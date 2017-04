Reagimi/Artan Fuga: Kur blihen 10 policë, sa tonelata me komisionerë mund të blihen?!

Test me policë. 10 policë të ndaluar për bashkëpunim me trafikun e lëndëve narkotike që kalojnë në Durrës! Kështu thotë ekrani i televizionit tim që sapo nxorra nga frigoriferi, ku e kam futur prej muajsh! Nuk u besoj as veshëve edhe as syve! A e mendoni pak se çfarë do të thotë ky lajm?! A mendoni se sa tonelata me anëtarë komisionesh zgjedhore mund të blihen kështu?! Sa gjyhnaqarë blihen kështu për t’a hedhur votën e tyre në kutinë që u thuhet apo edhe në WC?!

Ore, mos jam në ëndërr unë! Ore, mos prodhon lajme kot më kot sipas qefit ky televizori im rrakazhdraq i saponxjerrë nga akulli?! Ore, e ka dhënë këtë lajm edhe televizori juaj apo ja fus kot unë?! Çfarë trishtimiiiiiii!