e ministrit dhe duke shkelur hapur mbi ligjet e vendit. Ditët e fundit janë mbajtur komisionet parlamentare dhe siç është vërejtur, këto komisione janë karakterizuar nga sulme të drejtpërdrejta të deputetëve të mazhorancës kundrejt opozitës për t’i shpërqendruar këta të fundit nga hetimi që kërkojnë për çështjen Tahiri. I tillë ishte dhe rasti i kërcënimit të deputeti Salianji, ku me urdhër të Ramës, deputetët Nderu e Sterkaj kërcënuan deputetin, ndërsa siç edhe e nënvizoi vet deputeti Salianji, këto kërcënime vijnë në kuadër të lojës së ndyrë që kërkon të bëj Rama për të zhvendosur vëmendjen. Një ditë më parë kryeministri ka pasur takime në Fier, ku sërish në mënyrë të planifikuar ka tërhequr vëmendjen me veshjen e tij. Por, sado të përpiqet Edvini të mbivendos ngjarje në mënyrë që të zhvendos vëmendjen nga çështja Tahiri apo edhe nga faktet e reja që dalin përditë dhe që e lidhin qeverinë me euro kesh, me përgjime me tonelata kanabisi dhe me patenta anijesh për transportim drogërash të forta, drejtësia do të vendoset në vend. Qytetarët, europianët e ndërkombëtarët nuk mund të heshtin më përballë banditit Edvin. Andaj zhurmuesit e Edvinit, s’kanë kohë mjaftueshëm të sfumojnë çështjet e nxehta, pasi hetimet e FBI do të regjistrojnë shumë shpejt jo vetëm arrestime qeveritarësh, por edhe sqarimin e mjegullnajës që përhap “kryeministri me çitjane”.

Prokuroria për Krimet e Rënda në kërkim të Florian Habilajt – sekuestron regjistrin e takimeve të Tahirit/Vizita e Florian Habilajt, i njohur prej përgjimeve të Antimafias italiane si “Lolo” në Tiranë për të takuar shefin e madh, janë ato që kanë ngritur dyshime të mëdha tek Prokuroria e Krimeve të Rënda. Trupa e hetuesve dyshon se vëllai i vogël i Habilajve që drejtonte biznesin e narkotikëve në Shqipëri mund të jetë takuar me ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri në zyrën e këtij të fundit. Për këtë arsye ata kanë sekuestruar ditën e djeshme librin e takimeve nga viti 2013 deri në 2017 të Saimir Tahirit. Këto të dhëna do të rishikohen në lupë, për të kuptuar nëse ka ndonjë informacion kompromentues në listën me emra të personave që ka Tahiri ka pritur në zyrë. Gjithashtu në funksion të këtyre hetimeve u janë kërkuar të gjithave kompanive celulare, që të dorëzojnë sa më shpejtë pranë grupit hetimor komunikimet telefonike të ish-ministrit të Brendshëm dhe të tre vëllezërve Habilaj si edhe qelizat e telefonave të tyre. Pas sekuestrimit të disa bizneseve dhe shtëpive të banimit në qytetin e Vlorës pak ditë më parë, Prokuroria ka hyrë në një etapë tjetër. Organi i akuzës i është drejtuar me nga një shkresë të dytë Drejtorisë së Tatimeve, Doganave, Hipotekave si edhe Drejtorisë së Portit Detar të Durrësit për verifikimin e pasurisë së vëllezërve Habilaj. Për herë të parë, në kërkesën e verifikimin të pasurisë u përfshi edhe emri i Saimir Tahirit. Këto informacione shtesë nga akuza, bëhen për të vërtetuar dyshimet e hetuesve Italianë, se grupi kriminal i “Habilajve” ka gjeneruar të ardhura të shumta nëpërmjet trafikut të narkotikëve drejt brigjeve Italiane. Po kështu, prokuroria dyshon se janë regjistruar mjete lundruese që përdoreshin për transport droge, në emër të të afërmeve të Habilajve, dosje e cila po hetohet tashmë në mënyrë të imtësishme. Në sitë janë edhe familjarët e Tahirit, për të cilët pritet të verifikohen pasuritë e paluajtshme e llogaritë bankare, për të mësuar nëse ata i justifikojnë apo jo këto pasuri. Në shkresën e prokurorisë që iu dërgua institucioneve të tjera për verifikim, thuhet që përgjigja të jepet sa më shpejt të jetë e mundur, por pa saktësuar një datë përfundimtare.

Provat e reja të Prokurorisë pengojnë ekstradimin e ‘financierit’ të Habilajve në Itali, Nazer Seiti në burg pa afat/ Ditën e djeshme në Gjykatën e Krimeve të Rënda është zhvilluar seanca e radhës për të pandehurin Nazer Seiti, anëtari i klanit të Habilajve, i cili kishte kërkuar ekstradimin dhe gjykimin në Itali. Seiti, i arrestuar në operacionin e zhvilluar në Babicë të Vlorës, ku u sekuestruan 4 tonë kanabis, kishte marrë masën arrest me burg për 20 ditë, sepse pala italiane e kishte shpallur atë person në kërkim dhe ekziston një masë e ndërmarrë, pasi u kërkua ekstradimin i tij drejt Italisë, që skadon më 14 nëntor. Në seancën e djeshme gjyqësore, organi i akuzës ka argumentuar se posedon prova të reja për grupin kriminal ku bën pjesë Seiti dhe për këtë kërkoi ashpërsimin e vendimit për financierin e Habilajve. Sipas prokurorëve të çështjes ekzistojnë përgjime të rëndësishme telefonike dhe ambientale për grupin kriminal, ku bën pjesë Nazer Seiti dhe janë të regjistruara bisedat e tij me Moisi Habilajn. Prokuroria ka nënvizuar dje se hetimet për këtë grup të strukturuar të narkotrafikut kanë nisur që prej vitit 2012 dhe përfunduan me arrestimin e kreut të grupit, Moisi Habilaj. “Seiti me Habilajt kanë udhëtuar drejt Italisë, kanë takuar avokatin e Sabaudin Çelës dhe i kanë dhënë para. Janë përgjuar për vendet ku do të shkarkohej droga”, tha Prokuroria. Pas paraqitjes së provave të reja të organit të akuzës, ka qenë avokati i të pandehurit që kërkoi kohë për tu njohur me dokumentet dhe kështu séance u ndërpre për pak minuta. Me rinisjen e seancës, Gjykata e Krimeve të Rënda vendosi të bllokojë ekstradimin e Seitit drejt Italisë, duke vaktuar masën e sigurisë arrest me burg pa afat për të.