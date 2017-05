Reagimi/Muhameti “ngjall” Lavdrimin!

Çka iu desht gazetarit shqiptar ta ‘ngjall’ Lavdim Muhaxherin, dhe në bazë të bisedave anonime (ku me ditë me kë ka folur ai, e ka tall dikush, apo ka folur me ‘vetveten’), ta bëjë një lajm ‘të madh’, që kërcënon se do të na mbysin terroristët me bomba e me makina, s’do ta lënë një shqiptar në këmbë. ISIS e ka gojën e vet, dhe nëse do t’i kërcënojë shqiptarët, mund t’i kërcënojë publikisht, s’besoj që pret leje nga Muhamet Veliu. E ‘mbrapshtë’ siç jam, mendimi i parë që më erdhi derisa lexoja ‘intervistën’ inekzistente të Veliut me ‘gazetarë’ të ISIS-it ishte ideja e ‘lodhtë’ e tij se duke i frikësuar shqiptarët me sulme terroriste ‘që do të ndodhin shpejt dhe sigurtë’, gazetari fans i Kryeministrit shqiptar, kishte për qëllim t’i frikësonte protestuesit shqiptarë (myslimanë të PD-së), kundër Kryeministrit (të krishter) në protestën e 13-të majit.

Se ISIS sipas Veliut s’e kish njet m’i mbyt myslimanët (qysh i mbyt në vendet tjera). Te ne do të bëjnë lëshime, dhe t’i mbysin vetëm ‘kryqalitë’ siç i kanë thënë Veliut, terroristët.

Të shkruash se do të ketë sulme terroriste duke u bazuar në pallavra të messengerit anonim, vërtetë është niveli më i ultë i mundshëm i gazetarisë. Të nxjerrësh konstatime monstruoze nga një intervistë e parealizuar, do fort idiotizëm që ta bësh një gjest të tillë.

Nuk e kemi ndërmend të frikësohemi.

Njerëzit jetojnë të qetë (plus të lumtur) dhe lindin fëmijë (anipse e dinë se i pret varri i sigurtë) anipse pse e dinë sigurtë se një ditë do të vdesin përnjëmend të gjithë, i vrau s’i vrau ISIS-i, i vret ‘vetja’ dhe Zoti.

Të ishin frikësuar njerëzit nga vdekja, s’do të kishin lindur fëmijë.

Ama, kjo fore e Veliut që është menduar si ide brilante në favor të Ramës, është për t’u mbytur n’legen.

P.S. Pastaj, na keni thënë se Lavdrimi ka vdekur. U çu ‘apet’ a? Kur doni i ‘vrisni’, kur doni i ‘çoni lugat’, për nevoja banale! Turp ama, ju qoftë.

Marrë nga facebook-u i autores