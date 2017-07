Reagim/Berisha: KQZ shpall qeverinë e Noriegës si qeveri të flakur nga afro 80% e shqiptarëve

Ish-kryeministri Sali Berisha me anë të një statusi në Facebook, ka deklaruar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i dominuar nga anëtarët socialistët ka mandatuar Edi Ramën si kryeministër edhe pse shumica e shqiptarëve e votoi kundër. Sipas ish-kryeministrit Edi Rama është votuar nga pakica e shqiptarëve. “KQZ e dominuar nga socialistët shpall qeverinë e Noriegës si qeveri e flakur nga afro 80% e shqiptarëve, apo si qeveri e pakicës së pakicës. Të dashur miq, sot dhe zyrtarisht u shpall para shqiptarëve dhe mbarë botës së pothuaj 80% e shqiptarëve ndëshkuan pseudo-shumicën e Noriegës. Ata, me votën e tyre kundër apo edhe më keq, me përçmimin dhe neverinë për procesin që treguan me mospjesmarrjen e tyre në votim pra refuzim të legjitimimit të tij, gjymtuan në qeveri të pakicës së pakicës pseudoshumicën e Edvin Kristaq Ramës. Kësaj i thonë 4/5 e shqiptarëve të kanë flakur dhe të pret përballja e madhe”, shkruan Berisha në Facebook.