Reagimi/Manjani: Krahasimi i Ramës me Skënderbeun është një idiotësi

Në radhët e “Rilindjes” ka nisur masivizmi i një pretendimi histerik, nëpërmjet të cilit synohet të shitet imazhi i Edi Ramës, si pasues i heroit kombëtar Skënderbeu. Madje përveç krahasimeve të pavlera e të pavenda që vijnë nga eksponentë në zë të PS, tashmë edhe vetë Rama ka nisur të heq një paralelizëm midis tij dhe Skëndërbeut, nëpërmjet një gjuhe, që e përdornin etërit e tij në diktaturë, kur njësonin fatin e vendit me fatin e partisë apo liderit të saj. Ndaj këtij masivizimi të arrogancës dhe vetëkënaqësisë që po shfaq PS dhe kryetari i saj ka reaguar ashpër ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, i cili në një status në Facebook shkruan se këto krahasime për të prodhuar propagandë janë idiotësi. Madje ai vijon më tej duke u shprehur se heroi ynë kombëtar u shpall hero pasi luftoi “Erdoganin” e asaj kohe, ndërsa qeveria e sotme i serviloset liderit aktual të Turqisë. “Skënderbeu apo… E fundit gjë që më shkon ndërmend është të quaj Edi Ramën Skenderbe! Biles për balancë të argumentit, jo vetëm Edi Ramën po asnjë nga udhëheqësit e 500 viteve të fundit përfshi dhe këto të sotmit! Vënia në sistem krahasimi e udhëheqësve të sotëm me Skënderbeun është sigurisht idiotësi! Vënia nën shenjen e barazimit është poshtërsi, po e ligë fare! Skënderbeu u bë heroi i kombit sepse i iku “Erdoganit” të kohës! Udhëheqja jonë falet te Erdogani i sotëm, jo për interes të kombit po për interes të karriges! Palo Skënderbellarë! Guxojnë të krahasohen me strategun më të suksesshëm të luftës që historia jonë njeh. Kulmi! Shkatërrimtarët e shtetit e të ushtrisë! E imagjinon dot njeri ushtrinë e Skënderbeut duke mbledhë plehra?!”, shkruan Manjani. Ish-ministri i Drejtësisë shprehet se kemi të bëjmë me gjëra tërësisht të pakrahasueshme dhe këshillon shqiptarët të shmangin propagandën e qeverisë, që krahasohet me Skënderbeun por e ka masakruar Kushtetutën e vendit për hatër të karriges dhe interesit personal. “Skënderbeu megjithëse në gjendje lufte bëri disa ligje civile të mira madje! Skënderbellarët e sotëm i bëjnë ligjet civile të ngjajnë si ligje lufte. Kush mund ta imagjinojë Skenderbeun duke masakruar Kushtetutën e vendit siç bëjnë këto të sotmit?! Ups..! Ja edhe unë rashë në rutinë! Fillova të bëj krahasim me të pa krahasueshmit! Ky është efekti i propagandës. Prandaj, kujdes! Të gjithë biem viktimë e propagandës! Merremi me temën që imponon “Skënderbeu” i ditës…. Skënderbythja e ditës thuaj!!!”, përfundon ish-ministri i Drejtësisë. Ndërkohë Manjani disa orë pas përfundimit të protestës së opozitës, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale i është drejtuar indirekt kryeministrit duke shkruar se debati mbi numrin e pjesëmarrësve në këtë tubim nuk ka vlerë pasi sipas tij në shesh u gjendën mjaftueshëm shqiptarë sa për të treguar se nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën.