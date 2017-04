Reagimi/Kryesenatori i Forza Italia: Krimi e droga po kërcënojnë zgjedhjet – Qeveria e përkohshme zgjidh krizën

Për kreun e grupit të senatorëve të qendrës së djathtë të Forca Italias, Paolo Romani, Shqipëria po kalon aktualisht një krizë politike. Në një artikull të së përditshmes italiane Corriere Quotidiano.it, Romani thekson se kjo krizë e ka zanafillën nga prania e lartë e krimit të organizuar dhe kultivimi masiv i drogës

Kryetari i Senatorëve të Forza Italia, Paolo Romani në një prononcim të dhënë ditën e djeshme për portalin Corrierequotidiano.it ka prekur edhe çështjen e krizës politike në Shqipëri duke deklaruar se Italia si një partner strategjik i vendit tonë nuk duhet të rrijë duarkryq në këtë moment të vështirë që po kalon klasa politike shqiptare. “Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë qëndrojnë në rrënjët e historisë, por konkretizohen edhe në aktualitetin e një marrëdhënie dypalëshe. Vendi ynë nuk mund të qëndrojë indiferent për krizën politike në Shqipëri në këtë moment”, është shprehur Romani. Sipas Paolo Romanit kriza politike e vendit është tepër e komplikuar për shkak të lidhjeve të pushtetit me krimin e organizuar dhe ka shprehur shqetësimin maksimal për rritjen e sasive të kanabisit që trafikohen drejt Italisë. “Një krizë politike që është e lidhur në një situatë të komplikuar nga prania e fortë e krimit të organizuar që është i angazhuar në prodhimin e kanabisit, nga të dhënat e fundit kemi një rritje të prodhimit dhe të trafikut të kanabisit në drejtim të territorit tonë, ku institucionet tona, së bashku me institucionet shqiptare, janë protagoniste në përballjen dhe kontrollin e territorit”, ka theksuar ai. Përfaqësuesi kryesor i Forca Italia në senat ka shprehur gjithashtu mbështetjen për një qeveri që do të garantonte një proces zgjedhor të ndershëm e me standarde në 18 qershor, qoftë kjo një ‘Qeveri besimi’ siç ka propozuar kreu i Kuvendit Ilir Meta ose ‘Qeveri teknike’, siç e kërkon prej mëse dy muajsh opozita e vendit. “Në këtë skenar – nënvizon Romani – është e rëndësishme që zgjedhjet e ardhshme të bëhen nga një qeveri kujdestare, e mbështetur nga shumica dhe opozita, siç kërkohet edhe nga Kryetari i Parlamentit, Ilir Meta, që përfaqëson Lëvizjen Socialiste për Integrim, pjesë e mazhorancës në qeveri, në gjendje për të përmirësuar klimën e konfrontimit politike mes partive kryesore, Partisë Socialiste të kryeministrit Edi Rama dhe Partisë Demokratike me kryetar Luzlim Bashën, përkatësisht qeverisë dhe opozitës, për t’i dhënë vendit një ligj të ri zgjedhor, pas dështimit të reformës zgjedhore që ishte për diskutim në Parlament dhe për të siguruar zgjedhje demokratike dhe të lira”, ka deklaruar Romani. Romani është shprehur gjithashtu se Italia ka qenë aleati kryesor i procesit të integrimit evropian të Shqipërisë dhe do të vazhdojë të mbajë një rol udhëheqës e mbështes në këtë tranzicion delikat. Sipas përfaqësuesit të ‘Forca Italia’ fqinji ynë perëndimor duhet të luajë një rol promotor në të gjitha vendet evropiane për të mbështetur Shqipërinë në një ecuri pozitive të kësaj faze dhe në arritjen e objektivit final, që është hyrja në Bashkimin Evropian. Ai ka theksuar se vetëm duke mbajtur zgjedhje të lira e të ndershme e duke luftuar kanabisin e krimin e organizuar Shqipëria do të hedhë hapa konkretë drejt bashkimit me vendet e unionit. “Vetëm në këto kushte procesi i integrimit ne Bashkimin Evropian, të Shqipërisë mund të shkojë përpara pa pengesa dhe nën kujdesin më të mirë”, ka nënvizuar kryesenatori i ‘Forca Italia’.