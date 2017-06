Republika e Re zbarkon në juglindje/Basha: Do të jem kryeministri i ekonomisë

Turi i prezantimit të programit të qeverisë së re të PD-së u ndal dje në Pogradec, Korçë, Maliq, Devoll e Kolonjë. Kreu i opozitës së bashkuar shpalli në Pogradec alternativën e ndihmës për çdo qytetar:“Fëmijët në shkolla deri në 16, me drekë të paguar; Stazhe për 10 mijë të rinj, para për fermerët, 300 kilovat/orë drita dhe fatura e ujit e paguar për njerëzit në nevojë”

Kandidati për deputet Klevis Balliu: Me mua, Pogradeci do të ketë zë dhe fytyrë kombëtare

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha dhe ekipi i tij shpallen prog​ramin në Pogradec. Basha tha se Republika e Re është ulje taksash, para për fermerët, pension minimal prej 250 mijë lekësh. Kryedemokrati Basha komentoi edhe refuzimin e ftesës për debat, nga Edi Rama, ndërsa theksoi se ky refuzim vjen pasi kryeministri nuk ka asnjë bilanc e program për t’iu ofruar shqiptarëve në mjerim. “Fermerë shqiptarë, Republika e Re do të garantojë që prodhimet tuaja kurrë më të mos kalben e të mbeten pa shitur. Taksa të ulëta, stazhe për 10 mijë të rinj, subvencione për fermerët, mbështetje për ata që hapin vende pune, hapje fabrikash, do të kenë mbështetje direkte financiare. Ky është plani ekonomik. Kjo është e vërteta e kryeministrit të ekonomisë, kryeministrit që do jem unë me votën tuaj. Nuk do të merremi me barcaleta e fasada. Koha e palmave do të mbarojë. Do të zgjidhim problemet e shqiptarëve. Do rikthejmë punën dhe punësimin”, tha Basha. Më tej, kryetari i opozitës paraqiti pika të tjera të alternativës së tij. “Çfarë është e nesërmja e sigurt e Republikës së Re?! Së pari, për fëmijët shqiptarë, për prindërit dhe nënat shqiptare është shkolla publike nga kopshti deri në fund të maturës me drekë falas për fëmijët shqiptarë. Së dyti, aktivitete pas shkollore deri në orën 4. E nesërme e sigurt do të thotë pension minimal prej 250 mijë lekësh për pensionistët, ndihmë ekonomike për të gjitha familjet që kanë nevojë për ndihmë pa diskriminim, dhe jo lëmoshë. Fatura e energjisë për konsumin familjar dhe fatura e ujit për konsumin familjar do të paguhet si shtesë në të gjitha familjet në nevojë ekonomike. Kjo është Republika e Re. Pushteti në duart tuaja, ulja e taksave, hapja e vendeve të punës, investimi tek fëmijët tanë. Kjo është republika e re, konkrete, e prekshme, e realizueshme”, tha Basha. Krye demokrati Basha komentoi edhe refuzimin e ftesës për debat, nga Edi Rama. “Mbrëmë Edi Rama refuzoi debatin me mua. Skam pse të shkoj në debat tha. Pse e refuzon?! Ju thoni se ka frikë. Po çfarë do ti bëj, se nuk do ta sulmoj fizikisht. Po çfarë frike ka atëherë. Bilanc nuk ka, program nuk ka. Kjo është frika e Edi Ramës. 300 mijë vende pune, 200 apo 300 mijë shqiptarë në azil. Shëndetësi falas, shëndetësia në pikiatë. Do rris rrogat, rrogat kanë rënë. Edhe INSTAT-i thotë që rrogat kanë rënë në 27 vite. Kjo është arsyeja që Edi Rama nuk do debat me mua”, tha Basha.

Klevis Balliu: Me mua deputet, Pogradeci do të ketë zë dhe fytyrë kombëtare/ Në çeljen e fushatës elektorale për Pogradecin e Republikës së Re ku mori pjesë dhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pati një pjesëmarrje mbresëlënëse të qytetarëve dhe ishte një takim entuziast mes pogradecarësh. Në fjalën e tij kandidati i PD-së në qarkun Korçë Klevis Balliu shtoi: – “Kandidimi im në Pogradec, sikurse i shumë të rinjve të tjerë në të gjithë Shqipërinë, është një premtim i mbajtur nga kryetari Basha, për përfshirjen e të rinjve në proceset dhe vendimmarrjet publike të vendit. Dëshiroj të falënderoj të gjithë demokratët dhe qytetarët e Pogradecit për mbështetjen, besimin dhe inkurajimin që më kanë ofruar. Jam i vetëdijshëm se para nesh shtrihen sfida të mëdha, sikurse jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë e madhe që kam si kandidat i Partisë Demokratike për qytetin e mrekullueshëm e poetik të Pogradecit. Qeveria dhe paraardhësi im e ka lënë këtë qytet jetim. Partia Demokratike është për lirinë e individit, lirinë e sipërmarrjes, të taksave të ulëta, të mundësisë për njerëzit. Lulzim Basha dhe ekipi i tij vijnë me një projekt konkret, të besueshëm, të realizueshëm. Me Republikën e Re, Pogradeci do të ketë zë dhe fytyrë kombëtare. Ajo ç’ka pogradecarët kërkojnë është e thjeshtë dhe njerëzore, duhet vetëm ndershmëri për ta realizuar. Zgjedhja është e lehtë! Zgjedhja është Partia Demokratike me Lulzim Bashën në krye të fitores për Republikën e Re!”.