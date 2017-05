REAGIME/Basha: Zgjedhja e Metës president, pazar i pisët për të kënaqur orekset personale  

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha e quajti ‘pazar të pisët’ zgjedhjen e Ilir Metës në postin e presidentit. Nga Çadra e Lirisë, kreu Basha theksoi se sot Edi Rama firmosi dështimin total për reformën në drejtësi.‘Dita e sotme konfirmon katërcipërisht se këta konsiderojnë gjithçka plaçkë të tyre. Konsiderojnë gjithçka çifligun e tyre. Këtu është katandisur demokracia fasadë me kupolën e Edi Ramës dhe Ilir Metës. Këtu ka përfunduar posti i Presidentit të Republikës që pasi i hoqën me ligj çdo kompetencë dhe e shndërruan në një zyrë me më pak fuqi veprimi se drejtori i postës në Vlorë, tani e trajtojnë si një rifuxhio, si një plaçkë për të kënaqur orekset e njëri-tjetrit dhe për të mbyllur pazarin e pisët me anë të të cilit mendojnë se do të asgjësojnë demokracinë shqiptare”, tha Basha.

Hajdarmataj: Zgjidhet “presidenti i shqiptarëve” nga parlamenti i turpit/ Kapja e shtetit nga maja e piramidës, vetëm për hir të interesave kriminale të pushtetit dhe oligarkëve të Rilindjes, të Edi Ramës, nuk ka të sosur e nuk ka fund në marrëzinë e vet. Një Parlament turpi do të zgjedhë “presidentin e shqiptarëve”, ku 40 % e tyre nuk përfaqësohen nga deputetët e tyre. A thua prandaj e kishin me kaq urgjencë dhe merak, Vetingun e famshëm? A thua ky është morali i Vetingut sipas Edi Ramës? Meta president, Rama sërish kryeministër, zgjedhje pa opozitë, vendi plot me kanabis, trafiqet dhe krimi në rrugë, mjerimi ulur këmbëkryq, shpresa e ngrirë prej katër vitesh, Shqipëria e zbrazur nga intelektualët, njerëzit normalë dhe të rinjtë që ikin natë e ditë në kërkim të azilit, Shqipëria ku në kafe te ketë vetëm veteranë të lali Erit e në rrugë të mbeten vetëm pensionistë e të varfër pa KEMP e ndihmë sociale. A është kjo Shqipëria që ne duam, peng i një republike narkotrafikantësh e deputetë të blerë me paratë e hashashit? Të #NgrihemiBashkë edhe një herë si në 18 shkurt, por kësaj radhe në Kavajë për të shpëtuar Demokracinë dhe për #ZgjedhjeTëLira dhe #QeveriTeknike pa Edi Ramën dhe oligarkët e krimit.