Raporti i CIA-s nxjerr lakuriq ortakërinë e Edvinit me kartelet e drogës

Përditësimi i të dhënave në faqen online të CIA-s e ka nxjerrë Shqipërinë e Edvinit si një vend kryesor, jo vetëm për prodhimin e kanabisit, por edhe si vend-tranzit i trafikut të kokainës nga Amerika Latine në Europë. Pas raportit, propaganda e kryeministrit ka heshtur, ndërkohë që në rrjetet sociale vijojnë denoncimet për shndërrimin e drogës në ekonominë kryesore të kryeministrit

Gjatë vitit 2016 Shqipëria u bë objekt lajmi nga agjencitë më të mëdha ndërkombëtare për shkak të numrit të lartë të parcelave me kanabis që u kultivuan në vend dhe shtimit të aktiviteteve kriminale. Por përveç impaktit negativ që krijuan tonelatat e hashashit dhe miliona euro para të pista në sytë e ndërkombëtarëve, një problem i madh ishte fakti se vendi ynë printe thuajse në të gjitha raportet e agjencive kryesore ligjzbatuese në botë për prodhimin e kanabisit dhe tregtimin e tij. Shqetësimi maksimal për pushtetin e gjeneruar në duart e bandave dhe kthimin në një vend tranzit për tregun e kokainës u shfaq edhe në raportin e CIA-s amerikane. Ndërkohë në përditësimin e fundit të të dhënave mbi Shqipërinë, Agjencia Qendrore e Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka raportuar sërish për trafikun e paligjshëm të drogës. Në faqen e saj zyrtare “The World factbook” shkruhet se vendi ynë mbetet gjithnjë pike aktive e kalimit të paligjshëm të drogave si kanabis sativa nga Azia jugperëndimore drejt Ballkanit. CIA gjithashtu thekson se në një masë më të vogël nga Shqipëria kalon ilegalisht edhe kokainë që vjen nga Amerika e Jugut me destinacion Europën Perëndimore. Të dhënat e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës amerikane raportojnë se ka një rritje të prodhimit të kanabisit në vend si dhe një zgjerim të organizatave shqiptare të trafikimit në Europë. CIA e klasifikon Shqipërinë edhe si një vend ku kryhet lehtësisht pastrimi i parave i lidhur me trafikimin rajonal të narkotikëve, armëve, kontrabandës dhe kalimit të paligjshëm të shtetasve të huaj. Përditësimi i fundit i të dhënave të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SHBA-së, është bërë në fillim të muajit gusht të këtij viti.

Vasili: CIA demaskoi kryefarsën Rama/ Mbledhja e Task Forcës Antikanabis është bërë subjekt edhe për një reagim të ashpër nga ana e kreut të grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili. Ai e ka cilësuar si gënjeshtër të madhe deklaratën e bërë nga kryeministri, Edi Rama, për gjoja progres të Shqipërisë në luftën kundër drogës. Në një postimi në Facebook, Vasili thekson se raporti i CIA-s e nxori zbuluar farsën e radhës së kryeministrit, duke i mëshuar rritjes së prodhimit të kanabisit në Shqipëri. Sipas ish-kreut të LSI policia e Edi Ramës dhe ai vetë janë promotorët kryesorë të platformës kanabiste, që e ka shndërruar vendin në një hambar që shqetëson gjithë ndërkombëtarët. “Kryeministri ose kryefarsa gënjeu sot për drogën, por CIA e demaskoi. Sot, kryeministri gënjeu e tha që ka arritur rezultate spektakolare lidhur me drogën, por të dhënat e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës amerikane (CIA) raportojnë se ka një rritje të prodhimit të kanabisit në vend si dhe një zgjerim të organizatave shqiptare të trafikimit në Europë. Kryeministri gënjen, sepse është bërë njësh me drogën, me trafikantët dhe krimin e organizuar. CIA foli qartë, që gjithashtu Shqipëria është “pikë aktive e trafikut të drogës”. Pra, s’ka shtet dhe polici që të kontrollojë territorin, por që e mbështesin, inkurajojnë dhe nxisin mbjelljen masive të drogës dhe trafikun e gjerë të saj. Ndaj task-forca është task-farsa dhe asgjë më shumë dhe kryeministri është vetë kryefarsa”, shprehet Vasili.