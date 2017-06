Refreni “s’pyesim për Amerikën” flet për nevojën e një ndëshkimi shtesë ndaj kryeministrit në ikje

Fushata e egër e medieve të Edi Ramës, menjëherë sapo në facebook Lulzim Basha publikoi foton me presidentin e SHBA Donald Trump, ktheu në skenë “sovranizmin” e partisë që vetëm dy ditë më parë kremtoi 26 vjetorin e ndërrimit të emrit nga Partia e Punës në PS. Krejt aradha e pagatorëve të kryeministrit u porosit që në rrjetet sociale të emetonte refrenin se “në votimet e 25 qershorit në Shqipëri marrin pjesë shqiptarët dhe ata e dinë se kë do të zgjedhin”. Paralelisht, një tjetër riaktivizim i fushatës për riciklimin e sulmeve të fluksit Obama-Soros ndaj presidentit Donald Trump gërsheton agresionin mediatik për të errësuar takimin e presidentit amerikan me kandidatin për kryeministër të opozitës së bashkuar të Shqipërisë.

Por refreni bolshevik “s’pyesim për Amerikën, jemi zot të vetes”, s’anulon dot disa fakte të pangatërrueshme. Fakti i parë është takimi i presidentit amerikan me liderin e opozitës së Shqipërisë vetëm 10 ditë para zgjedhjeve të përgjithshme. Fenomeni nuk ka precedent në historinë 26 vjeçare të demokracisë shqiptare, nëse nuk llogarisim takimet e Edi Ramës para 2013-s me Erdoganin, por takimet e ithtarit për pasardhës të Baba Dovletit me kandidatin për pasha të sanxhakut të Tiranës duan tjetër diskutim e s’vlejnë si precedent.

Në kulmin e fushatës zgjedhore, Lulzim Basha është në SHBA për të marrë përvojë lidhur me një problem jetik për Shqipërinë, siç është ai i rritjes së punësimit dhe rimëkëmbjes së ekonomisë dhe eksperienca jepet veç për ata që janë të paracaktuar për ta vënë atë në zbatim. Afërmendsh, administrata amerikane s’ka kohë të humbasë në takime pa buke me politikanë që s’do të vijnë në pushtet. Administrata “Trump”, prej 6 muajsh në pushtet dhe me vetëm 3,5 vjet ende për të zbatuar programin e saj për një rimëkëmbje të ekonomisë globale, interlokutorët s’i prodhon dot, por diskuton me interlokutorët që prodhojnë realitetet politike të partnerëve në NATO apo në koalicionin e gjerë anti-terror.

Dhjetë ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shqipëri, me një kryeministër në detyrë, që po investohet me bukë në trastë për të mos pranuar në vendin e tij zgjedhjet e lira e rotacionin dhe që s’lë rast pa u shfaqur si personazh butaforik në hartën globale të propagandës majtiste për mospranimin e verdiktit të presidencialeve amerikane, takimi me Lulzim Bashën është një lajm i mirë për shqiptarët. Takimi shërben për të davaritur stuhinë në gotë që shteti paralel i kryeministrit po synon të tregojë përmes sondazheve të falsifikuara, ëndrrave për koalicion të gjerë dhe marrëzive për qeverisje pa aleatë në të majtë.

Takimi i liderit të opozitës së bashkuar Lulzim Basha me presidentin amerikan Donald Trump dhjetë ditë para zgjedhjeve të përgjithshme është fakt dhe s’ka precedent në historinë 26 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Fakt është edhe një problem personal, politik, moral dhe kombëtar që kryeministri shqiptar në detyrë ka me presidentin e SHBA-së.

Këto 26 vjet kemi marrë leksionin se nuk do të bredhim më pas ëndrrave me sovranitet me çmimin e izolimit, se nuk do i ndërrojmë aleatët për hir të kolltukut dhe se nuk do të përqafojmë flirtimet orientale, për hir të kuletës. Ky leksion na mëson se refreni propagandistik edvinist që shpërtheu mbrëmë “s’pyesim për Amerikën, shqiptarët janë zot i vetes” është tregues i dëshpërimit. S’ka videoklip shpërdorues, me futbollistë a kushedi ç’vip-a tjetër që i jep rezultat kësaj përpjekjeje. Edi Rama duhet të përpiqet të kontrollojë humbjen, pasi propaganda e mbrëmshme ishte një gremisje më e keqe sesa intervista e tij e vjetshme në CNN. Administrimi i humbjes mund ta largojë Edvinin nga vëmendja e shqiptarëve për falimentimit politik të 25 qershorit, por në vazhdoftë kjo tollovi sovraniste dhe kundër SHBA e presidentit të saj, vëmendja do të mbetet, por do kërkohet edhe ndëshkimi kombëtar i përshtatshëm me këtë sakrilegj të ri.