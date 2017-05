Ramës po i mbarohen fjalët, por jo gënjeshtrat

Fushata e re e gënjeshtrave elektorale që po shqipton Edi Rama dhe riciklimi i shantazheve me vetting dhe me prishje marrëveshjeje, tregues se kryetarit të PS po i mbarojnë fjalët, edhe kur është fjala për mashtrime. Lëpirja që u bëri dje aleatëve të tij, në mënyrë që të tërheqin kandidatët rrëfen për një gjendje të rëndë psikologjike të Edvinit, i cili ka marrë në dorë sondazhet që e tregojnë atë jo pranë 71, por pranë 51 mandateve

Përralla e shifrës 71 është shpalosur edhe në takimin e ditës së djeshme të kryeministrit të vendit dhe sipas gjasave kjo do të jetë kryegënjeshtra, me të cilën Edvini i tmerruar nga dëshira e shqiptarëve për ndryshim, do të paraqesë në çdo tubim elektoral. Në një përpjekje të dështuar për të bindur shqiptarët se e ka të sigurt mandatin e dytë si kryeministër, baroni i kanabisit ka nisur një fushat të re gënjeshtrash elektorale, ku po riciklon shantazhet me vetting dhe me prishje marrëveshjesh. Lëpirja që u bëri dje aleatëve të tij, në mënyrë që të tërheqin kandidatët rrëfen tensionin e Edvinit, i cili ka marrë në dorë sondazhet që e tregojnë atë jo pranë 71, por pranë 51 mandateve. Kryeministri i turpit duket se po kalon situatën më të vështirë në krye të PS, pasi aleatët e tij të vegjël po i hakmerren për prerjen në besë që i dhuroi si peshqesh pasi u bë kryeministër më 2013-ën. Presioni i akumuluar ka bërë që Edvinit t’i shterojnë edhe mashtrimet elektorale. Kryetari i PS-së është kapur ngushtë prej qëndresës së shqiptarëve dhe në çdo takim me qytetarët veçse rrëfen gjendjen e rëndë psikologjike, e cila po e bën që të ngatërrojë 51 mandatet që parashikohet të marrë me 71, që shikon çdo natë në ëndërr teksa rehatohet në “Sarajet e Surrelit”, të ndërtuar me paratë e vjedhura nga takspaguesit shqiptarë. I gjendur kështu para fundit të tij politik, Rama mundohet të dhurojë skena prej të çarturish, ku kryefjala është dëshira e çetës edviniste për të vendosur nën diktatin e vetë të gjithë pushtetet, në mënyrë që të garantohet legjitimiteti i bashkëqeverisjes me kriminelët dhe narkotrafikantët. Pasi iu shemb mbi kokë skema e blerjes së një mandati të dytë qeverisës dhe u shua në mes ëndrra për të qeverisur me një opozitë fasadë, të ndërtuar me elementë të zgjedhur prej tij, Ramës po i dështon edhe përpjekja për të çarë detin i vetëm, pasi ka kuptuar se 71 mandate nuk mund të sigurohen pa mbështetjen e “mercenarëve” të tij. Kryeministri i korrupsionit e ka humbur qetësinë dhe këtë e vërteton më së miri zëvendësimi i propagandës me mashtrime elektorale të kultivuara në 2013, por që ngelën gjithmonë vetëm brenda kuadrit të premtimeve të pambajtura. Edvini po përpiqet të rrëmbejë vëmendjen me teoritë e lulëzimit dhe begatisë, që harton Endri i tij nga zyrat e Kryeministrisë, por e ka të qartë se është i humbur përballë vullnetit të popullit për t’i shpëtuar “kthetrave” të sahanlëpirësve të tij, që kanë për synim të maksimizojnë kulturën e vjedhjes nëpërmjet tenderave dhe koncensioneve abuzivë, nëse qeverisin të vetëm. Kryeministri vijon të delirojë e të endet si i pashpresë në një oqean gënjeshtrash, duke mos e kuptuar se anija e oligarkëve do të mbytet më 25 qershor, kur shqiptarët do t’i kthejnë reston për të gjitha të palarat, skandalet, vjedhjet dhe abuzimet e bëra në kurriz të tyre gjatë katër viteve qeverisje. 25 qershori është dita finale, ku populli do të ngelë në klasë me votë qeverinë e krimit dhe drogës, ndaj frikën e Ramës nuk po arrijnë ta sfumojnë më as gënjeshtrat elektorale që ai po risjell si alternativë për “shpëtimin” e Shqipërisë. Fundi politik i Edvinit është shkruar që më 18 shkurt, kur 500 mijë shqiptarë u bënë bashkë për ta rrëzuar nga pushteti dhe përgjigjen finale ai do ta marrë në këto zgjedhje parlamentare, ku do të triumfojë dinjiteti dhe bindja e qytetarëve të këtij vendi se pa Ramën kryeministër Shqipëria do të jetë shumë herë më e mirë.