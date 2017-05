Replika/ Rama e quan ‘Luçiano Pavaroti i Shqup-it’, reagon Boçi: Ti je një Palaço

Deputeti i Partisë Demokratike në Elbasan, Luçiano Boçi ka replikuar ashpër me Edi Ramën,teksa ky i fundit e etiketoi gjatë mitingut elektoral në Elbasan si “Luçiano Pavaroti, që këndon ariet e vjetra të SHQUP-it!”. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Boçit, që ia kthyer me të njëjtën monedhë: “Ndër ariet që pëlqej më shumë nga Pavarotti, realisht po i them Ramës, është “Palacio”. “Personi i parë që më ka thirr si Luciano Pavarotti, ka qenë sekretarja e Universitetit, kur lexoi emrin tim, disi të çuditshëm për kohën. Rama që gjithë jetën ka qenë një plagjaturist, as vlerat e saj nuk ka e as tek thembra nuk i vjen. Ajo ishte një grua fisnike. Nuk i ka, sepse Rama është sot fiks “sekretarja” e krimit. Ndërsa ndër ariet që pëlqej më shumë nga Pavarotti, realisht po i them Ramës, është “Palacio”. Më sjell ndërmend këtë palaçon mashtrues ndërkombëtar tonë që shëtit dhe dyerve të botës i veshur si i tillë dhe që fushatën e di luftë personash e jo sfidë programesh. Ti z. Palaço na solle shëndetësi falas eeee! Arsim cilësor eeee! Punësim po se po eeee! Bujqësi moderne eeee! Etj…etj… Siç e sheh ti nuk rren fare, jo. Ti je vetë një rrenë e madhe Ramë! Rame që të m? vijnë mendimet, unë nuk përdor e mbush hundët! N.q.s do akoma, po të kujtoj që siç je sot, si “Palacio” i Pavarottit dhe si baskebollist i tillë ke qenë. Je vjetruar shumë robo, je Republikë e vjetër, por huqet dalin me shpirtin. Po të kujtoj, për të freskuar sado pak, basketbollistin nr. 5 të Elbasanit (Labinotit) që ti e di mirë se çfarë të bënte kur kërceje në tabelë (sa një filxhan)…e dilje me “teknikë”… Nuk po ta shkruaj këtë, se luftën e kemi me programe, jo me më the e të thashë…Suksese në jetë!”