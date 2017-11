Religjion/Ipeshkvijtë e Shqipërisë përcaktojnë përparësitë baritore për 2018-n

Ipeshkvijtë e Shqipërisë përvijuan përparësitë baritore të muajve të ardhshëm, në mbledhjen e javës së kaluar. Viti jubilar i Skënderbeut, Krishtlindja, Sinodi i ipeshkvijve në Vatikan kushtuar të rinjve, ishin disa nga temat, për të cilat u fol në këtë takim, siç njofton për shtypin, zëdhënësi i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, don Mark Shtjefni: “Në Asamblenë e rregullt të Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë (KISH), datë 8 – 9 – 10 nëntor 2017, Barinjtë e saj, të udhëhequr nga drita e Shpirtit Shenjtë, i cili shndrit mendjet në shoshitjen e asaj që nevojitet për të mirën e besimtarëve, vendosën si më poshtë:

Letra Baritore – Me rastin e festës së Krishtlindjes së këtij viti, ipeshkvijtë në Shqipëri do u drejtohen besimtarëve të tyre si dhe mbarë qytetarëve përmes një letre baritore.

Zgjedhjet e reja të KISH-it – Meqenëse për vitin 2018, në bazë të statutit të KISH-it, në muajin Maj – muaj i rregullt i Asamblesë – duhet që të bëhen zgjedhjet e reja për kryetarin, zëvendësin dhe sekretarin e përgjithshëm të KISH-it e meqë viti në vazhdim është mjaft i ngjeshur sa i përket veprimtarive të ndryshme, qofshin këto të nivelit lokal dhe kombëtar, anëtarët e pranishëm e zhvendosen (hershuan) datën e zgjedhjeve për në Asamblenë e rregullt të muajit Shkurt.

Cura pastoralis – Për të pasur një kujdes baritor më të madh dhe për t’ju qëndruar pranë besimtarëve të shumtë që ndodhen në emigrim, në vendin fqinj të Greqisë, Barinjtë e Kishës në Shqipëri, u angazhuan, përmes një kalendari i gjithi për t’u caktuar, që t’u qëndrojnë më afër këtyre besimtarëve në emigrim duke mundësuar një prani të vazhdueshme tek ato.

Viti jubilar i Skënderbeut – Barinjtë e Kishës u ndodhen pranë shqiptarëve me rastin e këtij kremtimi Jubilar duke u angazhuar në pjesëmarrjen e festimeve dhe iniciativave qe vetë Shteti do i ndërmarrë, por edhe personalisht, përmes ngritjes së një grupi, i cili do koordinojë kalendarin e caktuar si vijon më poshtë: – 17 janar, përvjetori i vdekjes së Skënderbeut dhe fillimi i viti jubilar, i besohet Zotit mbarë kombi me anë të një meshe në Kishën Katedrale të Lezhës, me njetin e vetëm të lutjes për Atdheun.

– Letër baritore: vlera e unitetit kombëtar me diversitetin fetar

– 23 prill, festa e shën Gjergjit, meshë në nivel mbarëkombëtar

Marrëveshja me Arkivin Qendror të Shtetit – Me drejtorin e Arkivit, z. Ardit Bido, u vendosen bazat e një marrëveshje që do të mundësojë digjitalizimin e të gjithë dokumentacionit fetar, të arkivave, të meshtarëve, të famullive e të dioqezave të sekuestruara përgjatë viteve të diktaturës e që gjenden në Arkivat e Shtetit.

Anëtari pjesëmarrës në Sinodin e tetorit 2018 mbi të rinjtë, fenë dhe shoshitjen thirrore – Barinjtë, përmes votimin, zgjodhën anëtarin përfaqësues në Sinodin e muajit tetor 2018, në Romë – me temë: “Të rinjtë, feja dhe shoshitja thirrore” – i cili është Shkëlqesia e Tij, ipeshkvi i Lezhës, Imzot Ottavio Vitale. Zëvendës u zgjodh ipeshkvi i Administraturës Apostolike të Jugut, Shkëlqesia e Tij, Imzot Giovanni Peragine.

Marrë nga Radio Vatikani