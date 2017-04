Reagimi/Basha ironizon Fleckenstein: Ke të drejtë, Shqipëria është shumë më keq se Maqedonia  

Duke folur në “çadrën e lirisë”, kreu i PD-së, Lulzim Basha i është përgjigjur deklaratave të bëra një ditë më parë nga komisionari Knut Fleckenstein. Ky i fundit duke folur për gazetarët shqiptarë në Bruksel, u shpreh se Shqipëria nuk është në situatën e Maqedonisë dhe nuk ka nevojë për qeveri teknike. Për këto deklarata kanë gjetur përgjigjen e krye demokratit, Lulzim Basha. Ai tha se Fleckenstein ka të drejtë, sepse Shqipëria është shumë më keq se Maqedonia. “Miku ynë i shtrenjtë, raporteri social-demokrat në Parlamentin Europian, Knut Fleckenstein, i cili na ka ndihmuar për ligjin për dekriminalizimin dhe i jemi shumë mirënjohës, dje tha që nuk është Shqipëria si Maqedonia, pra nuk është e njëjta gjendje. Para zgjedhjeve bëhet fjalë gjithmonë, sepse pas zgjedhjeve problemet me të vërtetë nuk kanë të ngjarë, sepse aty kanë edhe dimensionin etnik, dhe dihet qartë se ku jemi ne së bashku me të gjitha partitë e tjera politike shqiptare. Por e kam fjalën për situatën përpara zgjedhjeve, dhe nuk ka asgjë të përbashkët. Mik i dashur Knut, ke 100 për qind të drejtë, sepse Shqipëria është 10 herë më zi, 10 herë më keq se Maqedonia. Të pranojmë zgjedhje me kryeministrin që e shndërroi republikën e vjetër në parti-shtet dhe shtet-parti, kurrë nuk do ta pranojmë. Prandaj miku ynë, Knut Fleckeinstein, një të vërtetë të madhe ka thënë: Asgjë s’ka të përbashkët me situatën në Maqedoni para zgjedhjeve, sepse këtu është 10, 100 herë më keq”, tha Basha.