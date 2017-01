Raporti i TIA: 66 % e shqiptarëve mendojnë se korrupsioni është rritur gjatë viteve të fundit

Shqipëria vijon të mbetet një ndër vendet me korrupsionin më të lartë, ndërsa vihet re një rritje e këtij fenomeni gjatë viteve të fundit. Në raportin e Transparency International theksohet se nuk ka një luftë sistematike ndaj korrupsionit dhe se fenomeni shpeshherë ndikohet nga politikanët, biznesmenët e fuqishëm dhe grupet oligarkike

Raporti i fundit i Transparency International ka treguar se 66% e shqiptarëve besojnë se niveli i korrupsionit në vend është rritur gjatë viteve të fundit. Në klasifikimin global, Shqipëria radhitet në pozitën numër 83 nga 176 vende në total, ku vendi i parë nënkupton me shtetin më pak të korruptuar ndërkohë që vendi i fundit nënkupton shtetin më të korruptuar. Në raport me vendet rajonale, Shqipëria është në një pozitë të njëjtë me Bosnjën, lë pas Kosovën dhe Maqedoninë, ndërkohë që mbetet pas Serbisë dhe Malit të Zi. Organizata jo-fitimprurëse Transparency International, ka organizuar studimin e përvitshëm mbi indeksin e perceptimit të korrupsionit në 176 vende në mbarë botën, teksa në listën përfundimtare, Shqipëria zë vendin numër 83, ku vendi i parë përkon me shtetin më pak të korruptuar ndërkohë që vendi i fundit nënkupton shtetin më të korruptuar. Në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, vendi ynë radhitet në të njëjtin nivel me Bosnjë Hercegovinën, e cila shënon të njëjtin rezultat me 39 pikë, ndërkohë që lë pas Maqedoninë e cila radhitet e 90-ta, e më pas vjen Kosova në pozitën numër 95. Më mirë në këtë renditje ka arritur të pozicionohet Serbia, e cila me 42 pikë zë vendin numër 72 si dhe Mali i Zi që me 45 pikë zë vendin e 64-rt. Raporti vlerëson se niveli i perceptimit të korrupsionit është mjaft i lartë në Bonjë dhe në Shqipëri, ku respektivisht 65 dhe 66% e qytetarëve të anketuar mendojnë se ka patur rritje të ndjeshme të këtij fenomeni negativ. Në vlerësimin për rajonin e Ballkanit, Turqinë dhe Rusinë, Transparency International thekson se nuk ka një luftë sistematike ndaj korrupsionit. Gjithashtu, fenomeni shpesh herë ndikohet nga politikanët, biznesmenët e fuqishëm dhe grupet oligarkike. Organizata jo-fitimprurëse se gjykuar edhe njëherë se vendi më pak i korruptuar është Danimarka e ndjekur nga Zelanda e Re dhe Finlanda. Ndërkohë, vendet ku perceptimi i korrupsionit është më i lartë, janë Koreja e Veriut, Sudani Jugor dhe Somalia e cila përmbyll listën në vendin e 176-të.