Ramën nuk e dëgjojnë as ata që mbledh

Kryeministri-dezhurn s’ka më ç’gënjeshtër të riciklojë dhe ç’mbrojtje t’i bëjë keqqeverisjes 4 vjeçare, prandaj po mundohet të mos merret me fushatë e të blejë pjesëmarrës për të dëgjuar ëndrrën e 71 mandateve. Edvinin s’e dëgjojnë më as ata që mbledh në zijafetet elektorale dhe sulmet kundër partive të vogla janë tregues i panikut që ka kapluar një kryeministër që tani s’ka të sigurtë as primatin për formimin e qeverisë dhe rrezikon që në vend të mandatit të dytë të korrë humbjen e drejtimit të PS dhe pensionin politik

Fushata e Edi Ramës përveçse s’ka bilanc e program është e braktisur edhe nga të vetët. Në këtë fushatë, krye mashtruesi i shqiptarëve kërkon me dëshpërim një mandat të dytë për të mbajtur karrigen e pushtetit, ndërsa në këto katër vite i çoi shqiptarët drejt greminës. Në këtë fushatë kryeministri në ikje, në çdo takim tregon barcaleta me ëndrrën e tij se ‘sikur të kishte 71 mandate do ta lulëzonte Shqipërinë, por në fakt edhe ai vet po e ndien humbjen. Kryeministri i turpit duket se po kalon situatën më të vështirë në krye të PS, pasi përveçse aleatëve dhe miqve, prijësin e Surrelit e kanë braktisur në masë qytetarët. Ky presion i madh i akumuluar ka bërë që Edvinit t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale. Kryetari i PS-së është kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe në çdo takim veçse rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike. Kështu, i gjendur para fundit të tij politik, Rama po kërkon shpëtim përmes presionit dhe shantazhimit. Duke detyruar drejtorët, punonjësit e administratës që të grumbullojnë vota se ndryshe do të hiqen nga puna, edhe pse në fuqi është marrëveshja e nënshkruar më 18 Maj, është e prekshme në pothuajse çdo cep te vendit. Në këto kushte, beteja e shqiptarëve është më vendimtarja më 25 Qershor. Edi Rama është i trembur, pasi populli është në këmbë, është i bashkuar dhe nuk do të lejoj që ky grup pushtetarësh të lidhur fort pas karriges së pushtetit të vrasin të ardhmen, ndaj do t’i jap vendin e merituar. Edi Rama qëkurse erdhi në pushtet aplikoi politikën e kërbaçit për shqiptarët. Sot, sikundër veproi për 4 vite, synon që përmes shantazhimit të blej votën e qytetarëve të pafajshëm. Edi Rama vjen pa asnjë bilanc. Premtoi 300 mijë vende pune, asnjë. Premtoi shëndetësi falas. Premtoi investime madhore, ndërsa u kujdes që të shtonte shpenzimet e luksit për vartësit e vet. Ky kryeministër i çartur është i humbur përballë vullnetit të popullit për t’i shpëtuar “kthetrave” të kriminelëve dhe të të korruptuarave, të cilët kanë për synim veçse të maksimizojnë vjedhjen e tenderave dhe koncesioneve. Shqiptarët e njohën Ramën në këto katër vite, ku investimi i vetëm i tij ishin plantacionet me kanabis të shtrirë në çdo cep të vendit. Vetëm një ditë më parë, Shqipëria përmendet për herë të parë me shqetësim në raportin vjetor Europian të Drogave të vitit 2017, publikuar nga Qendra Europiane e Monitorimit të drogave dhe Varësisë nga Droga, me seli në Lisbonë. Në këtë raport ngrihet shqetësimi i fenomenit të kanabisit si dhe fakti që vendi ynë po përdoret si rrugë kryesore e trafikimit të narkotikëve në Europë. Ky është një alarm i madh për vendin tonë, ndaj më 25 Qershor shqiptarët të bashkuar si kurrë më parë duhet ta rrëzojnë me votë Ramën. 25 qershori është dita finale, ku populli do të ngelë në klasë qeverinë e krimit dhe drogës, ndaj frikën e Ramës nuk po arrijnë ta sfumojnë më as gënjeshtrat elektorale që ai po risjell si alternativë për “shpëtimin” e Shqipërisë. Fundi politik i Edvinit është shkruar. Për Shqipërinë do të triumfojë bindja e mbarë qytetarëve se pa Ramën kryeministër, vendi do të jetë shumë herë më e mirë.