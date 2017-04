Raporti i Freedom House/Kanabisi kriminalizoi ekonominë shqiptare

Raporti më i fundit i Freedom House për Shqipërinë nuk vlerëson vetëm shkallën e demokracisë në vend, por ka nxjerrë në pah një sërë problematikash të vendit që lidhen kryesisht me kanabisin dhe mënyrën sesi fenomeni ka ndikuar bujqësinë, tregun e punës dhe ekonominë vendase. Në raport theksohet se në Shqipëri u kultivuan 2.4 milionë bimë kanabis ndërsa mungesa e efikasiteti në shkatërrimin e grupeve të narkotrafikut ka sjellë pasoja negative për shoqërinë shqiptare

Raporti më i fundit i Freedom House për Shqipërinë nuk vlerëson vetëm shkallën e demokracisë në vend, por ka nxjerrë në pah një sërë problematikash të vendit që lidhen kryesisht me kanabisin dhe mënyrën sesi fenomeni ka ndikuar bujqësinë, tregun e punës dhe ekonominë vendase. Në raport theksohet se në Shqipëri u kultivuan 2.4 milionë bimë kanabis ndërsa mungesa e efikasiteti në shkatërrimin e grupeve të narkotrafikut ka sjellë pasoja negative për shoqërinë shqiptare. “Çështja urgjente e krimit të organizuar u shfaq edhe në fushën e kultivimit të kanabisit. Dy vjet e gjysmë pas goditjes që qeveria i bëri një prej zonave kryesore, tregtarët e kultivimit të drogës kultivuan rreth 2.4 milionë fara kanabisi në të gjithë vendin, ndërsa trafiku i marijuanës përtej kufijve arriti në miliarda dollarë. Ekspertët vendas dhe përfaqësues të BE-së vlerësuan faktin se përhapja e kanabisit do të ishte me pasoja për ekonominë e vendit, veçanërisht për bujqësinë, tregun e punës, stabilitetin social dhe kriminalizimin e ekonomisë”, nënvizohet në raportin e Freedom House. Në raport gjithashtu trajtohet me shqetësim zgjerimi i pushtetit të bandave dhe narkotrafikantëve, të cilët kanë përdorur paratë e pista për të shantazhuar fermerët e varfër dhe zyrtarët e korruptuar të shtetit. Po ashtu sipas Freedom House duhet një luftë e ashpër kundër krimit të organizuar dhe dënimi i eksponentëve të ardhur nga bota e narkotrafikut. “Pavarësisht bastisjeve policore dhe masave, financuesit dhe trafikantët arritën të zgjeronin plantacionet me kanabis në të gjithë vendin, duke përfituar nga fermerët e varfër dhe zyrtarët e korruptuar të shtetit. Problemi duket i rrënjosur thellë në ekonominë e dobët të shtetit, papunësinë e rinisë dhe korrupsionit gjerësisht të përhapur. Çrrënjosja e kultivimit të kanabisit do të kërkojë masa të palëkundura dhe komplekse, si në afatshkurtër edhe në afatgjatë, që shkojnë përtej akuzave joproduktive që shiten nga përçarja politike e majtë – e djathtë. Mbi të gjitha, Shqipëria ka ende rekorde të ulëta në investigimin, identifikimin, hetimin dhe dënimin e figurave kyçe në trafikimin e drogës dhe në të tjera aktivitete të krimit të organizuar”, thuhet më tej në raport. Ndërkohë sa i përket bilancit mbi zbatimin e ligjit të dekriminalizimit, që kaloi në parlament në fund të vitit 2015, në raport thuhet se ka pasur rezultate të pakta në largimin e zyrtarëve të inkriminuar nga postet publike dhe nuk ka lënë gjurmë në problemin e infiltrimit të shtetit nga krimi i organizuar. Lidhur me reformën elektorale sipas raportit në fjalë ka dështuar për më shumë se një vit komiteti ad-hoc, që u ngrit për të bërë ndryshime në Kodin Elektoral në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe rekomandimet e OSBE-së. Duke vijuar më tej në raport konstatohet se problemet zgjedhore si blerja e votave, presioni mbi votuesit dhe dhuna janë përsëritur në zgjedhjet lokale të pjesshme të mbajtura në Dibër e Kolonjë. Ndërkohë duket se zgjedhjet e 18 qershorit do të jenë test tejet i rëndësishëm për konfirmimin e bindjes për të bërë hapa konkret në zbatimin e ligjit për dekriminalizimin, të miratuar në dhjetor 2015. Gjithashtu në raport thuhet se gazetarët në Shqipëri janë shpesh të pambrojtur ndaj presionit nga interesat politike dhe private, ndërsa media ka luajtur rol vendimtar në ekspozimin e korrupsionit dhe në bërjen publike të rasteve të shpërdorimit të detyrës nga ana e zyrtarëve. Freedom House i cilëson si problem madhor largimet e një pjese të gazetarëve nga puna për shkak të presionit të vazhdueshëm politik mbi mediat. Në parashikimet e Freedom Housë për vitin 2017 theksi vendoset tek zbatimi në mënyrën e duhur i Reformës në Drejtësi, e cila thuhet se do të jetë në krye të axhendës së qeverisë me institucionet e reja që pritet të krijohen nga pranvera 2017. Ndërkohë nënvizohet se zgjedhjet parlamentare të Qershorit do të kontribuojnë në rritjen e tensioneve, pasi udhëheqësit politikë do të jenë të angazhuar në negociata mbi aleancat parazgjedhore e gjithashtu duke u përpjekur për rishikimin e Kodit Zgjedhor në minutën e fundit. “Më 22 korrik, pas 18 muajve punë intensive dhe negociatash politike, Parlamenti shqiptar kaloi me një votim unanim një numër ndryshimesh kushtetuese të Reformës në Drejtësi. Ndryshimet dhe ligjet e dekretuara në pjesën e dytë të vitit, kanë për qëllim frenimin e korrupsionit, krimit të organizuar dhe të ndërhyrjeve politike në sistemin gjyqësor. Konsensusi politik për ndryshimet kushtetuese u arrit me anë të presionit të vazhdueshëm nga partnerët ndërkombëtarë të Shqipërisë dhe zbatimi i reformave do të jetë një sfidë e vërtetë për udhëheqësit e përçarë të politikës”, theksohet nga Freedom House.