Reagimi/Leonard Olli: Kurajo e Veliajt për të mashtruar shkon paralelisht me guximin e tij për të vjedhur  

Kryetari i këshilltarëve të djathtë në Këshillin Bashkiak të Tiranës Leonard Olli, në një postim në faqen e tij zyrtare facebook, ka akuzuar Kryetarin e Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj për mashtrimi dhe kurajo në vjedhjet e hapura që bën me tenderat. Olli shkruan se pretendimet e Veliaj se tenderat me prokurim të drejtpërdrejtë, pranë kësaj bashkie janë bërë konform ligjit, ka me të vërtetë shumë për të vjedhur. Ai më pas ka falenderuar Departamentin Antikorrupsion pranë Partisë Demokratike për zbardhjen e korrupsionit në Bashkinë ë Tiranës si edhe në administratën publike, duke inkurajuar se do të arrijnë të shporrin shushunjat neokomuniste, siç i quan ai. Olli e përfundon shkrimin e tij duke radhitur tenderat e Veliajt të dhëna me prokurorim të drejtpërdrejtë me justifikimin e “Forcimit të menaxhimit finaciar” apo “Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë Tiranë”: Kurajo për të mashtruar shkojnë paralelisht me guximin për të vjedhur. Veliaj pretendon se tenderat me prokurim të drejtpërdrejtë janë bërë konform ligjit dhe për raste urgjence. Nëse ju mendoni se “Forcimi i menaxhimit finaciar” është urgjencë edhe unë jam dakord. Nëse ju mendoni se “Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë Tiranë” është urgjencë kaq e madhe sa duhet bërë me negocim pa shpallje edhe unë do jem dakord….. Këtu ka shumë guxim për të vjedhur, po shumë…. apo jo Endri Xhafo? Një falenderim për Departamentin Antikorrupsion të PD për punën e shkëlqyer zbardhjen e korrupsionit të paparë jo vetëm në Bashki, por në të gjithë administratën publike. Të gjithë bashkë do ja dalim të shporrim shushunjat neokomuniste që po i pinë edhe pikën e fundit të gjakut shqiptarëve .1. BASHKIA TIRANË Fitues: COMMUNICATION PROGRESS shpk Objekti: “Forcimi i menaxhimit financiar dhe kontrollit në Bashkinë e Tiranës” Fond limit: 43.080.000,00 lekë ose 430 mln lekë. Vlera e kontratës: 37.990.000,00 lekë ose 379 mln lekë. Diferenca me ofertën më të ulët: 1.885.460,00 lekë ose 18.8 mln lekë. Faqja: 64 Buletini Nr. 03, datë 23.01.2017 2. BASHKIA TIRANË Fitues: COMMUNICATION PROGRESS shpk Objekti: “Linearizimi financiar në institucionet e varësisë të Bashkisë Tiranë” Fond limit: 41.440.000,00 lekë ose 414 mln lekë. Vlera e kontratës: 40.398.000,00 lekë ose 403 mln lekë. Diferenca me ofertën më të ulët: 5.101.280,00 lekë ose 51 mln lekë. Faqja: 72 Buletini Nr. 03, datë 23.01.2017 3. UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË SH.A Fitues: DIXHI PRINT-AL shpk (Fitues i eventit 70 vjetorit te clirimit) Objekti: “Ndryshimi i brandit të shoqërisë dhe ridimensionimi i shërbimit të klientit të Njësisë Tirana 1, Njësisë Tirana 2 dhe Drejtorisë Rajonale” Fond limit: 11.981.892,00 lekë ose 119 mln lekë. Vlera e kontratës: 11.382.797,00 lekë ose 113 mln lekë. Oferta më e lartë, me diferencë me ofertën më të ulët: 929.897,00 lekë ose 9.2 mln lekë. Faqja: 93 Buletini Nr. 03, datë 23.01.2017”