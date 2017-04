Revista austriake “Paneuropa”/ Legalizim de-facto i kanabisit shqiptar, Rama do të blejë zgjedhjet me paratë e drogës

Në një artikull të bërë publik ditën e djeshme dhe që është botuar në revistën e përmuajshme vjeneze “Paneuropa Austri” trajtohen disa nga shqetësimet kryesore që lidhen me funksionimin e disa insitucioneve të BE-së që operojnë në Shqipëri dhe faktin se kryeministri Edi Rama, i cili lejoi legalizimin de-facto të kanabisit do të tentojë të blejë zgjedhjet e ardhshme parlamentare me paratë e pista të gjeneruara nga biznesi i narkotrafikut. Shkrimi vijon më tej duke hedhur dyshime të forta mbi përgënjeshtrimin që kreu i Zyrës së OSBE-së në Tiranë, Bernd Borchard i bëri vetes, pasi kishte deklaruar se në vend qarkullojnë 2 milionë euro para të pista, të cilat do të investohen për blerje deputetësh. Një vend të rëndësishëm në artikull zë edhe lidhja shumë e afërt dhe shqetësuese e ambasadores së BE-së Romana Vlahutin me kryeministrin Edi Rama dhe fakti se vila e saj në “Rolling Hills” i kushtoi KE-së më shumë se 4700 euro për metër katror, kur çmimi normal në këtë zonë është rreth 2000 euro për metër katror.

Pjesë nga shkrimi i “Paneuropa Austri”:Një problem në Shqipëri është legalizimi de-facto i kultivimit të kanabisit nga qeveria socialiste e Edi Ramës. Kjo çoi në situatë absurde që kompanitë që janë në kërkim për punëtorë, të cilat nuk ishin në gjendje për të plotësuar vendet e lira, sepse njerëzit preferojnë të merren me kultivimin e kanabasit. Ndërsa problemi është i njohur mirë në Shqipëri dhe në rajon, ajo është diskutuar rrallë në mediat e vendeve të BE-së. Përmes kësaj linje biznesi, qeveria është duke mbledhur shuma gjigante parash për të blerë votat në zgjedhjet e ardhshme të parashikuara për këtë vit. OSBE-ja (në vitin 2017 Austria ka kryesimin) – mban në Shqipëri një zyrë me rreth 80 punonjës të mirëpaguar – ka të bëjë me çështje në nivel shkencor. Ju mund të krijoni një studim për të shqyrtuar përse shqiptarët e rrisin kanabisin në një mënyrë të tillë kaq të madhe. Në fund, kështu mendon një bashkëbisedues, mund të dalë në arsyen se shqiptarët rrisin kanabis, pasi ata mund të fitojnë shumë shpejt shumë para. Ky përfundim mund të nxirret edhe pa kërkime të shtrenjta shkencore. Përveç kësaj, shefi i Zyrës së OSBE-së në Tiranë, Bernd Borchard, ka bërë një prapaktheu të çuditshme. Pasi ai tha në një intervistë televizive se nga biznesi i kanabisit rreth dy miliardë euro janë gati për blerjen e votave për zgjedhjet e ardhshme, ai i rishikoi këto deklarata 24 orë më vonë në një takim me Ministrin e Brendshëm, dhe deklaroi se kjo nuk është e bërë nga qeveria e tanishme, por qeveria e mëparshme. Në të kundërt nga pesë prioritetet, Kryeministri Rama flet vetëm për reformën gjyqësore, si një parakusht i negociatave për anëtarësim. Vlahutin, përfaqësuesja e Komisionit të BE-së në Tiranë, e mbështet atë në këtë pozicion. Një Komision i BE-së i cili e sheh veten të ekspozuar ndaj akuzave të transaksioneve të çuditshme të pasurive të patundshme, nuk mund të jetë përfaqësuesi më i besueshëm për reformën në drejtim të sundimit të ligjit këtu. Ekspertët e Fondacionit “Shoqëria e Hapur” ndikuan që pushteti gjyqësor të vijë në dorë të Kryeministrit dhe të së majtës politike. Kjo mund të çojë në destabilizimin e një vendi të NATO-s, në të cilin korrupsioni i qeverisë është në rritje përsëri, gjithashtu edhe trafiku i drogës. Në Shqipëri, Komisioni i BE-së është vetë nën presion prej disa javësh. Kjo është për shkak të një biznesi të pasurive të patundshme, nga shefja e zyrës së Komisionit në Tiranë, socialistja kroate Romana Vlahutin. Kështu, në një zonë prestigjioze të kryeqytetit shqiptar, Tiranës, me emrin “Rolling Hills”, u ble një rezidencë me një çmim të tejfryrë. Në atë zonë normalisht paguhet rreth 2000 euro për metër katror për sipërfaqen e banimit, por Komisionit Europian i kushtoi më shumë se 4700 euro për metër katror. Europarlamentaja gjermane, Ingeborg Grassle, shkoi më tej me akuzat, duke kërkuar një hetim ndaj Komisionit. Në përgjigje, Komisioni e argumentoi këtë me një hapësirë më të madhe sesa ishte specifikuar në kërkesë. Kështu, çmimi për metër katror duhej të ishte dukshëm më i ulët. Me sa duket, ishte përfshirë në llogaritje edhe zona e kopshtit, e cila nuk përfshihet në kushtet lokale të strukturës së çmimit.