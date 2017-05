Reagim/Konfindustria: Qeveria të mos firmosë për “Divjaka resort Albania”

Konfindustria kërkon nga Qeveria dhe vendimmarrja politike shqiptare të tregohet e kujdesshme dhe të pezullojë procesin e miratimit të projektit të ndërtimit me koncesion të kompleksit turistik në Lagunën e Karavastasë-Divjakë, deri në plotësimin e plotë të standardeve ndërkombëtare përkatëse dhe përcaktimit të qartë të interesit publik afatgjatë

Konfindustria kërkon nga Qeveria dhe vendimmarrja politike shqiptare të tregohet e kujdesshme dhe të pezullojë procesin e miratimit të projektit të ndërtimit me koncesion të kompleksit turistik në Lagunën e Karavastasë-Divjakë, deri në plotësimin e plotë të standardeve ndërkombëtare përkatëse dhe përcaktimit të qartë të interesit publik në afatgjatë. Përmes një njoftimi për mediat, Konfindustria shprehet se Laguna e Karavastasë dhe Pylli i Divjakës përbejnë nga pasuritë e mëdha të mbetura për zhvillimin e industrisë turistike shqiptare në përftim të gjithë qytetarëve dhe ekonomisë kombëtare në tërësi. Konfindustria vlerëson si të papranueshme marrjen e vendimeve të tilla të rëndësisë së veçante dhe me ndikim afatgjatë për ekonominë kombëtare në kushtet e mbarimit të mandatit qeveritar dhe për më tepër në kulmin e krizës politike, që vendi po kalon. ‘Është e domosdoshme mos përsëritja e gabimeve të mëdha të ngjashme, që kanë shkatërruar përfundimisht pasuritë e mëdha turistike të vendit në bregdet si p.sh në Golem, Durrës, Gjirin e Lalzit, Sarandë,etj’. Konfindustria kërkon, që duke marr shkak nga gabimet e mëdha strategjike të së kaluarës dhe mos përsëritjen e tyre në rastin e koncensiont të projektit të kërkuar të Resortit Turistik të Lagunës së Karavastasë dhe Pyllit të Divjakës, legjislacioni i tashëm duhet të përmirësohet rrënjësisht me vendosjen e standardeve të reja mjedisore, ekonomike dhe garancive financiare për investitorët. ‘Është e papranueshme marrja e vendimeve të ekzekutivit në rastin e projektit në fjalë, por edhe të projekteve të ngjashëm në vijim – pa paraqitjen e plotë të raportit ekonomik përfitim -humbje për gjithë rajonin dhe vendin në afatgjatë,- vlerësimin e plotë të ndikimit në mjedis sipas standardeve të fundit ndërkombëtare dhe – vendosjen e kushteve të qarta të garancive financiare të bllokuara në emër të shtetit shqiptar në të paktën e 30% te vlerës së investimit të pretenduar’.