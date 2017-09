Reagimi/Berisha: Shqipëria, në grupin e katër vendeve me pabarazinë më të lartë në botë  

Ish-kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook, ku publikon shifra nga renditja që i bën Oksfami 154 qeverive të botës, tregon gjendjen në të cilën e ka zhytur Edi Rama shoqërinë shqiptare. Sipas raportit prestigjoz, vendi ynë renditet në grupin e katër vendeve me pabarazinë më të lartë në botë, përkrah Nigerisë e Mianmarit. Berisha 154 qeverive të botës, tregon gjendjen në të cilën e ka zhytur Edi Rama shoqërinë shqiptare. Sipas raportit prestigjoz, vendi ynë renditet në grupin e katër vendeve me pabarazinë më të lartë në botë, përkrah Nigerisë e Mianmarit. Berisha shprehet se Rama po përsërit të njëjtën gjë që bën dikur etërit e tij komunist. “Arritja ç’njerëzore e Edi Ramës! Qeveria e tij ka thelluar tmerrësisht pabarazinë dhe renditur Shqipërinë në grupin e katër vendeve me pabarazinë më të madhe në botë! Sipas raportit prestigjioz të Oksfamit, në listën e 154 qeverive të botës, qeveria Rama renditet së bashku me qeverinë e Nigerisë, Bahreinit dhe Mianmarit si qeveria që ka thelluar më shumë pabarazinë në vendin e vet. Ky është një rekord ndër më të zitë në listën e të gjitha rekordeve të zeza. Në vitin 1990, etërit e Edi Ramës kishin renditur Shqipërinë, së bashku me Angolën dhe Ugandën, në grupin e tre vendeve më të varfëra të planetit. Pas 27 vitesh, bastardi i tyre e rendit atë në grupin e 4 vendeve me pabarazinë më të thellë në botë!”, shkruan Berisha në Facebook.