Raporti i Agjencisë Evropiane të Mjedisit: Shqipëria, me plazhet më të ndotura në Evropë

Berisha:Tjetër rekord i zi i Noriegës-Ujërat e zeza të Sarandës, Durrësit fundosin Shqipërinë në vendin me plazhet më të pista në Evropë

Shqipëria renditet e fundit ndër 28 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Vetëm 35% e plazheve janë vlerësuar në raportin e fundit të EEA me cilësi të ujërave të shkëlqyer, 20% vlerësohen se kanë një cilësi të mirë të ujit, ndërsa 5% kanë cilësi të mjaftueshme. Në 2016-n Agjencia Evropiane e Mjedisit (EEA) ka monitoruar 21,667 plazhe në Evropë, prej të cilëve 21,344 janë pjesë 28 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, pjesë të monitorimit ishin Shqipëria dhe Zvicra për të cilat u raportua cilësia e ujit për 323 plazhe. Në Shqipëri janë monitoruar 92 plazhe, prej të cilëve kampionet e marra kanë treguar se 56 prej tyre kanë cilësi të mjaftueshme, ndërsa 18 kanë një cilësi jo të kënaqshme. Në 2016-n, 69% e plazheve ishin brigje bregdetare, ndërsa 31% e plazheve ishin të vendosura në lumenj dhe liqene. Nga 2015 në 2016, 94 plazhe në Evropë ndryshuan status nga ujë me cilësi të dobët në ujë me cilësi të mjaftueshme apo të mirë. Vendet me numrin më të lartë të plazheve ku cilësia e ujërave është përmirësuar nga i dobët në të mjaftueshëm janë Franca me 24 plazhe, Shqipëria me 16 plazhe dhe Mbretëri e Bashkuar me 13 plazhe. Nën mbikëqyrjen e Direktivave të ujërave të Plazheve vlerësohet se 13 plazhe (apo 14% e totalit të vendeve ku mund të bëhet plazh) u klasifikuan me cilësi shumë të dobët. Në krahasim me 2015-ën ka pasur një përmirësim të dukshëm, pasi në atë vit vendet me cilësi të dobët ishin 31 (apo 39% e totali).

Ujërat më të dobët në Evropë

Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare kanë punuar në vite për të përmirësuar cilësinë e ujit. Sot, cilësia e ujit në Evropë është shumë herë më e pastër se 40 vite më parë, ku sasi të mëdha të ujit të pa trajtuar apo pjesërisht të trajtuar dhe ujit industrial derdheshin në këto plazhe. Përqindje të lartë të plazheve më cilësi të dobët të ujit ka Irlanda rreth 4% të plazheve, Mbretëria e Bashkuar rreth 3% dhe Sllovakia 3%. Në krahasim me 2012 numri (në vlerë absolute) i plazheve me cilësi të dobët ka rënë me 19 në Spanjë ( nga 58 në 39) dhe me 13 në Francë ( nga 95 në 2015 dhe bë 82 në 2016). Përkeqësimi i cilësisë së ujërave të plazheve ka qenë më i lartë në Itali, ku cilësia e 22 plazheve ndryshoi nga mjaftueshëm në e dobët. Në Spanjë, në Francë, në Holandë dhe në Danimarkë,cilësia ka përkeqësuar nga mjaftueshëm në të dobët.

Ish kryeministri Berisha: Tjetër rekord i zi i Noriegës-Ujërat e zeza të Sarandës, Durrësit fundosin Shqipërinë në vendin me plazhet më të pista në Evropë/ Ish kryeministri Sali Berisha komentoi raportin e Agjencisë Evropiane të Mjedisit, sipas së cilës Shqipëria renditet e fundit, ndër 28 vendet anëtare të BE-së, sa i përket cilësisë së plazheve. Për Berishën, ky është një tjetër rekord i zi i Edi Ramës. Sipas ish-kryeministrit, kjo ka ardhur si pasojë e derdhjes së ujërave të zeza në det nga qytetet tona bregdetare si Saranda, Durrësi, Vlora e Ksamili. Berisha shprehet se nga 13 impiante të përpunimit të ujërave të zeza, funksionojnë vetëm dy, pasi bashkitë nuk i përdorin sepse nuk duan që të paguajnë energjinë elektrike për funksionimin e tyre. “Një rekord tjetër i zi i Noriegës! Ujërat e zeza të Sarandës, Durrësit fundosin Shqipërinë në vendin me plazhet më të pista në Europë!Të dashur miq, Agjencia Europiane e Mjedisit, në raportin e saj të botuar sot nga mediat, shpall Shqipërinë me vendin e ujërave bregdetare më të pista në Evropë!

Ketë çmim turpërues ja dhanë Shqipërisë derdhja e ujërave të zeza në det nga qytetet tona bregdetare si Saranda, Durrësi, Vlora, Ksamili etj, gjë që detyroi të largohen nga vendi qindra dhe mijëra turistë që kishin ardhur apo do vinin për të kaluar pushimet në Shqipëri. Po shtoj këtu se nga 13 impiante të përpunimit të ujërave të zeza funksionojnë vetëm dy, sepse të tjerat bashkitë nuk i përdorin pasi nuk duan të paguajnë energjinë elektrike për funksionimin e tyre. Kurse Impianti i përpunimit të ujërave të zeza të Tiranës, që ndërtohet me një projekt dhe kredi japoneze, të siguruar nga qeveria e mëparshme, prej 120 milionë dollarësh, ndonëse është inaguruar fillimi i punimeve që në vitin 2014 dhe duhet të kishte përfunduar, është në vendnumëro njëlloj si projektet tjera! Ky rekord i zi i botuar nga agjencia më prestigjioze e BE për mjedisin është një standard turpërimi që nuk ka ekzistuar kurrë më parë dhe një goditje e rëndë për turizmin në Shqipëri dhe reputacionin e vendit në tërësi”, shkruan Berisha.