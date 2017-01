Raporti italian: Shqiptarët zotërojnë itinerarin e drogës Ballkan-Itali, bashkëpunojnë me Ndragetën dhe Camorran

Pasqyrimi i Shqipërisë në sytë e shteteve europiane dhe fqinjit italian në veçanti ka qenë i zymtë dhe i veshur nga jeshilja e kanabisit, i cili arriti në kufijtë e një superprodhimi, ndërkohë që zërat e ndryshëm implikonin në biznesin e narkotrafikut policinë dhe qeverinë e drejtuar nga Edi Rama. Pavarësisht se 2016-ën e lamë pas, hijet e saj janë prezente edhe në këto ditë të para janari të 2017-ës, ku një raport i ri i autoriteteve italiane nxjerr në pah të gjithë skemën e biznesit të narkotikëve që është aplikuar në dy vitet paraardhës nga bandat shqiptare. Më konkretisht në këtë raport specifikohen lidhjet e drejtpërdrejta të narkotrafikantëve shqiptarë me grupe mafioze famëkeqe me bazë në Itali, por me shtrirje globale si “Ndrageta” dhe “Camorra”. Bëhet fjalë për “Relacionin mbi gjendjen e varësisë nga droga në Itali”, që përfshin të dhëna nga viti 2015 dhe gjysma e parë e vitit 2016, i hartuar nga një bashkëpunim i autoriteteve italiane (si instituti i statistikave në Itali bashkë me disa ministri, etj) dhe që i është prezantuar edhe senatit italian më 6 Dhjetor 2016. Siç raportojnë mediat italiane, raporti në fjalë risjellë në kujtesë edhe grupet kriminale të përfshira në trafik. Më tej specifikohet se në trafikun e kokainës përfshihen: Ndrageta, Camorra dhe organizatat e Ballkanit dhe Amerikës së Jugut. Ndërsa po sipas raportit organizatat kriminale shqiptare përfshihen në trafikun e heroinës dhe derivateve të kanabisit, gjë që përkon me informacionet e bëra publike në muajt e fundit të 2016-ës, ku Shqipëria cilësohej vend tranzit i drogërave të rënda, por edhe fabrikë e specializuar në prodhimin dhe shitjen e brendit të vetë të kanabisit. Mediat e vendit fqinj raportojnë gjithashtu se në trafikun e heroinës, Ndrageta, Camorra si dhe Sacra Corona Unita kanë bashkëpunim të ngushtë me organizatat kriminale shqiptare dhe ballkanik. Në një artikull të përmendur disa ditë më parë nga prestigjiozja italiane “La Repubblica”, shkruhej se shqiptarët zotërojnë ekskluzivisht intenerarin Ballkan-Itali, të trafikut të drogës.

Ministri i Brendshëm austriak: Arrestoni peshqit e mëdhenj të narkotrafikut/ Në një kohë kur Shqipëria nuk i shpëton vëmendjes së mediave ndërkombëtare, të cilat janë të fokusuara tek pasqyrimi i realitetit kanabist të vendit, goditja më e ashpër për qeverinë Rama vjen nga ministri i Brendshëm i një vendi të unionit siç është Austria. Më konkretisht ministrit të Brendshëm austriak i ka rënë në sy mos-arrestimi i kokave të rrjeteve kriminale që trafikojnë drogë drejt vendeve fqinje, por edhe në vendet e zhvilluara të BE-së. Kështu pra gjatë ditës së djeshme në zemër të Tiranës, në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, Wolfgang Sobotka deklaroi se është e rëndësishme për autoritetet vendase që të arrestojnë kokat, të cilat drejtojnë trafikimin e lëndëve narkotike në mënyrë që të luftohet me themel ky fenomen. Ministri i Brendshëm i austriak, Ëolfgang Sobotka u shpreh në deklaratën për mediat se Shqipëria shërben si një urë lidhëse për kalimin e lëndëve narkotike nga Amerika Latine dhe Afganistani, pohim ky që përkon me zërat e shtuar së fundmi mbi shndërrimin e vendit tonë në një vend tranzit për kalimin e drogave të rënda si kokaina dhe heroina. Ai vijoi më tej duke theksuar se është nënshkruar një marrëveshje mes të dy vendeve, e cila synon të luftojë pikërisht këtë fenomen si dhe të prodhojë rezultate konkrete duke sjellë arrestimin e krerëve të bandave kriminale që drejtojnë pazaret e drogës.