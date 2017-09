Reagim/Vasili: Kryeministri ynë është shkollëpak, Akademisë i duhet reformim, jo inkuizicion financiar

Procesi zgjedhor i zhvilluar ditën e djeshme në ambientet e Akademisë së Shkencave, nga ku u zgjodh kreu i ri i këtij institucioni, ka ngjalluar reagime të shumta. Ai që ngriti alarmin për jokorrektësinë e këtij procesi zgjedhor ishte akademiku Artan Fuga, që i drejtoi edhe një letër kryeministrit Edi Rama, ndërkohë që ky i fundit reagoi vetëm ditën e djeshme duke paralajmëruar heqjen e fondeve për këtë institucion dhe rrëmbimin e godinës. Menjëherë pas bërjes publik të qëndrimit të kryeministrit, reagoi me anë të një komenti kritik kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili. Sipas Vasilit, në debatin e hapur për reformimin e Akademisë së Shkencave, kryeministri Rama ka kuptuar vetëm faktin se do ta shkrijë institucionin duke marrë godinën e duke i hequr të drejtën e përfitimit të fondeve publike. “Shkollëpakti flet për godinën e Akademisë së Shkencave. Akademia e Shkencave ka nevojë të transformojë rrënjësisht raportin e saj me shoqërinë dhe vendin. Edhe menaxhimi i saj i brendshëm duhet të ndryshojë. Akademia dhe akademikët duhet të jenë pjesë e vyer e debatit publik multivalencial, por ata i kanë munguar këtij debati, ndaj edhe ai është shpesh shumë i varfër dhe domen i profanëve të paskrupuj. Raporti i akademisë me shkencëtarët e rinj të talentuar, që formohen në Shqipëri dhe jashtë saj dhe me kërkimin shkencor në tërësi, është i ngurtë dhe joinspirues. Këto janë çështje madhore, që duan përgjigje, e që edhe ne i duam këto përgjigje”, shprehet Vasili. Duke pranuar se zgjedhjet e djeshme ishin një arsye më shumë për riciklimin e problemeve të këtij institucioni, Vasili ironizon edhe kryeministrin Rama duke u shprehur se logjika e dobët e tij debatin e krijuar e transkripton vetëm në rrëmbime godinash dhe heqje fondesh. “Një tjetër Akademi Shkencash i duhet vendit. Zgjedhjet brenda saj, që riciklojnë problemet e vjetra dhe nuk na i japin këto përgjigje, përse duhen? Nga i gjithë ky debat i madh konceptual dhe parimor kryeministri ynë shkollëpak ka kuptuar vetëm që duhet t’i rrëmbejë godinën dhe të mos i japë më ca lekurina Akademisë. Aq di, kot t’i kërkojmë më shumë atij. Ndërkohë në një postim të dytë gjatë ditës, kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së ka kritikuar ashpër edhe kërcënimin e kryeministrit për prerje të fondeve për Akademinë e Shkencave pas mbajtjes së zgjedhjeve, që ai i cilësoi si një farsë. Vasili shpreh edhe njëherë qëndrimin e tij pro reformimit të institucionit të kërkimit shkencor, por thekson se diçka e tillë nuk mund të arrihet duke i hequr fondet publike për të. “Akademia e Shkencave ka nevojë për reformim, por jo për inkuizicionin financiar të Kryeministrit. Shkenca nuk ka nevojë për asgjësim, rrethim dhe izolim. Shkenca ka nevojë për mbështetje, përkrahje, legjislacion të ri të përparuar dhe reformë të thellë. Inkuizicioni mesjetar i kryeministrit pjellë e padijes dhe anti-shkencës”, deklaron Vasili në reagimin e tij të radhës.