Revokimi i vizës për Besnik Imerajn/Gjykata Kushtetuese kërkon sqarime nga Ambasada Amerikane në Tiranë

Kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Bashkim Dedja, kërkon sqarime nga Ambasada Amerikane në Tiranë, për revokimin e vizës ndaj gjyqtarit të kësaj gjykate. Në letrën që tashmë i është dërguar Ambasadës Amerikane, kryetari Dedja i shpreh shqetësimin ambasadorit Donald Lu për revokimin e vizës të gjyqtarit të kësaj trupe, Besnik Imeraj. Me anë të kësaj letre, kryetari Dedja krahas vlerësimit të punës së ambasadorit Lu në kuadrin e zhvilliit të reformës në drejtësi, shpreh shqetësimin për vendimin e zyrës konsullore. Në letër, ndër të tjera thuhet se në mbështetje dhe respektim të plotë të statusit të veçantë protokollor që një anëtar i Gjykatës Kushtetuese gëzon, z.Besnik Imeraj ka qenë mbajtjes i një vize të lëshuar nga Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës me afat deri në vitin 2018. Por, sipas z.Imeraj, thuhet në letër, me datën 26 janar 2017 i është komunikuar nga Shërbimet Konsullore, revokimi i vizës, duke mos i dhënë asnjë arsye për këtë veprim. Në fund të shkresës që mban firmën e kryetarit të Gjykatës, thuhet se me anë të kësaj shkrese ju paraqesim shqetësimin e ngritur nga z.Imeraj pranë trupës së Gjykatës, për revokimin e vizës dhe nevojën e tij për tu informuar mbi arsyet e revokimit. Këtë përgjigje, kryetari Dedaj kërkon ta marrë bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullator mbi të cilën Ambasada Amerikane vepron në rastet e tilla. Gjyqtari Imeraj, që tashmë i është revokuar viza është përzgjedhur me short si anëtar i Këshillit të Emërimeve në Gjyqësor, i konsoliduar vetëm pak ditë më parë në komisionin parlamentare të reformës në drejtësi. Nga ana tjetër, burimet thonë se janë edhe dy anëtarë të Gjykatës Kushtetuese të civilëve i është revokuar viza, por deri më tani nuk ka një reagim zyrtar të tyre. Revokim të vizës, mësohet se ambasada i ka bërë edhe disa gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë. Por kryetari i kësaj gjykate mësohet se nuk ka nisur ndonjë shkresë në adresë të Ambasadorit, pasi revokimin e vizave e ka konsideruar një vendim për individët dhe jo institucionin në tërësi. Pjesë të revokimit të vizave, burimet thonë se janë edhe shumë gjyqtarë e prokurorë të tjerë, që në total kapin një numër prej 23 personash. Ndërsa edhe 48 gjyqtarë e prokurorë, vazhdojnë të posedojnë vizat e vlefshme të lëshuara nga Ambasada Amerikane.