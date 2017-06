Reagimi i ashpër i Ambasadës së SHBA-së për zgjedhjet: “Shkelje shumë serioze gjatë procesit”

Ambasada e SHBA-së në Tiranë ka reaguar me anë të një deklarate në lidhje me zgjedhjet e zhvilluara në Shqipëri. Ambasada e SHBA e konsideron procesin zgjedhor me shumë shkelje, ndërsa thekson se incidentet e blerjes së votës, fotografimi i fletës së votimit dhe presioni nda votueseve ishin ne nivel alarmant. “Shtetet e Bashkuara urojnë qytetarët shqiptarë për ushtrimin e të drejtës së tyre demokratike të votës në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, 2017. Votimi u krye me efikasitet dhe në mënyrë paqësore në pjesën më të madhe të Qendrave të Votimit. Ne përgëzojmë punonjësit dhe vëzhguesit e përkushtuar të zgjedhjeve së ditës së votimit, të cilët punuan gjatë një dite feste kombëtare dhe të nxehti ekstrem, për të përmbushur detyrat e tyre. Vëzhguesit ndërkombëtarë dëshmuan incidente të blerjes së votës, fotografimit të fletës së votimit, dhe presoni ndaj votuesve. Zyrtarët e zgjedhjeve dhe forcat e rendit iu përgjigjën pjesës më të madhe të këtyre ankesave, disa prej të cilave përfunduan në arrestime. Edhe pse disa nga shkeljet zgjedhore të dëshmuara ishin serioze dhe duhen adresuar, ato nuk ishin aq të përhapura sa të ndryshonin rezultatin e përgjithshëm të zgjedhjeve”, thuhet në deklaratën e SHBA-së.