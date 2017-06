Rekordet e policisë së Shqipërisë

Policia e Shtetit i ka thyer të gjitha rekordet e paligjshmërisë që zakonisht mbaheshin nga doganat. Me zë e figurë, zullumet e efektivave të institucionit kryesor të zbatimit të ligjit janë në kronikat televizive, portalet e celularet e qytetarëve si akuzë dhe provë për atë që ndodh kur policia futet nën zgjedhën e politikanëve ekstremistë. Me ndërhyrjen e politikës, katër vjeçari PS+LSI+PDIU solli shkarkime masive pa shkak dhe emërime pa kriter. Policia u politizua në një nivel të paparë në post-diktaturë. Rasti i fundit me ministrin e ri të punëve të brendshme është ilustrimi më i mirë.

Ministri teknik Demiraj, i propozuar nga opozita dhe miratuar nga maxhoranca, u filmua në një komunikim të rastësishëm më disa efektivë të policisë, pra vartësit e tij, dhe u paraqit nga një televizion kombëtar i përkëdhelur i qeverisë si një shkelje ligjore. Do ishte më mirë që ministri i ri të mos ndiqte rrugën e paraardhësve që e konsideronin veten si “shefa” të policëve, dhe komunikonin direkt më ato, megjithatë, argumenti se ai shkeli ligjin është banal. Në video shikohet se, ministri po zgjidhte në mënyrë praktike një procedurë burokratike të prokurorisë për sekuestrimin dhe testimin e 12 prozhektorëve të një modeli e të një cilësie, kur mund të testonte vetëm njërin. Tellallët e fake news u ngazëllyen që e kapën ministrin me paligjshmëri në “dorë”, në fakt, nuk bënë gjë tjetër veçse zbuluan “kokën” e një ose disa policëve ligjshkelës. Nisur nga cilësia dhe rrethanat, filmimi duhet të jetë kryer nga kamerat e trupit të policisë. Ato kanë memorie individuale, por njëkohësisht janë të lidhura me Sallën e Komandimit që i shikon live dhe identifikon kush e mban në trup kameran. Nuk e di a ka pasur dëshirë ministri të dijë se kush e filmoi dhe kush ja shiti medias materialin, nëqoftëse po, nuk e ka të vështirë ta gjejë. Çfarë duhet të indinjojë çdo qytetar më parti ose jo, është se një ose disa punonjës policie nuk kursejnë as ministrin e tyre më abuzim e shpërdorim të detyrës dhe mjeteve që kanë në përdorim.

Ministri përveç punës rutinë, ka të përcaktuar kohëzgjatjen në detyrë dhe misionin. Ai ka në dispozicion rreth dy muaj dhe duhet të garantojë votime të ndershme, të lira e të besueshme. Por, praktisht ai nuk mund të bëjë asnjë nga këto, për aq kohë sa punon me të njëjtët drejtues dhe efektiva, që janë njëkohësisht po ato abuzues dhe shkelës të ligjit të deri djeshëm, aq sa filmuan ministrin dhe e nxorën në TV. Për pasojë, votat po blihen e shiten në çdo cep të Shqipërisë dhe nuk ka asnjë njoftim për ndonjë ndalim. Marrëveshja pozitë-opozitë ishte një fillim i mirë, por implementimi është kryesori. Polici i pandershëm, si tregtari që nuhat luhatjet e tregut, e gjen cilën anë të mbajë, cilin të kapë e për cilin të mbyllë sytë. Në qoftë se dy palët po shkelin ligjin, por sipas tij ka një fitues të qartë, ai do godasë vetëm palën humbëse, pra do e kryej detyrën 50%. Në qoftë se “hunda” nuk i jep fitues, edhe ai do të rrijë pasiv. Polici e di se po zbatoi ligjin kundër fituesit e mundshëm, sapo të vendoset ministri i ri, atë do e heqin nga puna. Këtu është një nga pikat e dobëta të marrëveshjes politike PS dhe PD. Ministri i emëruar me konsensus duhej të kishte mandat përtej datës së zgjedhjeve, pra një vend të sigurt në qeverinë pasardhëse. Vetëm atëherë policia do e ndjente se kushdo që të fitojë, vendi i punës është i garantuar nga politika, se ministri është i të gjithëve, për pasojë edhe drejtori i policisë. Kjo është një sakrificë e domosdoshme që do i hiqte qeverisë së nesërme dëshirën e abuzimit dhe barrën e fajit të dështimit me rendin e sigurinë, dhe opozitës privilegjin e kritikës dhe të dyshimit. Policia do ishte e të gjithëve dhe jo e asnjërit siç thuhet aktualisht në propagandën e bojatisur me depolitizim.