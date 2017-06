Reagim/Shpërthen deputeti socialist: Rama, 10 herë më i keq se Berisha

Nuk është në listën e kandidatëve socialistë, por do të jetë deputet deri në 9 shtator. Vladimir Kosta duket se nuk ka duruar dot më dhe ka shpërthyer në akuza ndaj kreut të PS-së. Ja çfarë shkruan Vladimir Kosta në Facebook: Avokat Ngjela, Rama është 10 nivele më poshtë se Saliu. MË E KEQJA E SHQIPËRISË! Avokat, ti e njeh me kohë Ramën, unë këto 4 vite që e njoha e them me bindje se ai nuk e do këtë vend … gjithçka që ka bërë deri më sot janë të verifikueshme dhe hetohen shumë kollaj qoftë edhe për punimet e maskuara. Rama ka abuzuar shumë me pasurinë kombëtare, për mua ti kalojë prokurorisë dhe jo më të kërkojë votën për kryeministër! Ky kryeministër ja hoqi një vakt buke popullit shqiptar dhe ti i ke dalë në mbrojtje deri më sot! Është 10 nivele më poshtë se Saliu për të cilin ju s’keni reshtur duke e akuzuar. Mbroje këtë vend, se Rama bën çmos ta zhdukë OPOZITËN. Edhe diçka, nëse e ke parë filmin “Ëar dogs” Rama është tipiku Diveroli i ngjashëm në karakterin e atij kontrabandisti!