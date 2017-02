Reagimi/Topalli: Qeveria ka rënë, kërkoj mocion mosbesimi për kryeministrin për këto 4 vite shkatërrim

Ish-kryetarja e parlamentit Jozefina Topalli ka deklaruar se opozita do të kërkojë mos besimi për kryeministrin Edi Rama, pasi qeveria ka rënë. “Kryeministri nuk është në sallë, as kreu i Kuvendit. Edhe ministrat e LSI-së në qeveri nuk kanë ardhur në këtë seancë ndaj qeveria ka rënë. Unë kërkoj mocion mosbesimi me debat për kryeministrin për këto 4 vite shkatërrim. Ministrat e qeverisë nuk kanë ardhur në këtë seancë ndaj qeveria ka rënë. Unë kërkoj mocion mosbesimi. Ku janë kryetari i parlamentit dhe ministrat e LSI-së? Pse nuk vijnë ata? A janë akuzat e tyre ndaj kësaj qeveria? Kjo është fundi dhe rënia e qeverisë së shtetit shqiptar”, tha Topalli.